 Ректора РАНХИГС Мау задержали по делу о мошенничестве | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2022

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Россия

Ректора РАНХИГС Мау задержали по делу о мошенничестве

Мау задержали по делу о мошенничестве, возбужденном в прошлом году против замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сообщили в МВД.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау

Ректор РАНХиГС Владимир Мау

Ректора РАНХиГС, члена совета "Газпрома" Владимира Мау задержали по делу о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 30 июня. Следственное управление МВД по Москве уже предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Мау подозревают в хищении денег РАНХиГС.

Ректор проходит фигурантом по делу о мошенничестве, которое возбудили в прошлом году против бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева, уточнили в МВД.

У самого Мау и других сотрудник РАНХиГС прошли обыски. По данным издания "Агентство", с Мау "на протяжении двух последних дней" проводили "многочасовые допросы".

Дело замминистра просвещения Марины Раковой

Осенью прошлого года по делу об особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) была задержана замглавы министерства просвещения Марина Ракова. Другими фигурантами дела стали бывший гендиректор "Фонда новых форм развития образования" Максим Инкин, его зам Евгений Зак и преподавательница РАНХиГС Кристина Крючкова. По версии следствия, Ракова в 2019 году получила из бюджета деньги для фонда, а Инкин, Зак и Крючкова их похитили.

Позднее был задержан ректор Шанинки Сергей Зуев. Его Вуз был подрядчиком "Фонда новых форм развития образования". Раковой, Заку и Зуеву предъявили еще одно обвинение по статье об особо крупном мошенничестве. По информации издания "Медуза", дело Раковой может быть связано с переделкой рынка школьных учебников.

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    Автор: Галина Петровская


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Домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау

Домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау

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