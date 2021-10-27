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Культура, созданная прошлыми поколениями и имеющая историческую ценность.
Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция "скифского золота" из музеев аннексированного Крыма должна быть возвращена Украине. В Киеве торжествуют. Крымские музеи готовят кассацию.
Пограничные укрепления Римской империи вдоль берегов Дуная по заявке от Германии, Австрии и Словакии внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Гараж как культурное наследие, трехмерный кубизм, ядовитая экология, - все это можно увидеть на триеннале в Бингене. Корреспондент DW прошла арт-паркур на "Набережной культуры".
Кризисные времена обнажают суть проблемы и показывают пути ее решения. Танго-сообщество Германии просит о помощи и требует от немецких властей признать себя частью мировой культуры.
Сатирическое шествие с антисемитскими образами оскорбительно, заявил председатель Конференции европейских раввинов. Мэр бельгийского города Алст защищает традиционный карнавал.
В связи с повторяющимися проявлениями антисемитизма и расизма решено исключить из списка Всемирного нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Всемирным культурным наследием признаны 10 церквей псковской школы архитектуры, а также Дворец шекинских ханов и исторический центр в азербайджанском Шеки.
Комитет всемирного наследия одобрил заявки саксонско-богемского региона Рудные горы, а также исторического водопровода в Аугсбурге.
Ранее суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото крымских музеев Украине, однако музеи аннексированного Россией полуострова подали апелляцию.
Сохранение еврейских кладбищ является частью ответственности за культурное наследие Европы, заявил представитель Еврокомиссии. Евросоюз выделит на эти цели 800 тысяч евро.
Мосул, второй по величине город Ирака, три года был в руках боевиков ИГ. Год назад его освободили, в ходе уличных боев город был разрушен. Как Мосул выглядит сегодня - галерея DW.
Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".
Пицца стала культовым объектом и источником вдохновения для художников, фиксирующих преходящие моменты современного бытия. Выставка, посвященная пицце, проходит в Дюссельдорфе.
С 20 января Валлетта официально может называть себя культурной столицей Европы - 2018. Великолепие архитектуры, цветущие сады и уютные извилистые улочки, - здесь есть что посмотреть.
Специальный способ приготовления теста и выпечки пиццы в дровяной печи внесли в список культурного наследия человечества. Комитет ЮНЕСКО собрался в этот раз в Южной Корее.
Немецкая органная музыка и строительство органов внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО. На немецких органах играют во многих странах мира, в том числе и в России.
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