Германия продает самолет, который сорвал визит Бербок

В Германии объявлен закрытый тендер на покупку самолета Airbus A340-300, находившегося в распоряжении президента ФРГ, федерального канцлера и его министров, а также руководителей других ветвей власти. В конце февраля самолет должен уйти с молотка. Из-за многочисленных ЧП на его борту у немецких политиков сорвалось несколько важных встреч. Проблемы начались еще при экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) - в 2018 году она пропустила начало саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за неполадок в электронике на борту самолета.

Последний серьезный случай технической неполадки произошел летом 2023 года, когда глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была вынуждена отменить свою недельную поездку в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи из-за того, что после дозаправки в Абу-Даби у самолета перестал убираться один за закрылков.

Airbus A340 были выведены из эксплуатации досрочно

Об открытии тендера сообщается на сайте государственной компании Vebeg, которая с 1951 года занимается продажей госсобственности, в том числе через аукционы. Ежегодно на торги выставляется до 20 тысяч единиц движимого имущества, которое больше не нужно государству, федеральным землям или местным властям. На продажу попадают всевозможные объекты: электрогенераторы, защитная одежда, стулья, фотоаппараты, лесозаготовительная и прочая техника, пожарные машины, легковые и грузовые автомобили и даже самолеты. На момент написания этой статьи на продажу было выставлено 685 лотов, один из которых - правительственный Airbus A340-300. Заявки будут приниматься до 15 февраля.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на борту самолета Airbus A340-300 Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Этому самолету почти 25 лет, и раньше он носил имя "Конрад Аденауэр" (в честь первого федерального канцлера). Министерство обороны Германии приобрело его в 2009 году. Продавцом тогда выступила авиакомпания Lufthansa, которая ранее использовала лайнер для регулярных рейсов в течении десяти лет. Аналогичный самолет с частыми неполадками и именем "Теодор Хойс" (в честь первого президента ФРГ) уже продан. В середине сентября 2023 года он "переехал" из Германии в США. Вырученную от продажи сумму Vebeg не раскрывает, покупатель тоже неизвестен. Однако есть информация о его судьбе: по данным интернет-издания Aerotelegraph, самолет зарегистрирован на некую трастовую компанию, базирующуюся в штате Нью-Мексико, и, вероятно, продолжает совершать полеты.

Что внутри правительственного борта?

В данный момент выставленный на аукцион самолет находится в аэропорту Кельн/Бонн, в специальной зоне авиационной группы министерства обороны ФРГ. Именно этот аэропорт даже после переезда столицы в Берлин остался основным для правительственного авиапарка. Правила Vebeg рекомендуют осматривать лоты до начала торгов - прицениться к этому лайнеру можно 31 января с 9 до 15 часов после предварительной регистрации. Чтобы попасть в особо охраняемую зону аэропорта, необходимо будет пройти строгую проверку, так что в салоне сможет побывать далеко не каждый желающий.

"Переговорная" в правительственном Airbus A340-300 Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Лот сопровождается множеством фотографий и описанием. Самолет модели Airbus А340-300 с военным идентификационным номером 16+01 был введен в эксплуатацию 18 мая 1999 года и налетал 54572 часа. 8367 раз колеса приземляющегося самолета касались поверхности взлетно-посадочной полосы. За кабиной пилота, в первом отсеке, находится VIP-зона с кабинетом, в котором есть белые кожаные диваны и столы из темного дерева, комната для личной гигиены с круглой душевой кабиной и ковровым покрытием бежевого цвета. Сразу за стеной - кухня, коммуникационный центр, зона отдыха. Напротив - туалет. В следующем отсеке самолета оборудован зал для конференций с примыкающей к нему "гостиной". Примерно посередине салон разделен перегородкой, за которой находится зона для делегаций: 4 ряда по шесть мест бизнес-класса и 13 рядов эконом-класса.

Диван для отдыха с автографами членов правительства Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Как сообщается в тендерной документации, этот самолет пригоден к полетам и частично демилитаризован. Но, по соображениям военной безопасности и в интересах ВВС Германии, перед передачей новому владельцу в аэропорту назначения, с него снимут еще несколько секретных компонентов, и таким образом завершат его демилитаризацию. Покупатель будет обязан удалить надпись Luftwaffe, тактический идентификационный номер, железный крест и другие знаки отличия, видимые на корпусе. Также отмечается, что аэропорты назначения в странах, на которые распространяются введенные Германией санкции, не могут быть использованы для доставки этого самолета.

На чем теперь будет летать канцлер и его министры

Как сообщается на сайте Минобороны ФРГ , в распоряжении федерального президента, канцлера, его министров и высокопоставленных представителей других ветвей власти, в частности законодательной, находятся два самолета Airbus A350, два А340, два A319CJ, один A319, один А321, два А321 LR повышенной дальности, по три Bombardier Global 5000 и Global 6000, а также три вертолета Cougar AS-532.

Сейчас на дальние расстояния используются два новых самолета Airbus А350-900 с полноценными VIP-салонами. Максимальная дальность полета - около 18 тысяч километров, а это значит, что они могут долететь из Берлина практически в любую точку мира без дополнительной посадки. Борт с кодом 10+01 снова назван "Конрадом Аденауэром", а с кодом 10+02 - "Теодором Хойсом". Третьим полноценным правительственным лайнером этого класса станет "Курт Шумахер" (первый председатель СДПГ в послевоенной Германии), когда его изначально укороченную кабину перестроят на гамбургском авиазаводе. Его кодовый номер - 10+03. Нужно отметить, что значок + - это не "плюс", а стилизованный "железный крест".

Базируется немецкий правительственный авиапарк в трех аэропортах. Штаб-квартира находится на территории аэропорта Кельн/Бонн, часть самолетов приписаны к новому берлинскому аэропорту (BER), а вертолеты по-прежнему дислоцированы в военной зоне закрывшегося несколько лет назад аэропорта Тегель на северо-западе столицы. В авиационном крыле служат около 1200 солдат и офицеров, а также заняты около 100 гражданских лиц.

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