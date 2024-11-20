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МИД ФРГ: Немца арестовали на границе России еще в октябре

Никита Жолквер
20 ноября 2024 г.

Гражданин Германии Николай Г. был задержан на въезде из Польши в Калининградскую область еще в октябре, сообщил МИД ФРГ. Почему информация об этом появилась только сейчас, немецкие дипломаты не знают.

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Граница России
Фото: Vladimir Gorovykh/TASS/dpa/picture alliance

"Российские СМИ подают это дело так, как будто задержание произошло только что. Это не так. Арест был произведен еще в октябре. Наше генконсульство в Санкт-Петербурге было проинформировано, предложило задержанному консульскую помощь и находится по этому делу в контакте с российскими властями".

Так представитель МИД Германии Катрин Дешауэр (Kathrin Deschauer) прокомментировала на правительственной пресс-конференции в среду, 20 ноября, появившуюся утром в этот день информацию о задержании Федеральной службой безопасности (ФСБ) России гражданина ФРГ Николая Г. Почему в России решили придать этот случай огласке только сейчас, Дешауэр предположить не взялась. 

Информация Центра общественных связей ФСБ

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, немец въехал в Калининградскую область России из Польши для совершения диверсий на объектах энергетики. Спецслужба распространила видео, на котором задержанного вытаскивают из личного автомобиля, кладут на асфальт и, держа за волосы, допрашивают.

Штаб-квартира ФСБ на Лубянской площади в Москве
Штаб-квартира ФСБ на Лубянской площади в МосквеФото: Maxim Shemetov/File Photo/REUTERS

ФСБ утверждает также, что в машине мужчины нашли пол-литра жидкой взрывчатки под видом шампуня, и считает его причастным к теракту, совершенному в ночь на 22 марта в Калининграде: подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления с использованием самодельного взрывного устройства. 

При этом указано полное имя задержанного, что по немецким этическим нормам до вынесения обвинительного приговора не допускается. Никаких дополнительных сведений о немце, сославшись на правило защиты тайны личных данных, не привела и Катрин Дешауэр.

Немецкие дипломаты не советуют ездить в Россию

Сколько точно граждан Германии находятся в настоящее время в России под арестом или в заключении, она не сообщила, сказав лишь, что речь идет о небольшом двузначном числе людей, о которых известно МИД ФРГ. Все эти люди, как и задержанный в Калининградской области, имеют только немецкое гражданство.

МИД ФРГ
МИД ФРГФото: Thomas Robbin/imageBROKER/picture-alliance

В чем именно их обвиняют, по уголовным или политическим статьям, Дешауэр говорить не захотела, предложив обратиться за ответом к российским властям. Вместе с тем она обратила внимание на царящую, по ее словам, в России "атмосферу запугивания и страха". МИД ФРГ также не исключает случаи произвольных арестов, жертвами которых могут становиться и граждане Германии, о чем министерство уведомляет на своей странице в интернете. 

Катрин Дешауэр настоятельно порекомендовала гражданам Германии серьезно подойти к предупреждениям немецких дипломатов и по возможности воздерживаться от поездок в Россию.

Проблема лиц с двойным гражданством

Это касается и лиц с двойным гражданством, например, немецким и российским. Немецкие консульства и к таким людям относятся как к немцам, стараются оказать им в случае ареста консульскую помощь. Но, признала, Катрин Дешауэр, удается это не везде и не всегда.

Кевин Лик после обмена заключенными
Кевин Лик после обмена заключеннымиФото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Пример тому - дело Кевина Лика, имеющего двойное гражданство, осужденного в России за госизмену и позднее отпущенного в Германию в рамках большого обмена заключенными.

Отвечая тогда на запрос DW,  пресс-служба МИД ФРГ сообщила, что российские власти отказывают немецким консульским работникам в посещении в тюрьмах заключенных с двойным гражданством. "К лицам с российским гражданством и еще каким-нибудь другим они (власти РФ. - Ред.) относятся исключительно как к гражданам России, - указали немецкие дипломаты. - Министерство иностранных дел ФРГ не разделяет эту точку зрения и считает, что все граждане Германии, независимо от наличия еще и другого гражданства, имеют право на консульскую помощь со стороны дипломатических представительств Германии за рубежом".

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