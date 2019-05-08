Надписи на Рейхстаге

Парламент принадлежит народу. "Dem deutschen Volke" - "Немецкому народу", - написано над входом в Рейхстаг в Берлине. Архитектор Пауль Валло (Paul Wallot) хотел разместить эту своего рода дарственную надпись еще в 1894 году, к открытию здания имперского парламента на его фасаде, однако столкнулся с сопротивлением германского кайзера Вильгельма II (Wilhelm II.). Упоминание "народа" в этом контексте ему не понравилось.

Место, предусмотренное для посвящения, более десяти лет оставалось пустым. Лишь в разгар Первой мировой, когда в 1916 году и депутаты от Социал-демократической партии согласились проголосовать за военные кредиты, а Германия уже изрядно устала от войны, кайзер решил ответить широким жестом. Буквы отлили модным в те времена каллиграфическим шрифтом унициал из бронзы двух французских пушек, взятых во время освободительных войн 1813-1815 годов.

"Немецкому народу" - гласит надпись на Рейхстаге. Кайзеру Вильгельму "народ" не понравился

Поджог Рейхстага в 1933 году, после прихода к власти в Германии национал-социалистов, послужил формальным поводом для расправы с оппозицией и захвата единоличной власти. Обстоятельства поджога до сих пор окончательно не расследованы. В поджоге Гитлер обвинил коммунистов, а коммунисты - Гитлера.

С 1933 по 1942 годы нацистский рейхстаг собирался на свои пропагандистско-показательные заседания всего 19 раз - в том числе 15 сентября 1935 года на выездную сессию в "городе партийных съездов НСДАП" Нюрнберге, чтобы проголосовать за "расовые законы", которые положили начало массовому уничтожению европейских евреев.

В годы Второй мировой войны окна Рейхстага, который в системе архитектурных и идеологических символов диктатуры национал-социалистов никакой роли не играл, замуровали. В некоторых его помещениях фирма AEG наладила производство радиоламп, в других разместили военный лазарет и акушерское отделение берлинской клиники "Шарите" (Charité).

Рейхстаг после взятия Берлина в 1945 году

На протяжении первого послевоенного десятилетия здание, оказавшееся в западной части Берлина, находилось в полуразрушенном виде. В 1954 году из-за угрозы обрушения взорвали остатки купола, хотя, по мнению некоторых архитекторов, без особой на то необходимости. Вскоре решили провести ремонт, однако в условиях разделенной Германии не было ясно, в каких целях использовать здание Рейхстага.

Ремонтные работы затянулись до 1973 года. Западногерманский архитектор Пауль Баумгартен (Paul Baumgarten), выигравший конкурс, отказался от восстановления купола, а также, что вполне соответствовало прагматичному духу 1960-х годов, удалил множество резных и штукатурных украшений в стиле неоренессанса и необарокко, ссылаясь на то, что они и так сильно пострадали во время войны и постепенно разрушались после нее.

Стены внутри облицевали белыми панелями, под которыми скрыли следы боев, а также автографы советских солдат, таким образом - вольно или невольно - сохранив их для будущего. Бывший зал заседаний, сгоревший в 1933 году, восстановили, причем, с расчетом на воссоединение Германии, чтобы хватило места всем депутатам.

В 1971 году державы-победительницы приняли новое Четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (Viermächteabkommen über Berlin) о статусе этой части разделенного города. В период разрядки напряженности Советский Союз, США, Великобритания и Франция договорились о том, что Западный Берлин не является составной частью ФРГ, но Федеративная Республика Германия получала право представлять его интересы на международной арене, если они не затрагивали стратегические вопросы и проблемы безопасности.

Этот договор воспрепятствовал планам проводить некоторые пленарные заседания бундестага в Западном Берлине. Правда, в отремонтированном здании Рейхстага иногда проходили собрания фракций и слушания комиссий, на которые депутаты прилетали из Бонна. Но эти мероприятия носили, скорее, символический характер: они демонстрировали стремление ФРГ объединить страну.

Одно из самых значимых событий в современной немецкой истории произошло около здания Рейхстага 3 октября 1990 года. В полночь на флагштоке перед западным порталом был поднят черно-красно-золотой флаг объединенной Германии. Именно в этот день, менее чем через год после падения Берлинской стены, произошло формально-юридическое воссоединение страны.

Память о 1945 годе

Во время ремонта здания в 1995-1999 годах, перед переездом столицы Германии из Бонна в Берлин практически все изменения, внесенные Баумгартеном, исправили, ориентируясь на оригинальные планы Валло. Но реконструкция, конечно же, не преследовала цели восстановить Рейхстаг в прежнем виде. Сохранение следов истории было одним из условий открытого международного конкурса, который выиграл британский архитектор Норман Фостер.

О взятии Рейхстага в 1945 году посетителям и депутатам сегодня напоминают надписи, сделанные солдатами Красной Армии. Сейчас, благодаря специальной реставрационной технологии, они выглядят так, будто появились только вчера. Все солдатские автографы, обнаруженные на стенах после снятия "баумгартенской" облицовки, сначала зафиксировали на фото, а затем перевели на немецкий язык.

Часть надписей оставили для обозрения, часть пришлось убрать под штукатурку, но так, чтобы их сохранить, то есть законсервировать. Надписи, содержавшие нецензурные слова и непристойности, удалили, предварительно согласовав это с российскими дипломатами.

Во время экскурсий по зданию гиды любят повторять историю про первых депутатов, попавших в Рейхстаг после переезда парламента из Бонна в Берлин. Один из них, увидев автографы советских солдат, подумал, что это свежие следы, оставленные какими-то хулиганами в только что отремонтированных помещениях. Депутат позвонил в управление делами парламента, чтобы рассказать об этом вопиющем безобразии, но там ему объяснили происхождение и смысл этих надписей. Отметим, что не всем депутатам понравилась тогда идея сохранить исторические напоминания, но поддержки они не получили.

В последние годы в Германии вышли две книги, рассказывающие о тех солдатах, которые оставили свои имена на стенах Рейхстага. Немецким историкам удалось идентифицировать их и выяснить судьбы многих из них.

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