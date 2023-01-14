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Артемий Троицкий, российский музыкальный критик и журналист
Артемий ТроицкийФото: Alexander Demianchuk/dpa/picture alliance
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Артемий Троицкий и Артур Смольянинов признаны "иноагентами"

Дмитрий Вачедин
54 мин. назад

Минюст расширил реестр "иноагентов" за счет музыкального критика Троицкого и актера Смольянинова. Оба резко выступали против войны.

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Российский Минюст внес в пятницу, 13 января, музыкального критика Артемия Троицкого и актера Артура Смольянинова в реестр "иностранных агентов".

Троицкий с 2014 года живет в Таллинне, где занимается преподавательской деятельностью. Уже 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения в Украину, он выступил против российской агрессии. "Мне очень жаль Россию, которую я люблю и которую теряю. Нет сомнений, что современный мир одолеет путинскую средневековую чуму, но хотелось бы меньшей кровью", - написал он в тот день.

Артур Смольянинов покинул Россию летом 2022 года, перед этим дав несколько интервью с резкой критикой вторжения РФ в Украину. В октябре на него составили протокол о "дискредитации" российской армии. В начале января в интервью изданию "Новая газета. Европа" он сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, он бы воевал на стороне Украины, и что его не интересует, "что останется от России". Кроме того, Артур Смольянинов участвует в перезапуске политическо-сатирического проекта "Гражданин Поэт" и вместе с Чулпан Хаматовой снялся в клипе группы "Ногу свело" "С Новым годом, сынок", где семейная пара россиян встречает праздник с фотокарточкой погибшего на войне сына.

Помимо Троицкого и Смольянинова, "иноагентами" 13 января признаны бывший глава штаба Навального в Перми Сергей Ухов, блогер и бывший священник Сергей Кирсанов, юрист Анатолий Фурсов и украинский телеведущий Александр Шелест.

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