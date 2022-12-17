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Лес на окраине Южно-Сахалинска (фото из архива)Фото: Igor Dudkovskiy/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Признанная "иноагентом" "Эковахта Сахалина" завершает работу

Павел Мыльников
19 мин. назад

"Экологическая вахта Сахалина" не согласна с решением Минюста РФ внести ее в реестр "иноагентов". В организации подчеркнули, что с 1995 года работали для сохранения дикой природы Сахалина.

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Общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" в субботу, 17 декабря, объявила о прекращении работы. Организация действовала с 1995 года, занимаясь, в частности, сохранением флоры и фауны региона, обследованием рек и борьбой с браконьерством.

Министерство юстиции России накануне внесло "Эковахту Сахалина" в реестр "иностранных агентов". Организация выразила несогласие с позицией ведомства. "Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной дикой природы", - подчеркнули представители организации.

"Времена не выбирают, но можно выбрать как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня - завершение проектов и ликвидация организации", - резюмировали в "Эковахте Сахалина".

Обновление перечня "иноагентов"

Минюст РФ не объяснил, что именно стало поводом для внесения в перечень "иноагентов". Помимо "Эковахты Сахалина", составляемый ведомством список пополнили самарская организация поддержки ЛГБТ "Ирида"; некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания", а также политик Наталья Грязневич, журналист Дмитрий Любимов, главный редактор издания Wonderzine и ведущая телеканала "Дождь" Юлия Таратута и политик Иван Тютрин. Кроме того, в обновленном списке значится Дмитрий Давыдов.Такое же имя и фамилию носит автор проекта "20 идей по развитию России".

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