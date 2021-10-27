Культурное наследие

Освобожденный от ИГ Мосул: год новой жизни (фотогалерея)

Мосул, второй по величине город Ирака, три года был в руках боевиков ИГ. Год назад его освободили, в ходе уличных боев город был разрушен. Как Мосул выглядит сегодня - галерея DW.