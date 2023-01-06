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Белорусские рублиФото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance
Экономика и бизнесБеларусь

Как рост налогов скажется на малом бизнесе в Беларуси?

Алесь Петрович
1 ч. назад

С 1 января 2023 года в РБ вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, что затронуло многих жителей страны.

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С нового года в Беларуси увеличились ставки налога на прибыль и земельного налога, а введенный год назад налог на первую квартиру увеличился в среднем на 11%. Но больше всего изменения затронули малый бизнес, а также индивидуальных предпринимателей и тех, кого относят к числу самозанятых. Реакция людей, которые пытаются работать на себя и не ждать помощи от государства, - в материале DW.

Власти упрекают бизнес в нежелании пополнять бюджет

Самое главное новшество – отмена с 1 января 2023 года упрощенной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей (ИП). Как рассказал на пресс-конференции в конце 2022 года заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников, эта норма в налоговом законодательстве появилась давно, но до сих пор действовала отсрочка по ее введению. "Для ИП сохраняется общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога, ставка которого увеличится с 16% до 20%", – отметил он.

Кроме того, будет сокращена сфера применения единого налога для индивидуальных предпринимателей. При этом сам налог, ставку которого устанавливают в Беларуси местные власти, могут поднять в несколько раз. На таких кардинальных изменениях настаивали в Комитете государственного контроля. После проведенных внезапных проверок там пришли к выводу, что некоторые ИП, занимавшиеся высокодоходными видами деятельности, имели на тот момент низкую налоговую нагрузку.

Игорь Скринников также упрекнул представителей малого бизнеса в том, что они не особо стараются увеличить свой вклад в бюджет: "Мы начали массово выявлять именно схемы по минимизации налоговой нагрузки с участием организованного бизнеса. И здесь я всегда говорю предпринимателям: вы сами переступили ту черту, вы сами это допустили".

Что изменилось для плательщиков единого налога?

Минчанин Сергей занимается строительством и ремонтом домов. Он рассказывает, что после ухода из государственного стройтреста уже много лет работает "на себя", а создавать компанию или иметь статус ИП никогда не стремился. "Я просто не видел в этом смысла: часто ездил на заработки то в Россию, то в Польшу, а когда оставался на родине удобнее было платить единый налог без лишних формальностей", - отмечает житель белорусской столицы.

По решению городских властей Минска с началом 2023 года единый налог для самозанятых в сфере строительства увеличился почти в два раза и составит 438 белорусских рублей в месяц (примерно 150 евро). "Честно говоря, не совсем понимаю, кто и как делал эти расчеты. Пока мне в налоговой инспекции сказали определиться до конца января, в каком налоговом режиме буду работать, но я сейчас вообще настроен покинуть страну из-за такой неопределенности", - говорит Сергей.

Еще одна жительница Минска Анастасия тоже считается самозанятой, с осени она работает репетитором: "Платила в качестве единого налога 82 рубля в месяц (около 28 евро), но теперь ставку подняли в два раза, что, конечно, огорчает". При этом возвращаться преподавателем в школу, из которой уволилась сразу после обязательной отработки по окончании вуза, девушка не хочет.

"В любом случае будут пытаться искать что-то свое, потому что нынешняя система образования в Беларуси, к сожалению, дает мало стимулов для развития и школьникам, и педагогам", - считает Анастастия.

Вместо отпуска – работа на рынке в "мертвый сезон"

Предприниматели, торгующие на рынке в одном из городов Брестской области, рассказали, что суть налоговых новшеств им еще непонятна, зато беспокоит другой вопрос. "В январе мы обычно массово уходим в отпуск: покупателей очень мало – "мертвый" сезон для продаж, но в этом году традицию пришлось нарушить", - говорит одна из продавцов.

В отличие от прежних лет, администрация рынка отказалась освобождать торговцев от арендной платы на период отпуска. "Нам ответили, что владельцу рынка все равно надо платить земельный налог, даже если никакой торговли в начале года нет", - отмечает предпринимательница.

Закрытые павильоны на рынке в Брестской области
Закрытые павильоны на рынке в Брестской областиФото: Ales Petrovich/DW

Она сетует, что пришлось вернуться на рабочее место, хотя покупателей от этого все равно не прибавилось: "Придется заплатить за аренду своего павильона и ждать, что повезет и удастся "отбить" эти затраты".

В целом у предпринимателей в белорусской глубинке мало повода для оптимизма. Если раньше торговля шла бойко в том числе благодаря частым поездкам за дешевым товаром в Украину, то теперь об этом варианте уже не вспоминают.

"В нашем городе осталось мало промышленных предприятий: кто-то стал банкротом, в другом месте – идут сокращения. Это тоже сказывается на доходах людей, а значит и наших продажах", - делится собеседница DW. По ее мнению, повышать налоги в таких условиях – совсем неоправданная затея и вряд ли принесет значительные поступления в бюджет.

Кому будет интересен новый налог?

С 2023 года в Беларуси появился и новый налог – на профессиональный доход, плательщиками которого могут быть физические лица, выполняющие работы под заказ. В эту категорию подпадают фрилансеры, ремесленники, представители IT-отрасли и те, кто занимается агротуризмом.

Журналистка Инна (имя изменено) уже несколько лет работает на фрилансе и решила разузнать, насколько выгодно будет ей перейти на новый налоговый режим: "До этого платила единый налог, но как только стало известно, что ставка вырастет в полтора-два раза, стала интересоваться новым налогом".

По словам Инны, пока она находится в декретном отпуске и еще не определилась, стоит ли что-то менять при уплате налогов. Налог на профессиональный доход составляет 10% от прибыли, если ее размер не превышает 60 тысяч белорусских рублей в год (почти 20,7 тысячи евро в эквиваленте). Если прибыль окажется больше, то ставка увеличится до 20%. "Думаю, для айтишников, имеющих постоянные заказы, это будет выгодно, а я пока в раздумьях", - отмечает фрилансер.

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