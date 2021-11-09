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Налог

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Налог".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

27.03.2021 Police patrol a street to prevent an opposition action to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, March 27, 2021. Belarusian opposition has urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Заложники режима? Почему белорусские силовики боятся увольняться 09.11.2021

Сотрудники милиции в Беларуси так зависимы от государства, что боятся даже думать об увольнении. Что же держит их в правоохранительных органах и как выстраивалась вся эта система?
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Эксперты: "Брекзит" для британской экономики - губительнее пандемии 28.10.2021

Последствия выхода Великобритании из ЕС сократят ВВП королевства на 4 процента, а пандемия COVID-19 - еще на два, считает Управление по бюджетной ответственности.
Regierungserklärung der Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Lage in Afghanistan. Deutschland, Berlin am 25.08.2021: Regierungserklärung der Kanzlerin Angela Merkel zur Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur militärischen Evakuierung aus Afghanistan nach der Machtübergabe der Taliban. Weitwinkel Bild der Plenarsaal *** Government Statement by Chancellor Angela Merkel on the Situation in Afghanistan Germany, Berlin on 25 08 2021 Government Statement by Chancellor Angela Merkel on the Deployment of Armed German Forces for Military Evacuation from Afghanistan Following the Talibans Transfer of Power Wide Angle Picture of the Plenary Chamber

В Германии бундестаг нового созыва собрался на учредительное заседание 26.10.2021

Депутаты нового созыва избирают председателя парламента и его заместителей и согласовывают регламент. Союз налогоплательщиков протестуют против разрастания депутатского корпуса до 736 человек.
Geldautomat in Minsk, Weißrussland, Weißrussischer Rubel DW-Korrespondentin Elena Daneyko © DW/E. Daneyko

Налог вырастет в три раза? Что ждет частный бизнес в Беларуси 15.10.2021

Изменения, которые планируют внести в Налоговый кодекс, усложнят жизнь предпринимателям. ИП теперь будут платить не 5%, а 16% в бюджет. Как откликнется на это белорусский бизнес?

offshore windmill park with clouds and a blue sky, windmill park in the ocean aerial view with wind turbine Flevoland Netherlands Ijsselmeer. Green energy

Что означает для России европейский налог на углеродный след 14.10.2021

В Москве проходит Российская энергетическая неделя. Во время работы форума DW решила выяснить, почему бизнесмены из РФ сомневаются в искренности ЕС, защищающего климат, и чем хотят ему ответить.
Google Amazon Facebook Apple

Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций 08.10.2021

Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 30, 2020: An employee at the office of the Tut.by Belarusian online media outlet. According to the order of Belarus' Ministry of Information, the operation of Tut.by will be suspended for 3 months from 1 October 2020. Natalia Fedosenko/TASS

В Беларуси завели новое уголовное дело в отношении сотрудников Tut.by 07.10.2021

Сотрудников издания теперь обвиняют в разжигании розни. Ранее на 15 сотрудников Tut.by завели дело об уклонении от уплаты налогов, а само издание признали экстремистским.
Symbolbild für Offshore Firma und Briefkastenkonto, Geldscheine stecken in einem Briefkasten auf einer tropischen Insel Steueroase Symbol image for Offshore Company and Cash receipts stuck in a Letterbox on a tropical Island Tax haven

"Досье Пандоры": можно ли осушить налоговые гавани? 06.10.2021

Журналисты в очередной раз опубликовали информацию об офшорных схемах ведущих мировых политиков и чиновников. В связи с этим возникает вопрос: неужели не существует способа закрыть офшоры?

Россияне из "Досье Пандоры" (05.10.2021) 05.10.2021

В "Досье Пандоры", подготовленном международным консорциумом журналистов-расследователей, упоминаются и несколько очень известных в России имен. Об объемах и значении обнародованной информации нашему московскому корреспонденту Сергею Дику рассказал генеральный директор "Transparency international - Россия" Илья Шуманов.

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021) 04.10.2021

По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея) 04.10.2021

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".
Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования 04.10.2021

Консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал данные о тайных офшорных сделках и имуществе влиятельных политиков и чиновников. Некоторые российские и зарубежные фигуранты "Досье Пандоры" - в фотогалерее DW.
Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
27.09.2021, Am Tag nach der Bundestagswahl steht Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, auf der Bühne im Willy Brandt Haus.

Cum-ex: афера, которая может испортить Шольцу канцлерство 02.10.2021

В Германии - новый виток расследования краж на десятки миллиардов евро из бюджета. DW объясняет, как работала преступная схема и почему скандал может ударить по претенденту на пост канцлера Олафу Шольцу.
ST PETERSBURG, RUSSIA - MAY 25, 2018: Oleg Tinkov, chairman of the Board of Directors at Tinkoff Bank, at the 2018 St Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2018) at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Anton Vaganov/TASS Host Photo Agency Foto: Anton Vaganov/TASS/dpa |

Олег Тиньков признал вину и выплатит США более 500 млн долларов 02.10.2021

Банкир Тиньков заключил мировое соглашение, в рамках которого уплатит в казну США более полумиллиарда долларов. Суду рекомендовано зачесть время, проведенное им под арестом, как отбытый срок за налоговое мошенничество.
DEUTSCHLAND, Bonn, 21.01.2011 Käuferin mit vollgepacktem Einkaufswagen und einer Eierpalette an einem Regal mit glutenfreien Waren. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Инфляция в Германии превысила отметку в 4 процента 30.09.2021

Рост инфляции в течение нескольких месяцев подпитывается высокими ценами на энергоносители. Кроме того, свою роль сыграла отмена временного снижения ставки налога на добавленную стоимость.
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