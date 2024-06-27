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ПолитикаКения

В Кении применили резиновые пули против демонстрантов

Сергей Ромашенко
27 июня 2024 г.

Новые акции протеста против повышения налогов вспыхнули в Найроби, Момбасе и Кисуму. Силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули.

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Беспорядки в Найроби
Беспорядки в НайробиФото: Daniel Irungu/EPA

В Кении, несмотря на отмену законопроекта о повышении налогов, продолжаются протесты. После столкновений, в результате которых погибли более 20 человек, противники правительства в четверг, 27 июня, вновь вышли на улицы в столице страны Найроби, в Момбасе на юго-востоке страны и в Кисуму на юго-западе.

Протесты в Кении вспыхнули на фоне намерения правительства повысить налоги, в том числе на продовольствие. 25 июня демонстрации переросли в насилие, когда сотни людей штурмовали территорию парламента в Найроби. В офисе губернатора Найроби вспыхнул пожар. Полиция открыла по демонстрантам огонь из стрелкового оружия. В результате, по сообщению Кенийской комиссии по правам человека, погибли 22 человека.

Президент Кении Уильям Руто накануне объявил об отказе от повышения налогов, но организаторы протестов призвали своих сторонников продолжать акции недовольства.

Рост нищеты в Кении

Жители Кении и так уже страдают от очень высокой стоимости жизни в стране. Правительство обосновало необходимость нового повышения налогов высокой госзадолженностью и необходимостью дать государству новые рамки для деятельности.

В середине июня правительство под давлением со стороны демонстрантов уже отказалось от большинства запланированных налоговых повышений, но это не успокоило протестующих.

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