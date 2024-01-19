Сверхбогатые в Давосе: "Обложите нас высокими налогами"

На Всемирном экономическом форуме в Давосе ряд супербогачей в открытом письме призвали повысить налоги для богатых для борьбы с социальным неравенством. Почему этого пока не произошло?

"Мы удивлены, что вы не можете ответить на простой вопрос, который мы задаем вам уже три года: когда вы введете налог на сверхбогатство?". Этот вопрос был задан участниками онлайн-кампании "Гордимся тем, что платим больше" - и адресован главам государств и правительств ведущих стран на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который в пятницу, 19 января, завершил свою работу. А еще в среду активисты кампании передали организаторам форума открытое письмо с требованием повысить налоги для сверхбогатых по всему миру.

"Возвращение к нормальной жизни"

Особенностью этой инициативы является то, что ее участники сами входят в число богатейших людей паланеты. 260 миллиардеров и миллионеров объединили свои усилия, чтобы выразить протест против того, что глобальное социальное неравенство продолжает увеличиваться. Оно достигло "переломного момента", пишут инициаторы обращения, "издержки для нашей экономической, социальной и экологической стабильности огромны - и они продолжают расти с каждым днем. Короче говоря, мы должны действовать немедленно!"

Эбигейл Дисней Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Beam

Требования миллионеров и миллиардеров не радикальны, это "возвращение к нормальной жизни", чтобы "экстремальное, непродуктивное богатство" могло быть преобразовано в "инвестиции в наше демократическое будущее". В числе подписавших обращение - Валери Рокфеллер, Эбигейл Дисней и австрийка Марлен Энгельхорн, чьи предки когда-то основали немецкий химический концерн BASF. Все они унаследовали большую часть своих многомиллионных состояний, ничего не сделав для их создания. И все они не считают это правильным.

Энгельхорн, которая критикует тот факт, что в Австрии нет налога на наследство, недавно даже попала в заголовки СМИ за то, что хочет "перераспределить" 25 млн евро из своего наследства на общественные нужды. По ее инициативе сейчас создается "совет граждан", который должен решить, как именно использовать эти деньги".

Богатые становятся еще богаче

На самом деле разрыв между богатыми и бедными растет во всем мире. Согласно Всемирному докладу о неравенстве за 2022 год, более трети общего объема богатства, накопленного с середины 1990-х годов, досталось тем, кто уже принадлежит к одному проценту богатейших людей планеты. В то же время половина ее населения - четыре миллиарда самых бедных людей - получили лишь два процента от этого роста благосостояния. В 2020 году, после вспышки пандемии ковида, доля мировых активов, принадлежащая миллиардерам, увеличилась как никогда ранее.

На международном уровне уже предпринималось несколько попыток обложить такие огромные частные состояния более высоким налогом. В ходе предвыборной кампании в США в 2019 году сенатор-демократ Элизабет Уоррен предложила ввести налог на имущество, превышающее 50 миллионов долларов.

Высокие барьеры на пути высоких налогов

Однако провести такие изменения на политическом уровне не так-то просто. "Под петицией в Давосе подписались в основном наследники (крупных состояний. - Ред.), которые не ведут активного бизнеса и поэтому чувствуют себя неловко из-за большого богатства, которое создали не они сами", - объясняет Штефан Бах (Stefan Bach), эксперт по налогам из Немецкого института экономических исследований (DIW) в Берлине. - Это, как правило, отдельные голоса".

Штефан Бах Фото: Detlef Güthenke/DIW Berlin

Подавляющее большинство супербогачей обычно более сдержанны на сей счет. Наоборот, по словам эксперта, существует сильное сопротивление со стороны бизнес-ассоциаций, которые благодаря своей лоббистской деятельности имеют хорошие связи в высших политических кругах. В Германии это, прежде всего, Ассоциация семейных предприятий (Verband der Familienunternehmen).

"Большинство очень крупных состояний связано с компаниями", - поясняет Бах. Бизнес-ассоциации утверждают, что высокие налоги могут поставить под угрозу инвестиции и рабочие места или даже привести к тому, что наследники владельцев крупных предприятий вообще будут отказываться вступать в наследство. "В значительной степени это тормозит политические дебаты о налогах на имущество или наследство", - уточняет Штефан Бах.

У инициатив на национальном уровне нет шансов?

В целом же любой стране трудно действовать в одиночку, когда речь заходит о налогообложении особо крупных активов. "Большие компании, действующие на международном уровне, и супербогачи - все они играют на клавиатуре международного налогового законодательства", - констатирует немецкий эксперт.

Миллиардеры, по его словам, могут относительно легко перенести свое официальное место жительства в более благоприятные с точки зрения налогообложения зарубежные страны: "И если в конечном счете обобранным окажется только честный немецкий малый и средний бизнес, который останется верен местоположению (на родине. - Ред.) и будет вынужден нести последствия, то от этого также не будет никакой пользы".

Илон Маск - один из богатейших людей на планете, но в течение многих лет он практически не платил налогов как частное лицо Фото: Leon Neal/AP Photo/picture alliance

При этом, говорит Бах, уже сейчас можно получить дополнительные средства в госказну за счет комбинации из повышения налогов, не нанося при этом серьезного экономического ущерба. "Но лучше всего было бы координировать это на международном уровне", - отмечает немецкий эксперт по налогам. И действительно, в 2021 году уже были достигнуты первые успехи в ограничении уклонения от уплаты налогов крупными корпорациями.

Более 130 стран, на долю которых приходится 90% мирового ВВП, договорились о минимальной налоговой ставке в 15% для компаний. Таким образом они хотят предотвратить простой переезд крупных международных корпораций в государства с более выгодным налоговым режимом. В 2023 году несколько депутатов Европарламента выступили с аналогичным предложением о введении глобального минимального налога на чрезвычайно высокие частные активы.

Однако Штефан Бах не верит, что это предложение будет реализовано в ближайшем будущем, что также может быть связано с общим политическим сдвигом вправо в Европе. "Левого большинства больше практически не существует", - указывает Бах. По его выражению, когда речь идет о мерах в сфере налоговой политики, всегда приходится иметь дело с консервативными или либеральными партиями, которые по своей природе более дружелюбны к бизнесу. В Германии, убежден Штефан Бах, в этой области "в обозримом будущем ничего не произойдет, а на международном уровне координировать что-то подобное еще сложнее".

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