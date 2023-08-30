От разведки до налогов: в ФРГ одобрили пакет законопроектов

К половине своего легислатурного срока правительственная коалиция канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) пришла с резко упавшим рейтингом. Почти три четверти немцев недовольны ее работой. На этом фоне в загородной резиденции, небольшом дворце Мезеберг к северу от Берлина, 29-30 августа проходило выездное заседание немецкого правительства.

Вдали от столичной суеты канцлер и его министры наметили план работы на следующие два года. DW - о важнейших решениях, принятых в Мезеберге.

Молдова и Грузия - безопасные страны

Немецкое правительство решило включить Молдову и Грузию, претендующие на вступление в Европейский Союз, в список так называемых безопасных стран происхождения. Граждане таких государств практически не имеют шансов получить в Германии убежище. Статус "безопасных" стран позволяет немецким властям проводить ускоренную процедуру рассмотрения ходатайств мигрантов и быстрее депортировать их на родину.

Депортировать мигрантов в Грузию и Молдову станет проще Фото: Sebastian Willnow/dpa/picture alliance

По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), Грузия входит в первую десятку стран, граждане которых наиболее часто просят убежище в Германии. В мае, июне и июле она занимала шестое место, опережая по этому показателю Россию. При этом доля грузинских мигрантов, которых здесь признают беженцами, составляет от 0,4% до 0,5%. Для сравнения: ходатайства россиян немецкие власти удовлетворяют примерно в восьми случаях из ста. Доля признания беженцами сирийцев - примерно 85%.

Но признание Молдовы и Грузии безопасными странами имеет последствия не только для их граждан. Согласно новым правилам ЕС, в такие страны будут впредь возвращать и мигрантов из "опасных" стран, если они прибывают в Германию транзитом через безопасные. Раз Молдова и Грузия - безопасные, то и пусть, мол, там и ходатайствуют об убежище.

Защита разведки от шпионажа

По инициативе ведомства федерального канцлера правительство утвердило в Мезеберге законопроект, расширяющий полномочия немецкой службы внешней разведки (BND). Сделано это было для того, чтобы повысить защиту самой этой службы от иностранного шпионажа.

Штаб-квартира BND в Берлине Фото: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

В конце прошлого года в BND был разоблачен шпион, занимавший руководящий пост в совершенно секретном отделе технической разведки. Считается, что немецкий офицер делился с российскими спецслужбами информацией о военной ситуации в Украине. Это был самый громкий шпионский скандал последних десятилетий, серьезно взволновавший официальный Берлин.

Впредь охрана BND сможет в любой момент обыскивать карманы, портфели и личные машины сотрудников этой спецслужбы, а при наличии обоснованных подозрений - проверять содержимое частных телефонов и компьютеров. Упрощается и процедура передачи личных данных подозреваемых правоохранительным органам для проведения следственных мероприятий.

Налоговый подарок бизнесу

После многомесячных межведомственных согласований правительство утвердило на выездном заседании законопроект, подготовленный министром финансов Кристианом Линднером (Christian Lindner) и содержащий 50 налоговых послаблений для немецкого бизнеса. В общей сложности в ближайшие годы предприниматели ФРГ смогут сэкономить на отчислениях в казну свыше 32 млрд евро - это свыше 7 млрд ежегодно.

Главное в законопроекте - налоговая премия за инвестиции в экологически чистые производства. Какими бы прибыльными они не были, государство обязуется 15 процентов таких капвложений брать на себя. Кроме того, коммерсантам будет легче вычитать убытки из облагаемой налогом прибыли, списывать с налогов движимое имущество и расходы на строительство жилых помещений. Линднер назвал свой законопроект "первым важным элементом раскрепощения сил роста в немецкой экономике".

"Цифровой" пациент

В сфере здравоохранения правительство ФРГ приняло решения, направленные на внедрение цифровых технологий при составлении историй болезней отдельных пациентов. Все жители Германии, застрахованные в одной из общественно-правовых больничных касс, получат в 2025 году вместо имеющихся у них сейчас электронные карточки.

Электронная карточка медицинской страховки Фото: picture-alliance/dpa/B. Thissen

Через них (или через приложение на смартфоне) пациенты, а также их врачи получат доступ к базе данных, в которую будет заноситься все, что имеет отношение к лечению конкретного человека: рентгеновские снимки, анализы, медицинские заключения, диагнозы, медикаментозные предписания, информация о вакцинации и наличии аллергии.

А уже с 2024 года, по плану правительства, обязательным стандартом станет электронный рецепт. Вместо традиционного розового бумажного пациенты будут получать на смартфон или карточку страхования код, по которому аптека будет отпускать ему выписанное врачом лекарство.

Правительственный законопроект предусматривает также возможность использования электронных данных пациентов - в анонимизированной форме - больничными кассами, фарминдустрией и научными учреждениями в целях профилактики заболеваний, разработки новых методов лечения - например, рака - и создания более эффективных лекарственных препаратов.

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