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Киберагентство ФРГ: О безопасности нужно думать по-новому

Анатолий Арни
26 мин. назад

Война в Украине показала новые опасности для Германии, заявил глава немецкого агентства по кибербезопасности.

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Символичное изображение компьютерного кода
Символичное изображение компьютерного кодаФото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance

Продолжающаяся агрессивная война России против Украины повлияет на будущие решения по кибербезопасности в Германии, и эта сфера в ФРГ уже расширяется в сравнении с другими странами. Об этом заявил глава подконтрольного немецким Минобороны и МВД "Агентства инноваций в сфере кибербезопасности" (киберагентства) Кристиан Хуммерт (Christian Hummert) в комментарии агентству dpa, опубликованном в понедельник, 14 августа.

По словам главы киберагентства, РФ ведет в Украине "гибридную войну", в которой "киберакции сочетаются с физическими действиями", и Германии необходимо извлечь из этого уроки. Речь идет не только о хакерских атаках, прирост которых отмечают в ФРГ после начала войны в Украине, но и о, к примеру, случаях, когда "во время первой волны ударов Россия атаковала в Украине системы связи, чтобы помешать армии общаться", указал Хуммерт.

Наблюдаемая ситуация позволяет Германии принять к сведению "много вещей с точки зрения кибербезопасности, которые мы, возможно, не видели раньше", отметил эксперт. При этом, по его словам, перед киберагентством стоит задача лишь в поиске средств защиты от таких угроз, а не способов их применения.

Хуммерт отметил, что в случае кибератак деликатным является как вопрос защиты от них без "хакерских контратак", так и вопросы дипломатии - если обвинить в атаках какое-либо конкретное государство, это может привести к разногласиям между странами.

Экс-глава "киберсекьюрити" ФРГ мог сотрудничать с ФСБ

В октябре 2022 года от должности был отстранен глава немецкого Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбом (Arne Schönbohm). Чиновника заподозрили в связях с "Советом по кибербезопасности Германии" - частной лоббистской структурой, в состав которой входила фирма, созданная экс-сотрудником КГБ.

При этом обвинения в адрес Шёнбома в связи с его деятельностью в "Совете по кибербезопасности Германии" звучали еще в конце 2015 года, но это не помешало ему стать председателем BIS.

Германию атакуют хакеры из Китая и Ирана

В июле Клаудиа Платтнер (Claudia Plattner), назначенная главой BSI вместо Шёнбома, предупредила о растущей опасности для Германии в связи с российскими кибератаками. До этого кибербезопасность была принята как один из пунктов немецкой стратегии национальной безопасности.

По словам руководителя ведомства, ФРГ, будучи европейской державой и сторонницей Украины, является "привлекательной мишенью" для хакерских групп, направляемых Москвой. По ее словам, увеличение числа атак также наблюдается со стороны Китая и Ирана.

Смотрите также:

Интервью DW с представительницей "Киберпартизан"

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