  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Счета Ивлеевой заблокировали из-за долгов по налогам

Александра Иванова
14 июня 2024 г.

Налоговая задолженность у Ивлеевой, по данным агентства РИА "Новости", составила почти 11,4 млн рублей.

https://p.dw.com/p/4h1tu
Блогер Анастасия Ивлеева
Блогер Анастасия ИвлееваФото: Bulkin Sergey/picture alliance

Банковский счета популярного блогера Анастасии Ивлеевой были заблокированы Федеральной налоговой службой из-за налоговой задолженности на сумму в 11,4 млн рублей, сообщает агентство РИА "Новости" в пятницу, 14 июня.

Указывается, что соответствующее решение было принято 4 июня. "Ивлеева - учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам, - напоминает агентство. - Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них - ООО "Капельница групп" - находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".

"Почти голая вечеринка" и ее последствия

В декабре 2023 года в столичном ночном клубе "Мутабор" состоялось мероприятие с дресс-кодом almost naked ("почти голый"), организованное Анастасией Ивлеевой. На вечеринке присутствовали многие российские знаменитости. Фотоснимки и видеозаписи с нее стали поводом для критики со стороны провластных активистов. Клуб "Мутабор" опечатали, а ряд участников, в том числе Ксения Собчак, Лолита и сама Ивлеева, начали публиковать видеообращения с оправданиями за участие в вечеринке.

Рэперу Николаю Васильеву, известному как Vacio, явившегося на вечеринку в одном носке, прикрывающем половой орган, впоследствии назначили два административных срока и вручили повестку в военкомат. Ивлееву Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал на 100 000 рублей за организацию мероприятия. Кроме того, ФНС начала в отношении нее проверку.

Между тем газета The Moscow Times написала со ссылкой на источники в правительстве, Госдуме и администрации президента, что артистов начали преследовать за участие в "почти голой" вечеринке по инициативе Кремля. Там посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей, поясняло издание.

В конце апреля Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей  по протоколу о "дискредитации армии" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Карикатура Сергея Елкина. Путин держит в руках шарик с надписью газ и говорит: "Только за рубли".

Российская политика в карикатурах

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.
Политика3 января 2019 г.17 фото
external

Полуголая вечеринка. Будущее демократии в США. Деньги от войны - "Заповедник", выпуск 294, 14.01.24

Полуголая вечеринка. Будущее демократии в США. Деньги от войны - "Заповедник", выпуск 294, 14.01.24

Отвлекающая хула за полуголую вечеринку в Мутаборе. США намекают ЕС на конфискацию резервов РФ. Ким Чен Ын готовит уважаемую преемницу. Назарбаев рассказывает Лукашенко, как обезопасить себя. Трамп и Байден продают картины будущего для США. Песня о том, как война в Украине обогащает окружение Путина. Смотрите в 294-м выпуске "Заповедника"!
Политика14 января 2024 г.13:38 мин.
Певец Филипп Киркоров также попал в список "запрещенных российских музыкантов"

"Медуза" опубликовала список "запрещенных российских музыкантов"

"Медуза" опубликовала список "запрещенных российских музыкантов"

"Запрещенными" в России оказались даже те, кто выступал на "патриотических" фестивалях, пишет "Медуза".
Конфликты8 февраля 2024 г.
Показать еще