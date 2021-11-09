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В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.
По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.