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МИД Федеративной Республики Германия

Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht mit Journalisten während der Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister im Kongresszentrum Brdo. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ сожалеет о решении РФ приостановить работу постпредства при НАТО 18.10.2021

По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Германия и Франция потребовали от Польши соблюдения правил ЕС 09.10.2021

В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.
07.10.2021 Eine verschleierte Frau mit einer Maske betritt aus der Gangway einer Chartermaschine heraus einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der US-Armee insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mit ihren 23 Kindern im Rahmen einer humanitären Aktion aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. Mit einer Chartermaschine wurden die Frauen über Kuwait nach Deutschland gebracht, wo fast alle sofort in Haft genommen wurden.

Германия вывезла из Сирии предполагаемых сторонниц ИГ с детьми 07.10.2021

ФРГ вывезла из Сирии восемь женщин с 23 детьми. Женщины подозреваются в том, что они в прошлом присоединились к "Исламскому государству".

Как школьница в ФРГ хочет спасти своих родственников в Афганистане от репрессий талибов 14.09.2021

Школьница собирает деньги для беженцев, пишет запросы в МИД ФРГ и даже встретилась с кандидатом в канцлеры Германии от социал-демократов.
U.S. service members act as pallbearers for the service members killed in action during operations at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 27, 2021. Picture taken August 27, 2021. U.S. Marine Corps/1stLt. Mark Andries/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Политики в Германии обвинили США в провале стратегии в Афганистане 11.09.2021

По мнению экс-главы МВД ФРГ Шили, Вашингтон провалил стратегию в Афганистане. Бывший руководитель МИД Германии Фишер уверен, что вывод войск США создал вакуум, который "таит в себе огромные риски".
9.9.2021, Libyen, Tripolis, Blick auf die deutsche und niederländische Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Die Botschaften sind in einem ehemaligen Hotel untergebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия вновь открыла посольство в Ливии 09.09.2021

Глава МИД ФРГ Мас назвал возобновление работы посольства в Триполи новой главой в германо-ливийских отношениях. Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии.

US Secretary of State, Antony Blinken, right, and German Foreign Minister Heiko Maas, left, address the media during a joint press conference after a meeting at the Ramstein U.S. Air Base in Ramstein, Germany, Wednesday, Sept. 8, 2021. The largest American military community overseas houses thousands Afghan evacuees in a tent city at the airbase. (AP Photo/Michael Probst)

Германия и США критически относятся к новому правительству талибов 08.09.2021

Сообщения из Кабула не внушают оптимизма, констатировал глава МИД ФРГ Мас. Его коллега из США Блинкен указал, что переходное правительство Афганистана состоит лишь из талибов и их союзников.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Берлин потребовал от Москвы прекратить кибератаки перед выборами в бундестаг 06.09.2021

Власти Германии уверены, что хакерская группировка Ghostwriter действует по указанию российской спецслужбы и видит в ее кибератаках попытку повлиять на исход парламентских выборов в ФРГ.
Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, und Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Aussenminister des Staates Katar geben eine gemeinsamme Pressekonferenz nach Ihrem Gespraech in Doha. 31.08.2021. Doha Katar *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Foreign Minister of the State of Qatar give a joint press conference after their talks in Doha 31 08 2021 Doha Qatar Copyright: xFelixxZahn/photothek.netx

Глава МИД ФРГ высказался за переговоры с "Талибаном" 01.09.2021

Западу стоит вести переговоры с талибами, чтобы не допустить роста терроризма в Афганистане, убежден Хайко Мас. Министр также допустил открытие немецкой дипмиссии в Кабуле при власти "Талибана".
Heiko Maas (SPD), Außenminister, steigt in den Airbus A340 der Luftwaffe für den Flug nach Warschau. Maas will dort an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands teilnehmen. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане 29.08.2021

Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.

Что думают в Берлине об атаке на "Дождь" (23.08.2021) 23.08.2021

Правительство Германии обеспокено усилением давления на российские СМИ перед выборами в Госдуму. В МИД ФРГ заявили, что с большой озабоченностью следят за усиливающимися респрессиями и запретами.
ARCHIV - Blick auf die deutsche Botschaft in Kabul am 17.08.2007. (zu «Dutzende Tote nach Anschlag in Kabul - Deutsche Botschaft massiv beschädigt» vom 31.05.2017) Foto: DB Merey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Германия сократит численность посольства в Афганистане до минимума 13.08.2021

Германских дипломатов вывезут из Кабула на родину чартерными рейсами, заявил глава МИД ФРГ Мас. Решение Берлина связано с продвижением талибов в Афганистане.
HANDOUT - 11.03.2019, Afghanistan, Kabul: Heiko Maas (SPD, vorn), Bundesaußenminister, fliegt mit einem Airbus A400M der Bundeswehr von Masar-i-Scharif nach Kabul. Außenminister Maas will mit einem Besuch in Afghanistan die Bemühungen für einen Friedensprozess in dem Krisenstaat unterstützen. Foto: Thomas Imo/Photothek.Net/Auswärtiges Amt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ: Германия не станет финансировать халифат в Афганистане 12.08.2021

По мнению Хайко Маса, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен главы немецкого внешнеполитического ведомства, это тоже отчетливо понимают.
30.4.2021, Nowotrojizke, Ukraine Auf den Bildern ist ein Checkpoint in der Ost-Ukraine zu sehen, der abtrünnige prorussische Separatistengebiete von dem Rest des Landes trennt. Der Checkpoint ist auf der von der Ukraine kontrollierten Seite der Frontlinie in der Region Donezk. Der Ort heißt Nowotrojizke (Novotroitske).

МИД ФРГ призвал Россию и Украину выполнять договоренности парижского саммита 22.07.2021

В годовщину соглашения Трехсторонней контактной группы о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе МИД Германии заявил о необходимости более конструктивных мер со стороны РФ по разрешению конфликта.
05.07.2021 Bundesaussenminister Heiko Maas, SPD, nimmt am vierten Ministertreffen der Stockholm-Initiative fuer nukleare Abruestung teil. Madrid, 06.07.2021 Madrid Spanien *** German Foreign Minister Heiko Maas, SPD, attends the fourth ministerial meeting of the Stockholm Initiative for Nuclear Disarmament Madrid, 06 07 2021 Madrid Spain Copyright: xThomasxImo/photothek.netx

Мас отстаивает приверженность ФРГ концепции НАТО по ядерному сдерживанию 05.07.2021

Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.
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