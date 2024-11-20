МИД ФРГ: Немца арестовали на границе России еще в октябре

Гражданин Германии Николай Г. был задержан на въезде из Польши в Калининградскую область еще в октябре, сообщил МИД ФРГ. Почему информация об этом появилась только сейчас, немецкие дипломаты не знают.

"Российские СМИ подают это дело так, как будто задержание произошло только что. Это не так. Арест был произведен еще в октябре. Наше генконсульство в Санкт-Петербурге было проинформировано, предложило задержанному консульскую помощь и находится по этому делу в контакте с российскими властями".

Так представитель МИД Германии Катрин Дешауэр (Kathrin Deschauer) прокомментировала на правительственной пресс-конференции в среду, 20 ноября, появившуюся утром в этот день информацию о задержании Федеральной службой безопасности (ФСБ) России гражданина ФРГ Николая Г. Почему в России решили придать этот случай огласке только сейчас, Дешауэр предположить не взялась.

Информация Центра общественных связей ФСБ

По сообщению Центра общественных связей ФСБ, немец въехал в Калининградскую область России из Польши для совершения диверсий на объектах энергетики. Спецслужба распространила видео, на котором задержанного вытаскивают из личного автомобиля, кладут на асфальт и, держа за волосы, допрашивают.

Штаб-квартира ФСБ на Лубянской площади в Москве Фото: Maxim Shemetov/File Photo/REUTERS

ФСБ утверждает также, что в машине мужчины нашли пол-литра жидкой взрывчатки под видом шампуня, и считает его причастным к теракту, совершенному в ночь на 22 марта в Калининграде: подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления с использованием самодельного взрывного устройства.

При этом указано полное имя задержанного, что по немецким этическим нормам до вынесения обвинительного приговора не допускается. Никаких дополнительных сведений о немце, сославшись на правило защиты тайны личных данных, не привела и Катрин Дешауэр.

Немецкие дипломаты не советуют ездить в Россию

Сколько точно граждан Германии находятся в настоящее время в России под арестом или в заключении, она не сообщила, сказав лишь, что речь идет о небольшом двузначном числе людей, о которых известно МИД ФРГ. Все эти люди, как и задержанный в Калининградской области, имеют только немецкое гражданство.

МИД ФРГ Фото: Thomas Robbin/imageBROKER/picture-alliance

В чем именно их обвиняют, по уголовным или политическим статьям, Дешауэр говорить не захотела, предложив обратиться за ответом к российским властям. Вместе с тем она обратила внимание на царящую, по ее словам, в России "атмосферу запугивания и страха". МИД ФРГ также не исключает случаи произвольных арестов, жертвами которых могут становиться и граждане Германии, о чем министерство уведомляет на своей странице в интернете.

Катрин Дешауэр настоятельно порекомендовала гражданам Германии серьезно подойти к предупреждениям немецких дипломатов и по возможности воздерживаться от поездок в Россию.

Проблема лиц с двойным гражданством

Это касается и лиц с двойным гражданством, например, немецким и российским. Немецкие консульства и к таким людям относятся как к немцам, стараются оказать им в случае ареста консульскую помощь. Но, признала, Катрин Дешауэр, удается это не везде и не всегда.

Кевин Лик после обмена заключенными Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Пример тому - дело Кевина Лика, имеющего двойное гражданство, осужденного в России за госизмену и позднее отпущенного в Германию в рамках большого обмена заключенными.

Отвечая тогда на запрос DW, пресс-служба МИД ФРГ сообщила, что российские власти отказывают немецким консульским работникам в посещении в тюрьмах заключенных с двойным гражданством. "К лицам с российским гражданством и еще каким-нибудь другим они (власти РФ. - Ред.) относятся исключительно как к гражданам России, - указали немецкие дипломаты. - Министерство иностранных дел ФРГ не разделяет эту точку зрения и считает, что все граждане Германии, независимо от наличия еще и другого гражданства, имеют право на консульскую помощь со стороны дипломатических представительств Германии за рубежом".