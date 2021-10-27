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Культурное наследие

Культура, созданная прошлыми поколениями и имеющая историческую ценность.

FILE - In this Friday April 4, 2014 file photo, a spiraling torque from the second century A.D., is displayed as part of the exhibit called The Crimea - Gold and Secrets of the Black Sea, at Allard Pierson historical museum in Amsterdam. A Dutch appeals court rules Tuesday Oct. 26, 2021, on ownership of a trove of Crimean historical artifacts that were loaned to an Amsterdam museum shortly before Russia annexed the region. A lower court ruled in 2016 that the treasures should be handed to the Ukrainian government. (AP Photo/Peter Dejong, file)

"Скифское золото": суд решил, но споры продолжаются 27.10.2021

Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
Das Römerkastell Abusina an der Donau. Der sogenannte Donaulimes soll im Rahmen des bereits bestehenden Welterbes «Die Grenzen des Römischen Reiches» der Unesco aufgenommen werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Дунайский лимес стал Всемирным наследием ЮНЕСКО 30.07.2021

Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Skulpturen-Triennale Bingen 2020. Diesen Sommer findet zum fünften Mal die Skulpturen-Triennale in Bingen am Rhein statt. Nach den Themen der vergangenen Ausstellungen MENSCH UND MASCHINE und NAH UND FERN werden zwölf Jahre nach der ersten Skulpturenausstellung, die anlässlich der Landesgartenschau 2008 durch das Stifterpaar Gerda und Kuno Pieroth initiiert wurde, in diesem Jahr erneut rund 20 künstlerische Positionen entlang des Rheinufers und an ausgewählten Orten in der Binger Innenstadt unter dem Titel ECHT UND FALSCH thematisch vereint. Copyright: E. Volodina

Арт на романтическом Рейне 15.06.2020

Гараж как культурное наследие, трехмерный кубизм, ядовитая экология, - все это можно увидеть на триеннале в Бингене. Корреспондент DW прошла арт-паркур на "Набережной культуры".

03.06.2020, Berlin: Tänzerinnen und Tänzer tanzen anlässlich des Aktionstages Weltkulturerbe Tango Argentino in Deutschland retten vor dem Bundeskanzleramt. Mit der Aktion wollen die Tänzer auf die Probleme von Tangotänzern und Tanzschulen durch die Corona-Pandemie hinzuweisen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

Почему танго танцуют для канцлера 03.06.2020

Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры.

23.02.2020, Belgien, Aalst: Karikaturen orthodoxer Juden hängen an einem Umzugswagen der Karnevalsgruppe «Vismooil'n». Foto: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Европейские раввины критикуют антисемитизм на карнавале в Бельгии 24.02.2020

Сатирическое шествие с антисемитскими образами оскорбительно, заявил председатель Конференции европейских раввинов. Мэр бельгийского города Алст защищает традиционный карнавал.
11.02.2018 BRUSSELS, Feb. 11, 2018 Revelers attend the 90th carnival parade in Aalst, some 30 kilometers northwest from Brussels, capital of Belgium, on Feb. 11, 2018. Thousands of revelers participated in the annual Aalst Carnival on Sunday, which was inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO in 2010 |

Карнавал в Бельгии исключен из культурного наследия ЮНЕСКО за антисемитизм 14.12.2019

В связи с повторяющимися проявлениями антисемитизма и расизма решено исключить из списка Всемирного нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Church Vasiliya na gorke (St. Basil the Great on the hill), 15th century?. View from the northeast Publication date: Tuesday, 1 August 2017 Author: A.G. Kalinenko Copyright: © State budgetary institution of culture “Research and Development Centre for Conservation and Use of Historical and Cultural Monuments of the Pskov Region Quelle: https://whc.unesco.org/en/documents/167008

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены храмы из Пскова 07.07.2019

Всемирным культурным наследием признаны 10 церквей псковской школы архитектуры, а также Дворец шекинских ханов и исторический центр в азербайджанском Шеки.
14.05.2019, Sachsen, Marienberg: Eine Ortstafel der Großen Kreisstadt im sächsischen Erzgebirgskreis südöstlich von Chemnitz mit der St. Marienkirche zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Два объекта в Германии внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 06.07.2019

Комитет всемирного наследия одобрил заявки саксонско-богемского региона Рудные горы, а также исторического водопровода в Аугсбурге.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Ohrringe aus der Dzurgh-Oba-Nekropole. 5. Jh. n. Chr. Die Exponate der Ausstellung Krim - Goldene Insel im Schwarzen Meer. Griechen - Skythen - Goten im LVR-LandesMuseum Bonn. Datum: unbekannt Ort: unbekannt Tags: Ausstellung, Krim, Ukraine, Kunst, Archäologie, LVR, LandesMuseum Bonn (c) Alexej Chuguj *** eingestellt im Juli 2013

Суд в Амстердаме вынесет решение по делу о скифском золоте 11 июня 11.03.2019

Ранее суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото крымских музеев Украине, однако музеи аннексированного Россией полуострова подали апелляцию.

28.01.2018, Berlin: Der Jüdische Friedhof in Berlin-Weißensee ist einer der größten und schönsten jüdischen Friedhöfe Europas. Bis heute fanden über 115.000 Bürgerinnen und Bürger Berlins hier ihre letzte Ruhe. Foto: Thomas Uhlemann/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Евросоюз профинансирует опись еврейских кладбищ в Европе 11.01.2019

Сохранение еврейских кладбищ является частью ответственности за культурное наследие Европы, заявил представитель Еврокомиссии. Евросоюз выделит на эти цели 800 тысяч евро.
Gasse in der zerstörten Altstadt von Mossul Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung DW, Sandra Petersmann, Juni 2018

Освобожденный от ИГ Мосул: год новой жизни (фотогалерея) 09.07.2018

Мосул, второй по величине город Ирака, три года был в руках боевиков ИГ. Год назад его освободили, в ходе уличных боев город был разрушен. Как Мосул выглядит сегодня - галерея DW.
Bildnummer: 52668782 Datum: 23.06.2008 Copyright: imago/imagebroker/theissen Interrail - Jugendliche Rucksacktouristen neben einem Zug auf einem Bahnsteig auf dem Hauptbahnhof von Frankfurt am Main - PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxBEL, Personen; 2008, Frankfurt/Main, Deutschland, Rucksack-Touristen, Globetrotter, verreisen, Bahnreisen, Inter Rail , Ferien; , hoch, Kbdig, Totale, Rückansicht, Perspektive, , Bahn, Verkehr, Reisen, Hessen, Europa, Bahnhof Bildnummer 52668782 Date 23 06 2008 Copyright Imago imagebroker Theißen Inter Rail youngsters Backpackers next to a Train on a Platform on the Central Station from Frankfurt at Main PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxBEL People 2008 Frankfurt Main Germany Backpack Tourists Globetrotter Travel Travel by train Inter Rail Holidays vertical Kbdig long shot Back View Perspective Railway Traffic Travel Hesse Europe Station

ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе 12.06.2018

Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".
Thomas Judisch, Margherita Moments, 2017 (cast bronze) Courtesy Drawing Room Hamburg and the Artist

Пицца, которую нельзя съесть 09.03.2018

Пицца стала культовым объектом и источником вдохновения для художников, фиксирующих преходящие моменты современного бытия. Выставка, посвященная пицце, проходит в Дюссельдорфе.
***ACHTUNG: Bilder nur zur abgesprochenen Berichterstattung benutzen!*** Bildmotiv: Holzbalkone, Valaletta, Malta iptc_copyright_notice: © viewingmalta.com iptc_credit: Peter Vanicsek

Куда стоит поехать в 2018 году 20.01.2018

С 20 января Валлетта официально может называть себя культурной столицей Европы - 2018. Великолепие архитектуры, цветущие сады и уютные извилистые улочки, - здесь есть что посмотреть.

Технология приготовления пиццы вошла в список наследия ЮНЕСКО (07.12.2017) 07.12.2017

Специальный способ приготовления теста и выпечки пиццы в дровяной печи внесли в список культурного наследия человечества. Комитет ЮНЕСКО собрался в этот раз в Южной Корее.
Stralsund: Stellwagen-Orgel in der St.-Marien-Kirche, Mecklenburg-Vorpommern Copyright: picture alliance/DUMONT Bildarchiv/J. Scheibner

В Большом театре и не только: где играют органы из Германии 07.12.2017

Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На немецких органах играют во многих странах мира, в том числе и в России.
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