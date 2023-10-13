В Беларуси собираются ввести "налог на богатство"

Власти РБ готовят налоговые изменения. Как они скажутся на жителях страны и выиграет ли от нововведений бюджет - в материале DW.

В Беларуси готовят изменения в Налоговый кодекс, которые должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Ожидается, что нововведения сильно затронут как физических лиц, так и предпринимателей, ремесленников, владельцев агроусадеб.

Запланировано повышение налогов для владельцев недвижимости и авто. Может появиться и "налог на богатство": он коснется тех, кто имеет свердоходы (по белорусским меркам).

Как изменятся налоги на квартиру и автомобили

Проект изменений в Налоговый кодекс Беларуси опубликован на Национальном правовом портале. Документ еще не одобрен - парламент его пока не рассматривал. Однако опыт прошлых лет показывает, что белорусские депутаты в очень редких случаях выступают против предложений правительства.

Одна из новаций в налоговом законодательстве коснется всех владельцев жилья в многоквартирных домах. Речь идет о налоге на первую квартиру, который в Беларуси стали взимать с 2022 года.

Со следующего года власти планируют повысить размер расчетной стоимости одного кв. м. типового капитального здания, что в свою очередь приведет к росту налоговых ставок. К примеру, для Минска расчетная стоимость будет составлять 968 белорусских рублей (сейчас - 900 рублей, около 257 евро).

Это означает, что вместо 45 рублей за двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров в белорусской столице собственнику придется заплатить налог в 48,4 рубля (примерно 14 евро). В масштабах всей страны сумма налога может оказаться весьма внушительной.

Чувствительным для многих граждан является и налог на авто: его размер зависит от массы автомобиля и формы собственности. Для физических лиц увеличение ставки налога за легковой автомобиль может составить от 5 до 17 рублей (1,5 - 5 евро).

Например, за авто массой не более 1,5 тонны со следующего года придется заплатить 66 рублей (вместо нынешних 61 рубля или 17,5 евро). Если же общая допустимая масса автомобиля составляет свыше трех тонн, то налог в 2024 году увеличится с 223 до 240 рублей (до 69 евро).

Ставки за грузовики, находящиеся в собственности физических лиц, вырастут на 12-38 рублей в зависимости от массы (3,5-11 евро).

С мелких предпринимателей и самозанятых тоже соберут больше денег

Не забыли фискальные органы Беларуси и об индивидуальных предпринимателях (ИП). Со следующего года для них в очередной раз хотят повысить ставки единого налога. Так, минским предпринимателям, ремонтирующим предметы личного пользования и бытовые изделия, налоговую ставку планируют довести до 658 рублей (примерно 188 евро) в месяц. В белорусских регионах ИП за предоставление таких услуг придется платить налог в размере 456 рублей (130 евро).

Ожидается, что увеличится единый налог для ИП, сдающих жилье в краткосрочную аренду. Как рассказал DW минчанин Алексей, занимающийся именно этим видом предпринимательской деятельности, если не учитывать банального желания пополнить казну, логики в действиях чиновников не видно.

Сдавать квартиру в следующем году может быть не так выгодно, как в этом Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Для Минска налог на сдачу квартир хотят поднять до 667 белорусских рублей - это 190 евро по нынешнему курсу. При таких затратах велик соблазн уйти в тень, на рынке и так хватает тех, кто занимается арендой жилья без уплаты налогов", - рассуждает Алексей. По его мнению, эффект от повышения ставок единого налога может быть обратным, но власти убеждены, что доходность бизнеса на рынке недвижимости по-прежнему велика.

Такого же мнения придерживается парикмахер из Бреста Наталья, которая считается самозанятой. "Для нас тоже собираются увеличить единый налог, хотя тем, кто его платит, непросто конкурировать с теми, кто работает нелегально, - говорит брестчанка. - И никто не может внятно объяснить, как определяется ставка налога: нас просто ставят перед фактом".

Богатым белорусам приется платить повышенный налог

Самое резонансное изменение в Налоговом кодексе касается физических лиц, чей годовой доход превысит 200 тысяч белорусских рублей (примерно 57 тысяч евро). Парламенту предлагают утвердить увеличение ставки подоходного налога для таких граждан с 13% до 25%. Эксперты уже назвали это предложение "налогом на богатство".

Кроме того, власти намерены значительно увеличить налоговую нагрузку на владельцев дорогих автомобилей, возраст которых не превышает трех лет. Какие именно иномарки попадут под нововведение, пока не ясно (список должен определить Совет министров РБ), но в проекте предусмотрено, что налог на "транспортное средство повышенной комфортности" может вырасти в десять раз по сравнению с обычным автомобилем.

Налог планируют повысить на новые иностранные авто - повышенной комфортности Фото: Mike Blake/REUTERS

На условиях анонимности работающий в Беларуси юрист хозяйственного права высказал мнение, что и "налог на богатство", и резкое увеличение ставки за дорогостоящую машину преследуют одну и ту же цель - пополнить доходную часть бюджета. "Хотя власти оптимистично заявляют, что нет особых проблем с государственными финансами и санкции больших проблем не приносят, на самом деле, и проект бюджета, который верстается с приличным дефицитом, и резкие налоговые изменения являются очевидным маркером, что с деньгами не очень хорошо, а будет еще хуже", - считает собеседник DW.

Чего добиваются власти повышением налогов?

Юрист также обращает внимание, что белорусские власти не расстались с идеей до минимума сократить в стране число ИП и самозанятых, принуждая их регистрировать юридическое лицо. Об этом свидетельствует новация для самозанятых с 2024 года платить повышенный подоходный налог.

Вводить его собираются в случаях, если годовой доход превышает 500 тысяч белорусских рублей (около 142 тысяч евро). В такой ситуации самозанятому придется заплатить налог в размере 30% от суммы превышения (вместо нынешних 20%). А ИП при превышении потолка дохода в 500 тысяч рублей в год, должен зарегистрировать юридическое лицо.

"По работе часто приходится представлять интересы ИП в судах и госструктурах и могу наблюдать: есть жесткая установка, чтобы индивидуальные предприниматели с высоким доходом создавали компании", - рассказывает юрист. Он отмечает: среди чиновников распространено мнение, что, пользуясь статусом ИП, представители малого бизнеса платят недостаточно налогов.

Что касается "налога на богатство", то белорусские власти ссылаются на мировой опыт. "Во многих странах действительно есть прогрессивная шкала налогобложения для людей с высокими доходами, но там существует ясная и понятная схема, куда идут налоги, - говорит собеседник. - В Беларуси же бюджет разрабатывается непублично, а многие данные официальной статистики перестали публиковать в открытом доступе".

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