Минюст РФ внес в "иноагенты" Павла Чикова и Илью Варламова

По мнению ведомства, они распространяли "недостоверную информацию" о российских госорганах. Всего реестр пополнился пятью новыми фигурантами, а также одной организацией.

Минюст РФ в четверг, 23 марта, включил в реестр "иноагентов" главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и российского блогера Илью Варламова.

Кроме того, в список попали бывший журналист телеканала "Дождь" Богдан Бакалейко, лидер ликвидированной за "экстремизм" Общероссийской политической партии "Воля" Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин и сайт об ЛГБТК+ "Парни Плюс".

За что в РФ объявляют "иноагентами"

Как утверждают в Минюсте, Варламов, Чиков и Айсин распространяли "недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях". Кроме того, Варламов, по версии ведомства, "получал поддержку от иностранных источников", Чиков "участвовал в создании и распространении" материалов "иноагентов", а Айсин высказывался против войны в Украине.

Бакалейко, по мнению министерства, также распространял "материалы, созданные иноагентами, участвовал в создании материалов средств массовой информации, включенных в реестр иноагентов" и высказывался против войны в Украине.

Светлану Ладу-Русь (Пеунову) внесли в реестр за то, что она "призывала к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации", выступала против войны в Украине и "формировала негативное отношение к военной службе". Женщина уехала из России и находится в розыске, отметили в Минюсте.

Единственная организация среди новых участников списка, "Парни Плюс", попала туда за "пропаганду" ЛГБТ-отношений, заявили в ведомстве.

WWF тоже "иноагент"

Двумя неделями ранее российский Минюст включил в списки "иноагентов" экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, бывшего главу "Яндекс.Новостей" Льва Гершензона, блогера Веранику Водвуд (Никсель-Пиксель), а также Всемирный фонд природы (WWF) и фонд "Свободная Бурятия".

В феврале ведомство объявило "иноагентами" певицу Земфиру, политолога Аббаса Галямова, журналиста Андрея Лошака и других. Новый закон об "иностранных агентах" в России, вступивший в силу с 1 декабря 2022 года, позволяет объявлять ими не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

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