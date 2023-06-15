Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Когда конкретно Берлин намерен довести расходы на оборону до предусмотренных НАТО двух процентов ВВП и стоило ли включать в Стратегию национальной безопасности Германии такие темы, как защита климата и права меньшинств? Немецкая пресса критично отзывается о документе, представленном правящей коалицией ФРГ 14 июня. DW - о главных аргументах журналистов.

FAZ: "Для безопасности нужно что-то делать"

"Сознание, что для безопасности нужно что-то делать, у целого поколения немцев пребывало в забвении до февраля прошлого года. Поэтому от того, что правительство разработало в этой сфере стратегию, хуже не будет", - констатирует обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Николас Буссе (Nikolas Busse). Ведь в чрезвычайном случае проблемы безопасности затронут все сферы повседневной жизни, "как это видно сейчас по Украине", добавляет он.

Между тем, по мнению журналиста, в военном отношении документ, представленный 14 июня в Берлине, вызывает множество вопросов. "Почему Германия по-прежнему хочет достичь предусмотренного НАТО двухпроцентного показателя расходов на оборону только "на среднегодовом уровне"? Как долго она может оставаться ниже этой планки? Относится ли этот "средний показатель" к текущему законодательному периоду или к гораздо более длительному сроку, когда "светофорная" коалиция, возможно, уже не будет у власти?" - пишет он.

После начала войны в Украине Олаф Шольц, говоря о "смене эпох", пообещал увеличить расходы ФРГ на оборону Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), данное им в речи о "смене эпох", - что Германия "начиная с текущего момента год за годом будет выделять более двух процентов ВВП на оборону" - в условиях новой угрозы Буссе считает по-прежнему уместным и при этом соответствующим ожиданиям партнеров ФРГ по Североатлантическому альянсу.

В то же время обозреватель FAZ критикует тот факт, что в Стратегии нацбезопасности упоминаются и такие "модные" темы, как защита климата, биологическое разнообразие, питание, пандемии, права женщин и социальных меньшинств. "На безопасность все эти факторы влияют лишь опосредованно. Между тем в этих областях у Германии никогда не было стольких дефицитов, как в вооружении бундесвера", - пеняет он.

TAZ: "Безопасность - это не только вооружение"

Противоположного мнения придерживается глава отдела внутренней политики газеты Tageszeitung (TAZ) Таня Трикарико (Tanja Tricarico). Стратегия национальной безопасности, принятая правительством ФРГ, призвана дать сигнал зарубежным партнерам, что "Германия хочет и может играть ведущую роль в сфере международной безопасности, как они и надеялись", "в том числе за счет больших финансовых расходов", отмечает она.

"Менее эйфоричным и определенным, зато напротив - расплывчатым является обязательство по поддержанию мира без использования военной техники. Организации, занимающиеся поддержкой развивающихся стран, справедливо возмущены тем, что расходы в этой области не фигурируют в статье расходов на оборону", - подчеркивает автор комментария.

"Убедительность Стратегии по безопасности будет зависеть от ее воплощения. И оно требует большего, чем простое закачивание денег в оборону и на вооружение", - уверена журналистка.

Die Welt: "Где средства и ресурсы?"

"Этот документ основательно описывает ситуацию в области политики безопасности, а также формулирует интересы ФРГ. Они простираются от защиты населения, суверенитета и территориальной целостности Германии, закрепления ее роли в Евросоюзе, НАТО и ООН и тесных партнерских отношений с Францией, США и Израилем и вплоть до защиты международного порядка, свободной торговли и надежного снабжения сырьем и электроэнергией. Однако в Стратегии мало говорится о конкретных средствах и ресурсах, с помощью которых эти интересы могут быть достигнуты", - констатирует обозреватель газеты Die Welt Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt). "Где средства? Где ресурсы?" - спрашивает он.

Журналист также указывает на целый ряд противоречий, которые, по его мнению, содержатся в документе. Так, цель выделять на оборону ежегодно два процента ВВП страны будет достигнута лишь за счет специального фонда в объеме 100 млрд евро, а это означает, что уже будущие правительства, возможно, не смогут держать планку, когда этот фонд окажется исчерпан, указывает автор комментария.

В сфере кибербезопасности предполагается "усилить возможности для защиты от угроз", однако требующиеся для этого превентивные хакерские атаки - так называемые Hackbacks - правительство отвергает. В сфере оборонного экспорта "светофорная" коалиция собирается придерживаться ограничительных базовых предписаний, но при этом стремится к "гармонизации" экспортного контроля с партнерами по ЕС и хочет гибко реагировать на "геостратегические вызовы", перечисляет Юнгхольт.

По его наблюдению, все эти противоречия лишь облегчают задачу оппозиции по критике документа. "То, что представлено нам здесь в качестве Стратегии национальной безопасности, пусто по содержанию, стратегически неактуально, нерезультативно с оперативной точки зрения и нескоординированно - с международной", - цитирует он в этой связи главу ХДС Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

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