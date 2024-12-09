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КультураГермания

Как братья Гримм изменили историю шоколада в Европе

Павел Мыльников
9 декабря 2024 г.

Считается, что твердый шоколад в Европу принес нидерландец ван Хаутен в 1828 году. Но письма братьев Гримм показывают, что собиратели сказок лакомились шоколадными шариками уже в начале XIX века.

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Шоколадные конфеты
Вильгельм Гримм любил лакомиться шоколадом на прогулкеФото: Foodcollection/picture alliance

Культуролог Андреа Линнебах-Вегнер (Andrea Linnebach-Wegner) из университета Касселя утверждает, что обнаружила самое раннее в Германии упоминание о съедобном шоколаде в переписке знаменитых исследователей немецкой народной культуры - братьев Якоба и Вильгельма Гримм (Jacob Grimm, Wilhelm Grimm) с их родственниками.

Тетя братьев Гримм Хенриетте Циммер (Henriette Zimmer) наткнулась на шоколадные шарики в Готе - одном из самых старых городов Германии, объясняет культуролог. В курфюршестве Гессен Циммер была камеристкой при дворе и после оккупации Касселя Наполеоном в 1806 году бежала в Готу вместе с госпожой. Местный придворный кондитер - а Гота в то время являлась столицей герцогства Саксен-Гота-Альтенбург - видимо, экспериментировал с твердым шоколадом.

Приятный шоколадный подарок

Тетушке наверняка так понравилось необычное лакомство, что в феврале 1812 года она отправила с курьером часть сладостей племянникам в Кассель и указала в письме, что посылает им "Chocolade Kügelgen", "шоколадные шарики". В ответном письме от 7 марта 1812-го Вильгельм Гримм поблагодарил родственницу за "приятный шоколадный подарок" и добавил, что не выходит на прогулку, не взяв несколько штук с собой. В июне 1812 года тетя вновь послала племянникам шоколад, на сей раз посоветовав лакомиться им за рабочим столом.

Шоколадные конфеты
В наши дни существует множество начинок для шоколадных конфетФото: Norman Krauß/Shotshop/picture alliance

В университете Касселя называют это письмо "культурологической сенсацией". До сих пор появление твердого шоколада в Европе связывали с нидерландским химиком Конрадом Йоханнесом ван Хаутеном. Ему приписывают изобретение в 1828 году метода получения какао-масла из жареных какао-бобов при помощи пресса, причем в прессе оставался порошок какао. Прежде шоколад был известен богачам и знати лишь в жидком виде, а теперь они могли не только насладиться чашечкой горячего и сладкого напитка.

Хенриетте Циммер удалось найти в Готе даже рецепт ранних шоколадных конфет, которые в наши дни известны как пралине, говорит культуролог. А один из местных производителей шоколада настолько вдохновился старинным рецептом, что хочет создать собственные шоколадные "шарики Гримм".

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