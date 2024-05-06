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Германия отозвала посла из России в связи с кибератаками

Ольга Лебедева
6 мая 2024 г.

Берлин отозвал посла в РФ Ламбсдорфа для консультаций из-за обвинений в совершении Россией кибератак на СДПГ и немецкие компании. Представители Германии не будут присутствовать на инаугурации Путина.

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Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорфф
Посол Германии в РФ Александер ЛамбсдорффФото: Ulf Mauder/dpa/picture alliance

МИД Германии отозвал посла в России Александера Ламбсдорффа (Alexander Graf Lambsdorff) в связи с обвинениями в совершении кибератак, в том числе, на одну из правящих партий ФРГ - Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), а также немецкие компании. Глава немецкого диппредставительства в Москве вызван в Берлин для консультаций сроком на одну неделю, сообщила представитель внешнеполитического ведомства Германии в понедельник, 6 мая.

По ее словам, речь идет о "принятой процедуре". "Федеральное правительство относится к данному событию очень серьезно и считает его действиями, направленными против нашей либеральной демократии и составляющих ее институтов", - указала представитель немецкого МИД.

Посол РФ не будет присутствовать на инаугурации Путина

Тем самым, посол ФРГ в России не будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина, которого ЦИК РФ назвал победителем президентских выборов и который 7 мая должен будет официально вступить в должность президента на пятый срок - до 2030 года.

За день до инаугурации в Берлине также указали, что не отправят своих представителей на данную церемонию. Прошедшие в марте президентские выборы в РФ не соответствовали демократическим стандартам и их нельзя признавать легитимными, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). Ранее СМИ обратили внимание на то, что официальный Берлин не называет Путина президентом. Кроме того, об отказе отправлять своих представителей на инаугурацию Путина сообщили, среди прочих власти Чехии, стран Балтии, Великобритании и Канады.

Несколько дней назад стало известно о хакерских атаках на СДПГ и ряд немецких компаний в сферах логистики, обороны, авиации и IT. Правительство ФРГ обвинило в их совершении российскую военную разведку. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) зазвала данные действия неприемлемыми и предупредила, что они "не останутся без последствий".

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