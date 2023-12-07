Лондон обвинил Россию в кибератаках на политиков, СМИ и НПО

МИД Великобритании вызвал российского посла в связи с продолжающимися с 2015 года кибератаками со стороны ФСБ. Введены санкции в отношении двух причастных к вмешательству россиян.

По данным Лондона, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ продолжает попытки совершения кибератак в отношении британских политиков, журналистов и неправительственных организаций, нацеленные на вмешательство во внутреннюю политику королевства. "Сегодня я могу подтвердить, что российская спецслужба ФСБ стоит за продолжающимися усилиями по вмешательству в наши демократические процессы", - заявил в четверг, 7 декабря, замглавы МИД Великобритании Лео Докерти, выступая в парламенте.

Кэмерон: Попытки вмешательства были безуспешны

В свою очередь министр иностранных дел Джеймс Кэмерон назвал попытки РФ вмешиваться в британскую политику "абсолютно неприемлемыми" и сообщил, что вызвал в связи с данными обвинениями российского посла. При этом, по его словам, попытки вмешаться в политику и демократию Соединенного Королевства в целом оказались безуспешными, хотя в результате некоторых из них и были преданы гласности отдельные документы. По данным Лондона, кибератаки в отношении британских парламентариев всех партий имеют место по меньшей мере с 2015 года.

Как отмечается далее, ответственность за нападения несет Центр информационной безопасности ФСБ (18-й центр ФСБ). Кибератаки при этом осуществлялись хакерской группировкой Star Blizzard, также известной как Callisto Group.

Введены санкции против двух россиян

В связи с данными обвинениями Великобритания ввела санкции в отношении причастных лиц, сообщил форин-офис. В заявлении указывается, что в черный список внесены офицер ФСБ Руслан Перетятько и член Star Blizzard Андрей Коринец, подозреваемый в совершении фишинговых атак.

Премьер-министр королевства Риши Сунак сообщил журналистам, что доверяет защитным механизмам государства, и выразил уверенность, что сам не пострадал от кибератак. В свою очередь Лео Докерти выразил уверенность, что британским правоохранительным службам удалось раскрыть весь масштаб кибервмешательства. Он также подчеркнул, что власти королевства будут сохранять бдительность в этой связи перед следующими парламентскими выборами.

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