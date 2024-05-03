Дипломат РФ вызван в МИД ФРГ из-за взлома сервера СДПГ

Власти Германии выявили источник хакерской атаки на сервер СДПГ в январе 2023 года, сообщил МИД ФРГ. По его данным, это хакерская группировка APT28.

Временный поверенный в делах посольства РФ в ФРГ был вызван в МИД ФРГ в связи с хакерской атакой на сервер электронной почты правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), произошедшей в январе 2023 года. Об этом сообщил в пятницу, 3 мая, представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner).

По его словам, инцидент с хакерской атакой показывает, "что российская угроза для безопасности и мира в Европе реальна и что она огромна".

Как заявила ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), находясь в Австралии, в Германии был завершен анализ источника той хакерской атаки и власти страны пришли к выводу, что за ней стоит связанная с российской военной разведкой хакерская группировка APT28.

Взлом сервера СДПГ

О взломе сервера партии германские социал-демократы сообщили в июне 2023 года. Как заявил уже тогда генсек СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert), "есть убедительные основания полагать, что хакерская атака была осуществлена из России". В свою очередь пресс-секретарь партии уточнила, что взлом был произведен в январе 2023 года, при этом "было затронуто менее 10 аккаунтов электронной почты" руководства политической силы. В СДПГ не исключили, что произошла утечка данных из нескольких почтовых ящиков.