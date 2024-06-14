Счета Ивлеевой заблокировали из-за долгов по налогам

Банковский счета популярного блогера Анастасии Ивлеевой были заблокированы Федеральной налоговой службой из-за налоговой задолженности на сумму в 11,4 млн рублей, сообщает агентство РИА "Новости" в пятницу, 14 июня.

Указывается, что соответствующее решение было принято 4 июня. "Ивлеева - учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам, - напоминает агентство. - Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них - ООО "Капельница групп" - находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".

"Почти голая вечеринка" и ее последствия

В декабре 2023 года в столичном ночном клубе "Мутабор" состоялось мероприятие с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованное Анастасией Ивлеевой. На вечеринке присутствовали многие российские знаменитости. Фотоснимки и видеозаписи с нее стали поводом для критики со стороны провластных активистов. Клуб "Мутабор" опечатали, а ряд участников, в том числе Ксения Собчак, Лолита и сама Ивлеева, начали публиковать видеообращения с оправданиями за участие в вечеринке.

Рэперу Николаю Васильеву, известному как Vacio, явившегося на вечеринку в одном носке, прикрывающем половой орган, впоследствии назначили два административных срока и вручили повестку в военкомат. Ивлееву Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей за организацию мероприятия. Кроме того, ФНС начала в отношении нее проверку.

Между тем газета The Moscow Times написала со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента, что артистов начали преследовать за участие в "почти голой" вечеринке по инициативе Кремля. Там посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей, поясняло издание.

В конце апреля Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей по протоколу о "дискредитации армии" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).