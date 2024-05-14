"Воины режима": война в Украине как лифт в российскую власть

Почему ветеранам войны России против Украины обещают должности во власти, а также различные льготы в гражданской жизни? DW опросила экспертов.

На фоне нового наступления в Украине российские власти все активнее рекламируют контрактную службу в армии, обещая различные привилегии тем, кто отправится на войну. Вернувшимся гарантируют, например, бесплатное обучение в ведущих ВУЗах, освобождение от различных налогов, а также должности в федеральных и муниципальных органах власти. Путин назвал участников "СВО" "будущей элитой". Эксперты полагают, что такие льготы продиктованы необходимостью восполнить ряды армии РФ для продолжения вторжения в Украину.

Десятки тысяч кандидатов на работу в органах власти

Мобилизованные ювелир-дизайнер, юрист, преподаватель в медицинском вузе, а также множество кадровых офицеров. Это все - участники проекта под названием "Время героев", запущенного в марте 2024 года российскими властями и собравшего, как утверждается, уже около 40 тысяч заявок.

Что ждет этого российского солдата после войны? Фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

На сайте проекта регулярно публикуют короткие интервью с кандидатами, большая часть из которых предпочла не раскрывать свои имена - они появлялись перед камерой без шевронов с именами, а двое решили вовсе скрыть свои лица под масками. Большинство повторяют один и тот же тезис: у них есть опыт принятия оперативных решений в боевых условиях. Это то качество, уверены они, которое необходимо руководителям на высоких должностях.

Один из них в звании майора не скрывает, что через проект надеется завязать полезные знакомства, необходимые для карьерного роста. Среди минусов "военного человека" он называет традицию приказов, но тут же добавляет, что намерен привнести этот элемент в гражданскую службу. Дизайнер-ювелир из Калининградской области с 23-летним стажем, ушедший на войну добровольцем, обещает бороться с "засильем западной общественно-политической мысли в головах молодежи".

Проектом руководит выпускник лондонских вузов

О возможности поменять фронтовые реалии на кабинет в коридорах власти объявил президент РФ Владимир Путин в 2024 году - в ходе ежегодного обращения к Совету Федерации. Участников программы он назвал "подлинной элитой" России, которой "можно передать в будущем и доверить Россию". Впрочем, на сайте проекта "Время героев" автором идеи называют ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, который в 2023 году сменил на этом посту Владимира Мау, против которого возбуждали уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Алексей Комиссаров Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Биография Комиссарова интересна тем, что он сам когда-то сделал резкий карьерный взлет: в 1990-е был предпринимателем, в начале 2000-х получил степень MBA и почетного доктора Kingston University, а затем окончил Chartered Director Programm в Институте директоров (IOD) в Лондоне. В 2008 году оказался среди участников программы администрации президента (АП) РФ "Кадровый резерв - профессиональная команда страны", а затем попал в обойму чиновников в мэрии Москвы.

Полезные знакомства и протекция первого замруководителя АП Сергея Кириенко позволили Комиссарову дойти по карьерной лестнице до должности гендиректора АНО "Россия - страна возможностей", занимающейся кадровыми конкурсами для АП. В интервью "Ведомостям" Комиссаров говорил, что с помощью его программы 46 человек стали главами регионов России, трое - федеральными министрами, 34 - заместителями федеральных министров.

Режим пытается закрепить лояльных военных в системе власти

Меры по стимулированию военной службы пока эффективны, но в долгосрочной перспективе, в условиях нестабильной экономики чреваты негативными последствиями, говорит политолог, научный сотрудник Карлова университета Александр Морозов.

Он напоминает, что многие участники советского вторжения в Афганистан впоследствии получили руководящие посты в силовых структурах РФ. "Путин это помнит и рассчитывает, что новое "боевое братство" определит внутреннюю политику на 15-20 лет", - говорит Морозов, добавляя, что расчет властей РФ на экономическую стабильность может оказаться неверным.

Социальные обязательства, в том числе в отношении постоянно растущего штата военных и их семей, в какой-то момент не смогут выполняться в полной мере из-за проблем с экономикой страны, согласна сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко. В интервью DW она сравнила "перегретую" российскую экономику с бегуном-марафонцем, который болен гриппом: "Пока ему дают стероиды - у него есть силы и выглядит он стабильно. Но очевидно, что шансов выиграть марафон у него нет".

Бывшие военные призваны сохранять лояльность путинской системе и его идеологии, когда произойдет транзит власти, рассуждает Морозов. Политолог полагает, что через новую путинскую систему по подготовке руководителей могут пройти около миллиона человек - их впоследствии внедрят в различные сферы, в том числе образование и политические партии для "идеологического контроля".

Дефицит в армии РФ составляет 20-30 тысяч человек ежемесячно

"Социальные лифты" в ближайшем будущем в России продолжат работать по прежним правилам - достигать высоких постов будут за счет личной протекции или родственных связей, уверен приглашенный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Павел Лузин. По его мнению, система адаптируется под требования для карьерного роста: "Региональные чиновники проплатят, договорятся и прослужат в тыловой зоне, а часть из них командируют на два-три месяца на оккупированные территории".

Российской армии нужны по 20-30 тысяч новых бойцов ежемесячно Фото: Sergey Pivovarov/REUTERS

Лузин считает, что кадровых революций не будет, а вся программа - "пропагандистская фикция", направленная на пополнение российской армии. При существующих темпах потерь в армии РФ нужно вербовать на войну в Украине 20-30 тысяч человек ежемесячно, объясняет Лузин: "Сейчас упор делают на подследственных - угрожают уголовными делами, сроками и заставляют подписывать контракты".

О дефиците военных в армии РФ говорит и руководитель проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин, который ожидает новой волны мобилизации в России. Для этого практически созданы уже все условия, говорит он, обращая внимание на ужесточение системы наказаний за уклонение от военной службы. "Полагаю, Путин еще не принял решение о второй волне мобилизации. Все зависит от ситуации на фронте, мобилизации в Украине, а также решения брать Харьков", - говорит Свердлин. По его сведениям, российским властям удается ежемесячно мобилизовать только 15 тысяч человек в месяц в скрытом режиме.