Дело Блиновской: За что в РФ преследуют популярных блогеров

В РФ задержали блогера и продавца онлайн-тренингов Блиновскую, ее подозревают в неуплате налогов почти на миллиард рублей. DW рассказывает, что известно об этом деле и почему в РФ начали преследовать Instagram-коучей.

Сотрудники российских правоохранительных органов в четверг, 27 апреля, задержали блогера Елену Блиновскую, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).

По данным Telegram-каналов, связанных с МВД, арендованный автомобиль Блиновской был задержан утром в Смоленской области на границе с Беларусью. Оттуда, как утверждает Следственный комитет, она собиралась улететь в другую страну. Дома и в офисе Блиновской прошли обыски.

Как пишет СК , поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, переданные из налоговой службы. По данным следствия, Блиновская не уплатила в бюджет налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. Для этого она в период с 2019 по 2021 годы использовала схему "дробления" бизнеса и занизила полученные доходы, говорится в пресс-релизе СК. Кроме того, блогера подозревают в легализации неуплаченных налогов "путем совершения финансовых операций".

Чем известна Блиновская и что такое "Марафон желаний"

Елена Блиновская известна как блогер, телеведущая и организатор курсов по психологии и личностному росту, которые она называет "Марафоном желаний". Популярность подобных онлайн-тренингов резко выросла во время пандемии. Их цена варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Подобные тренинги нередко подвергаются критике, поскольку за деньги авторы обещают раскрыть некие "тайны" устройства собственной жизни, хотя фактически все ограничивается общими советами. В интернете для описания тренингов нередко используется термин "инфоцыганство".

Участники курсов за плату получают различные аудио- и видеоматериалы или задания, выполняют упражнения на протяжении нескольких недель или месяцев, которые, как утверждают авторы курсов, помогут достичь поставленных целей.

Блиновская продавала курсы с 2015 года - в основном через свой Instagram, на который по состоянию на апрель 2023 года подписаны более 5,3 млн человек. На момент задержания в ее профиле стояла ссылка на вебинар для девушек стоимостью 9890 рублей. За эти деньги Блиновская обещает прислать "запись самой горячей трансляции, после которой ни один муж больше не посмотрит в сторону дивана".

Дело Блиновской не единственное

Блиновская не первый блогер, кого российские власти в последние месяцы подозревают в уклонении от уплаты налогов. В марте этого года Следственный комитет возбудил уголовные дела еще на двух популярных инстаблогеров. Валерию Чекалину и ее мужа Артема заподозрили в неуплате налогов на 300 миллионов рублей и отмывании средств в размере более 130 миллионов рублей. Блогера Александру Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В обоих случаях, как и в деле Блиновской, следствие обвинило блогеров, которые использовали упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, в том, что они превысили этот лимит и начали регистрировать свой заработок на другие ИП - вместо того чтобы перейти на общую систему налогообложения.

В день задержания Блиновской стало известно, что Митрошина погасила весь долг - об этом сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник. Статья о неуплате налогов предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.

Сама Блиновская в интервью Ксении Собчак, вышедшем в феврале прошлого года, утверждала, что "уже перешла давно все упрощенные схемы" в виде ИП и "платит НДС". Сумму своих доходов она не назвала. На вопрос , верна ли оценка Forbes в 300 млн рублей в год, Блиновская ответила: "это столько я плачу примерно налогов в год".

На блогеров обратили внимание власти

"Мы предупреждали, что так и будет. Государство не может закрывать глаза долго на эту сферу. Долгие годы на это никто не обращал внимания. Действительно, доходы они получают колоссальные, показывают свой образ жизни в социальных сетях, ничего не стесняются. Дают факты следствию и налоговой службе для проверок сами", - так задержание Блиновской прокомментировала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, сказав, что по ее мнению, это "не последний прецедент".

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также рассказала, что еще в прошлом году просила прокуратуру проверить деятельность Блиновской, но не из-за возможных махинаций с налогами, а из-за подозрений в обмане людей.

Федеральная налоговая служба РФ начала активно проверять блогеров и сотрудничающие с ними агентства весной 2022 года, писал Forbes со ссылкой на участников рынка. Источник журнала, близкий к ФНС, рассказывал, что у ведомства есть специальный отдел по выявлению налоговых нарушений у обеспеченных граждан. "Есть задача - выявлять недоимку и пополнять бюджет. А кто окажется (в числе проверяемых. - Ред.) - блогер, или певец, или еще кто, не имеет особого значения”, - описывал подход собеседник журнала.

"Обеление рынка" или поиск денег в бюджет

Несмотря на ужесточение репрессий на фоне российского вторжения в Украину такие проверки блогеров юристы не связывали с политической ситуацией, а чаще называли "обелением рынка". На фоне взрывного роста популярности блогеров значительно выросли и доходы звезд, многие из которых не сразу перешли на прозрачную бухгалтерию, объяснили Forbes участники рынка. "Всю сферу российских инфлюенсеров перекапывают", - описывал тенденцию основатель продюсерского центра "ПЦ" Рустем Богданов.

"Уже было несколько волн внимания к отдельным отраслям: клининг, рестораны, пункты сбора металлолома. Вот и до блогеров как отрасли добрались", - объясняла партнер юрфирмы FTL Advisers Мария Кукла.

Вменяемая, например, Блиновской сумма неуплаченных налогов в размере почти миллиарда рублей действительно сопоставима с крупнейшими подобными делами последних лет. В 2020 году в СК рассказывали , что самая большая сумма, скрытая от налоговой службы, составляла 1,1 млрд рублей. За 2014-2016 годы крупнейшим делом стала неуплата 2,7 млрд рублей.

Некоторые блогеры по-прежнему не исключают политическую подоплеку интереса российских правоохранителей к блогерам. "Есть мнение, что все это на самом деле делается для того, чтобы заставить этих очевидных инста-ломов (лидеров общественного мнения. - Ред.) к 2024 году быть прокремлевскими. Создать проблему - а потом ее героически решить, как обычно", - прокомментировала задержание Блиновской Ксения Собчак .

"Мне кажется здесь нет никакой политики, эти люди далеки от этого. Мне кажется, что ввиду того, что после начала войны российский бюджет немного прохудился, перед налоговой и следователями поставили задачу - поскрести, найти деньги. И они пошли туда, до чего им раньше не было дела. Мигрировали на поляну "инфоцыган", где много можно пощипать. Обороты гигантские, это не шутка и не выдуманные миллиарды неуплаченных налогов", - предположил в разговоре с DW журналист Илья Варламов.

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