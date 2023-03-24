  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Baltisches Forum In St. Petersburg
Фото: DW
ОбществоРоссия

Минюст РФ внес в "иноагенты" Павла Чикова и Илью Варламова

Дмитрий Андреев
6 мин. назад

По мнению ведомства, они распространяли "недостоверную информацию" о российских госорганах. Всего реестр пополнился пятью новыми фигурантами, а также одной организацией.

https://p.dw.com/p/4P9hN

Минюст РФ в четверг, 23 марта, включил в реестр "иноагентов" главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и российского блогера Илью Варламова.

Кроме того, в список попали бывший журналист телеканала "Дождь" Богдан Бакалейко, лидер ликвидированной за "экстремизм" Общероссийской политической партии "Воля" Светлана Лада-Русь (Пеунова), политолог Руслан Айсин и сайт об ЛГБТК+ "Парни Плюс".

За что в РФ объявляют "иноагентами"

Как утверждают в Минюсте, Варламов, Чиков и Айсин распространяли "недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях". Кроме того, Варламов, по версии ведомства, "получал поддержку от иностранных источников", Чиков "участвовал в создании и распространении" материалов "иноагентов", а Айсин высказывался против войны в Украине.

Бакалейко, по мнению министерства, также распространял "материалы, созданные иноагентами, участвовал в создании материалов средств массовой информации, включенных в реестр иноагентов" и высказывался против войны в Украине.

Светлану Ладу-Русь (Пеунову) внесли в реестр за то, что она "призывала к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации", выступала против войны в Украине и "формировала негативное отношение к военной службе". Женщина уехала из России и находится в розыске, отметили в Минюсте.

Единственная организация среди новых участников списка, "Парни Плюс", попала туда за "пропаганду" ЛГБТ-отношений, заявили в ведомстве.

WWF тоже "иноагент"

Двумя неделями ранее российский Минюст включил в списки "иноагентов" экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, бывшего главу "Яндекс.Новостей" Льва Гершензона, блогера Веранику Водвуд (Никсель-Пиксель), а также Всемирный фонд природы (WWF) и фонд "Свободная Бурятия".

В феврале ведомство объявило "иноагентами" певицу Земфиру, политолога Аббаса Галямова, журналиста Андрея Лошака и других. Новый закон об "иностранных агентах" в России, вступивший в силу с 1 декабря 2022 года, позволяет объявлять ими не только тех, кто получает средства из-за рубежа, но и тех, кто получает иностранную "поддержку", а также "находится под иностранным влиянием".

Смотрите также: 

Правительство Грузии отзывает законопроект.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин хочет, чтобы боялись все, или Иноагентом могут признать каждого. DW Новости (15.07.2022)

Путин хочет, чтобы боялись все, или Иноагентом могут признать каждого. DW Новости (15.07.2022)

Власти в России максимально расширили возможности для давления на критиков Кремля. В частности, иностранным агентом теперь можно признать практически любого неугодного человека, вне зависимости от того, получал ли он деньги из-за рубежа или нет. Как это ужесточение оценивают эксперты?
15 июля 2022 г.33:46 мин.
external

Пугачева против войны и меняются ли настроения в России? DW Новости (19.09.22)

Пугачева против войны и меняются ли настроения в России? DW Новости (19.09.22)

"Лучшим выступлением" назвали многие русскоязычные пользователи соцсетей пост Аллы Пугачевой, в котором она проявила солидарность с супругом артистом Максимом Галкиным, выступающим против войны в Украине. При этом в посту самой Пугачевой об Украине и украинцах упоминаний не было. Признают ли Пугачеву иноагентом и может ли "женщина, которая поет" повлиять на настроения в России?
19 сентября 2022 г.31:16 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины и ЕС

Боеприпасы, поиск детей, правосудие: новая помощь ЕС Украине

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Фальшивое изображение Путина на колене перед Си

Фактчекинг: Нет, Путин не преклонял колени перед Си

Фактчекинг: Нет, Путин не преклонял колени перед Си

Политика10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Концлагеря для украинцев. Немцы боятся войны. DW Шоу

Концлагеря для украинцев. Немцы боятся войны. DW Шоу

Политика11 ч. назад59:10 мин.
Карикатура: карикатурный экс-президент РФ Дмитрий Медведев в ошейнике с шипами и с оторванной цепью в руке грозит кулаком Германии за готовность арестовать Владимира Путина и говорит: "Извините - я опять сорвался".

Медведев грозит Германии оружием! Что случилось?

Медведев грозит Германии оружием! Что случилось?

Конфликты12 ч. назад
Череп одной из жертв геноцида гереро и нама, переданный Намибии в 2011 году

Германия готова вернуть черепа из Танзании, Руанды и Кении

Германия готова вернуть черепа из Танзании, Руанды и Кении

Культура12 ч. назад
Украинские беженцы на пути из России в Эстонию, фото октября 2022 года

Правозащитник: РФ манипулирует данными о беженцах из Украины

Правозащитник: РФ манипулирует данными о беженцах из Украины

Конфликты12 ч. назад
Группа украинских беженцев - участников языковых курсов в Праге

Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Украинские беженцы в Чехии: чудо интеграции

Общество22 мин. назад
На главную страницу