Бербок отменила визит в Австралию из-за проблем с самолетом

Из-за технических неполадок на правительственном самолете министр иностранных дел Германии так и не смогла вылететь из Абу-Даби. Анналена Бербок решила отменить недельную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из-за многократных технических проблем с правительственным самолетом отменила недельную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона. Неожиданное решение было принято рано утром во вторник, 15 августа.

"Мы до последнего обдумывали и планировали, но из-за невозможности воспользоваться правительственным самолетом, обеспечить логистику запланированных остановок в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион с помощью имеющихся в наличии опций, к сожалению, оказалось невозможным", - заявил представитель МИД ФРГ.

Злоключения с самолетами

Анналена Бербок намеревалась посетить Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. Планировалось, что делегация главы МИД ФРГ из-за неисправности правительственного самолета утром 15 августа вылетит из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби напрямую в австралийский Сидней регулярным пассажирским рейсом, но в итоге было решено, что это не практично.

Делегацию Бербок и сопровождающих министра журналистов в ночь на 15 августа попросили собраться в лобби отеля в 8 часов утра, чтобы выехать в аэропорт Абу-Даби. Неожиданное решение об отмене визита в Индо-Тихоокеанский регион было принято, когда все уже собрались в лобби и ждали отъезда.

В делегации Бербок решение отменить поездку назвали весьма прискорбным событием и пообещали в ближайшие месяцы наверстать упущенное - высокопоставленные германские чиновники в ближайшие месяцы нанесут визиты в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи. Визит в регион самой Бербок будет доработан.

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