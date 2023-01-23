И. о. ректора РАНХиГС стал Алексей Комиссаров

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. И. о. стал Алексей Комиссаров.

Исполняющим обязанности (и.о.) ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ стал проректор Алексей Комиссаров. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в пресс-службе правительства России.

Алексей Комиссаров работает в академии с 2017 года. Он, в частности, занимает пост директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года также является директором "Россия - страна возможностей". В рамках этого формата он наблюдал за работой так называемой "школы губернаторов".

Ранее Комиссаров в течение двух лет возглавлял Фонд развития промышленности, занимал ряд должностей в правительстве Москвы.

Комиссаров будет исполнять обязанности руководителя РАНХиГС "до назначения ректора этого учреждения в установленном порядке", указали в пресс-службе.

Мау освобожден от должности в связи с состоянием здоровья

Экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау (фото из архива) Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture-alliance

Владимир Мау освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

"Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательный центр, через программы которого в год проходит более 200 тыс. человек", - заявил он.

Мау задержали по делу о мошенничестве в особо крупном масштабе 30 июня 2022 года. Дело возбудили в 2021 году против бывшей замминистра просвещения России Марины Раковой и занимавшего пост ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. У Мау и других сотрудников РАНХиГС прошли обыски.

В качестве меры пресечения был избран домашний арест, в августе он был замен на подписку невыезде. В октябре дело в отношении Владимира Мау было прекращено.

Ранее Мау выхал в Израиль

В ноябре 2022 года стало известно, что он выехал в Израиль. В пресс-службе РАНХиГС тогда сообщили, что Мау "находится в ежегодном плановом отпуске".

Он занимал пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России с 2010 года. С 2019 года являлся заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.

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