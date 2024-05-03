Глава МИД ФРГ: РФ причастна к хакерской атаке на сервер СДПГ

"Российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий", - заявила Анналена Бербок в Австралии.

Хакерская атака на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году - дело рук связанной с Россией хакерской группировки APT28. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в пятницу, 3 мая, уточнив, что процесс определения источника атаки на национальном уровне завершился недавно.

"Сегодня мы можем однозначно приписать эту прошлогоднюю атаку группе APT28, которая управляется российской военной разведкой ГРУ, - заявила Бербок, выступая в Аделаиде на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. - Другими словами: российские государственные хакеры атаковали Германию в киберпространстве. Это абсолютно неприемлемо и не останется без последствий".

Хакерская группировка APT28 известна также под названием Fancy Bear. Ей приписывают целый ряд хакерских атак по всему миру.

Взлом почтового сервера СДПГ

О взломе сервера партии германские социал-демократы сообщили в июне 2023 года. Как заявил уже тогда генсек СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert), "есть убедительные основания полагать, что хакерская атака была осуществлена из России". В свою очередь пресс-секретарь партии уточнила, что взлом был произведен в январе 2023 года, при этом "было затронуто менее 10 аккаунтов электронной почты" руководства партии. В СДПГ не исключили, что произошла утечка данных из нескольких почтовых ящиков.

Анналена Бербок совершает сейчас поездку по Австралии и Океании, которую в прошлом году ей пришлось прервать из-за технической неисправности ее самолета. Как сообщает пресс-служба МИД ФРГ, основными темами этого турне являются вопросы политики безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также темы, связанные с торговлей, экономикой, климатом, наукой и культурой.