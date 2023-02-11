Земфира и экс-депутат Гудков признаны "иноагентами" в РФ

Минюст РФ включил в реестр "иноагентов" певицу Земфиру, а также экс-депутата Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галямова.

Российская певица Земфира в пятницу, 10 февраля, была включена в реестр "иностранных агентов", который ведет Минюст РФ. Российское ведомство обосновывает решение тем, что артистка "выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против войны, получала поддержку от иностранных источников".

Кроме того, российский Минюст добавил в список экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и политолога Аббаса Галямова. По версии ведомства, Гудков "призывал к предоставлению вооружения Украине и введению санкций против РФ, участвовал как эксперт и респондент на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами". Галямов же, как заявляет Минюст, выступал на зарубежных мероприятиях, а также "распространял материалы, созданные иностранными агентами", и высказывался против войны.

Вместе с ними российское ведомство внесло в реестр "иноагентов" писательницу Александру Казанцеву, главу фонда "Насилию.нет" Анну Ривину, журналиста Сергея Асланяна, математика Сергея Шпилькина и активистку из Владивостока Татьяну Намазбаеву. Причиной для внесения большинства из них в список Минюст называет распространение "недостоверной информации о деятельности органов государственной власти", а в случае Казанцевой и Намазбаевой - "пропаганду ЛГБТ-отношений".

В начале 2023 года российские власти среди прочих внесли в список певицу Монеточку и музыкального критика Артемия Троицкого, но они лишь пополнили и без того длинный реестр.

У российских властей есть претензии к Третьяковке

Использовать так называемую "пропаганду ЛГБТ-отношений" как одну из причин для внесения в реестр "иноагентов" Минюст активно начал в конце 2022 года, когда начал действовать закон, расширяющий возможности для признания граждан РФ находящимися "под иностранным влиянием".

Пропаганда отношений, не соответствующих "традиционным ценностям", также была запрещена в РФ соответствующим законом, а в январе российские ведомства обратили внимание на произведения искусства, выставленные в Третьяковской галерее - Минкульт призвал проверить, соответствуют ли они "духовно-нравственным ценностям" государства.

Вскоре после этого с должности директора Третьяковки была уволена Зельфира Трегулова, руководившая галереей с 2015 года. Согласно официальной формулировке, увольнение произошло "в связи с завершением трудового контракта".

Охрана природы - тоже "иностранное влияние"?

Реестр "иноагентов" в РФ пополняется и за счет различных объединений, не слишком близких непосредственно к политике - таких как природоохранные организации. Их участники указывают, что такими действиями представители власти пытаются ограничить влияние неугодных им активистов, а в некоторых случаях и преследуют коррупционные интересы.

Так, после вступления в силу закона "Об иностранном влиянии", расширяющего понятие "иноагента" в РФ, в обновленном реестре оказалось Экологическое Движение "42", ведущее работы по экопросвещению в Архангельской области, а вслед за ними - проработавшая 27 лет "Экологическая вахта Сахалина", которая занималась исследованием и восстановлениемпопуляции лососевых рыб и спасала китообразных - после внесения в список ей пришлось закрыться. Активисты указывали, что их деятельность и жалобы на региональных чиновников мешали тем обогащаться за счет различных действий, нарушающих природоохранное законодательство.

В схожей ситуации оказался "Гринпис" - в сентябре 2022 года его потребовал признать "иностранным агентом" депутат Госдумы Александр Якубовский. В организации отметили, что это случилось почти сразу после того, как экологи выступили против законопроекта, снимающего действующий с 1999 года запрет на сплошные рубки у берегов Байкала - его инициатором был сам Якубовский.

Депутат получил отказ, который Минюст обосновал тем, что российское законодательство не позволяет признать иностранным агентом иностранную организацию. Якубовский не сдался и потребовал признать "Гринпис" нежелательной организацией, что полностью запретит ее работу в России.

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