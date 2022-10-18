Глава "киберсекьюрити" ФРГ уволен по обвинению в связях с РФ

Обвинения в адрес Арне Шёнбома подорвали уверенность в его нейтральности и беспристрастности на посту главы важнейшего ведомства ФРГ в сфере кибербезопасности. Решение о его отставке уже вступило в силу.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) уволила главу Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Арне Шёнбома (Arne Schönbohm) в связи с обвинениями в слишком тесных связях с Россией. Об этом МВД в Берлине объявило во вторник, 18 октября.

Представитель министерства пояснил, что решение Фезер "запретить Шёнбому вести официальную деятельность в качестве главы BSI вступило в силу немедленно. В МВД отметили, что широко обсуждаемые в СМИ обвинения основательно подорвали необходимое общественное доверие к Шёнбому как к нейтральному и беспристрастному руководителю важнейшего ведомства Германии в сфере кибербезопасности.

Согласно расследованию общественно-правового телеканала ZDF, Арне Шёнбом поддерживал тесные связи с ассоциацией "Совет по кибербезопасности Германии" (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland) - возможно, связанной с российскими спецслужбами. Авторы расследования, в частности, выяснили, что входящая в эту ассоциацию берлинская фирма Protelion GmbH до конца марта работала под названием Infotecs GmbH и была "дочкой" российской компании ИнфоТеКС ("Информационные технологии и коммуникационные системы"), основанной бывшим сотрудником КГБ Андреем Чапчаевым.

Сам "Совет по кибербезопасности" отверг эти обвинения, назвав их абсурдными. Основанная в 2012 году, ассоциация консультирует компании, политиков и органы власти по вопросам кибербезопасности и заявляет о своей политической нейтральности.

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