МИД Федеративной Республики Германия

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Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.
В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.
ФРГ вывезла из Сирии восемь женщин с 23 детьми. Женщины подозреваются в том, что они в прошлом присоединились к "Исламскому государству".
Школьница собирает деньги для беженцев, пишет запросы в МИД ФРГ и даже встретилась с кандидатом в канцлеры Германии от социал-демократов.
По мнению экс-главы МВД ФРГ Шили, Вашингтон провалил стратегию в Афганистане. Бывший руководитель МИД Германии Фишер уверен, что вывод войск США создал вакуум, который "таит в себе огромные риски".
Глава МИД ФРГ Мас назвал возобновление работы посольства в Триполи новой главой в германо-ливийских отношениях. Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии.
Сообщения из Кабула не внушают оптимизма, констатировал глава МИД ФРГ Мас. Его коллега из США Блинкен указал, что переходное правительство Афганистана состоит лишь из талибов и их союзников.
Власти Германии уверены, что хакерская группировка Ghostwriter действует по указанию российской спецслужбы и видит в ее кибератаках попытку повлиять на исход парламентских выборов в ФРГ.
Западу стоит вести переговоры с талибами, чтобы не допустить роста терроризма в Афганистане, убежден Хайко Мас. Министр также допустил открытие немецкой дипмиссии в Кабуле при власти "Талибана".
Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.
Правительство Германии обеспокено усилением давления на российские СМИ перед выборами в Госдуму. В МИД ФРГ заявили, что с большой озабоченностью следят за усиливающимися респрессиями и запретами.
Германских дипломатов вывезут из Кабула на родину чартерными рейсами, заявил глава МИД ФРГ Мас. Решение Берлина связано с продвижением талибов в Афганистане.
По мнению Хайко Маса, Афганистан без международной помощи нежизнеспособен. И талибы, уверен главы немецкого внешнеполитического ведомства, это тоже отчетливо понимают.
В годовщину соглашения Трехсторонней контактной группы о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе МИД Германии заявил о необходимости более конструктивных мер со стороны РФ по разрешению конфликта.
Глава МИД ФРГ прибыл в Мадрид для участия в конференции Стокгольмской инициативы по разоружению и высказался за сохранение американского ядерного арсенала в Германии.
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