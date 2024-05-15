МИД ФРГ: Украинские националисты не угрожают миру в Украине

На обучении ВСУ в Германии были выявлены единичные случаи ношения правоэкстремистской символики украинцами, заявили в МИД ФРГ. Эти солдаты были сняты с курса и отправлены домой, добавили в Берлине.

Правительство Германии не видит угрозу возможному мирному урегулированию в Украине со стороны радикальных украинских националистов. Это следует из ответа министерства иностранных дел ФРГ на письменный запрос фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", обнародованного в среду, 15 мая. "Именно российский империализм лежит в основе агрессивной войны России против Украины, нарушающей международное право, и угрожает безопасности в Европе", - говорится в документе.

В ходе учебного курса для украинских военнослужащих, который проводят вооруженные силы ФРГ (бундесвер), было зафиксировано семь случаев ношения правоэкстремистской символики, указывается в ответе. Обучение этих украинских солдат было немедленно прекращено по согласованию с Вооруженными силами Украины, а сами военнослужащие отправлены на родину, отмечается далее.

Немецкие солдаты, работающие с украинцами в рамках учебной программы, регулярно проходят инструктаж по правоэкстремистской символике, подчеркнул МИД ФРГ. Кроме того, украинские военные, прибыв в Германию, прошли подобный инструктаж по нацистской символике, пояснили в правительстве ФРГ.