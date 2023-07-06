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Глава "киберсекьюрити": ФРГ - привлекательная мишень

Екатерина Венкина
27 мин. назад

По словам главы Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники, Германия - "привлекательная мишень" для хакерских групп, направляемых Москвой.

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Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники
Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (Oliver Berg/dpa/picture alliance)Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Новая глава Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Клаудиа Платтнер (Claudia Plattner) предупредила о растущей опасности для Германии в связи с российскими кибератаками. Интервью с Платтнер разместила на своем сайте газета Die Süddeutsche Zeitung (SZ) в среду, 5 июля.

По словам руководителя ведомства, ФРГ, будучи европейской державой и сторонницей Украины, является "привлекательной мишенью" для хакерских групп, направляемых Москвой.

В целом, угрозы в сети "велики как никогда", уверена Платтнер, при этом "целями являются: шпионаж, дестабилизация и (кампания - Ред.) влияния". По ее словам, увеличение числа атак также наблюдается со стороны Китая и Ирана.

"Остановить и отразить атаки"

У представителей органов безопасности Германии растет обеспокоенность, что пророссийские активисты, киберпреступники и хакерские группы, координируемые российскими спецслужбами, объединяются для атак на западные системы, отмечает SZ. Клаудиа Платтнер призвала к улучшению защиты критической инфраструктуры. Так, весной 2022 года в ФРГ вышли из строя 5800 ветряных турбин в результате предполагаемой российской атаки на спутниковую сеть, при этом ряд экспертов расценил это как своего рода предупреждение властям Германии.

Глава BSI призвала искать способы "остановить и отразить" атаки. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) хочет предоставить Федеральному ведомству по уголовным делам (BKA) больше полномочий, так, оно должно получить право "активно" противостоять таким нападениям - то есть проникать на серверы за рубежом и выводить их из строя, пишет SZ. В то же время в стратегии нацбезопасности ФРГ члены "светофорной" коалиции подчеркивали, что в принципе отвергают подобный подход ("Hackback").

Увольнение главы BSI по подозрению в связях с РФ

Нэнси Фезер 18 октября 2022 года уволила главу BSI Арне Шёнбома (Arne Schönbohm) в связи с обвинениями в слишком тесных связях с Россией.

В МВД отметили, что широко обсуждаемые в СМИ обвинения подорвали общественное доверие к Шёнбому как к нейтральному и беспристрастному руководителю важнейшего ведомства Германии в сфере кибербезопасности.

Согласно расследованию общественно-правового телеканала ZDF, Арне Шёнбом поддерживал тесные связи с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland) - возможно, связанной с российскими спецслужбами. Авторы расследования, в частности, выяснили, что входящая в эту ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта 2022 года работала под названием Infotecs GmbH и была "дочкой" российской компании "ИнфоТеКС" ("Информационные технологии и коммуникационные системы"), основанной Андреем Чапчаевым, который, по данным СМИ, получил образование в Высшей школе КГБ СССР.

"Совет по кибербезопасности" обвинения отвергал, называя их абсурдными.

Смотрите также:

Интервью DW с представительницей "Киберпартизан"

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