ЕП требует не допустить гибели культурного наследия Украины

Российская война против Украины - это попытка уничтожить идентичность и культуру суверенной нации путем стратегических целенаправленных актов уничтожения культурного наследия, поэтому Еврокомиссия и правительства стран-членов ЕС должны включить неотложные потребности культурного сектора Украины в программу гуманитарной поддержки страны. А также оказать помощь Киеву в документировании всех атак российской армии на объекты культурного наследия Украины, "особенно тех, которые представляют вероятные военные преступления, совершенные против объектов, защищенных международными конвенциями".

Об этом, в частности, говорится в резолюции Европарламента "Культурная солидарность с Украиной и механизм чрезвычайного совместного реагирования для культурного восстановления Европы", которая была принята в четверг, 20 октября, в Страсбурге.

"Нападение на европейские идентичность, ценности и образ жизни"

В Европарламенте считают войну против Украины "нападением на нашу общую европейскую идентичность, ценности и образ жизни, основанные на демократии, уважении прав человека, достоинстве, верховенстве права и культурном разнообразии". В резолюции отмечается, что российское вторжение "поставило под угрозу существование художников и работников культуры, журналистов и ученых", поскольку оно повлекло за собой "атмосферу страха и уныния, негативно влияющих на свободу искусства, качество новостей, медийную независимость (…) и свободу высказываний в широком смысле".

Кроме того, уничтожение культурного наследия Украины, разграбление, похищение культурных ценностей и артефактов "составляют серьезную угрозу для идентичности всех проживающих в стране украинцев и национальных меньшинств", считают евродепутаты.

В резолюции Европарламента выражается солидарность с деятелями культуры Украины Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Учитывая эти критические обстоятельства, они призвали Еврокомиссию создать специальный механизм чрезвычайного реагирования и сопротивления для помощи культурной сфере Украины. И советуют странам ЕС предложить свою поддержку украинским властям, особенно местным и региональным, "в восстановлении культурных памятников". Резолюция подтверждает готовность ЕС "приобщиться к сохранению произведений искусства и культурного наследия путем применения всех правовых инструментов для защиты и предотвращения торговли или незаконного экспорта культурного наследия во время войны".

В резолюции Европарламент также выразил свою "искреннюю солидарность с актерами, художниками, авторами, издателями, создателями-любителями" и подчеркнул, что "искусство и культура будут играть фундаментальную роль в исцелении и восстановлении Украины". В документе отдельно отмечается, что особого уважения и поддержки заслуживают те украинские художники, "которые сопротивлялись российскому вторжению, продолжая творить искусство".

"Вывоз объектов культурного наследия Украины - военное преступление"

В ходе дебатов говорилось также о вывозе и уничтожении предметов украинского культурного наследия с 2014 года в аннексированном Россией Крыму и впоследствии в оккупированном Донбассе и ныне на новых захваченных территориях Украины, где находится большое количество исторических объектов и ценностей.

Церковь в Украине - тоже цель российских обстрелов Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

"Мы считаем вывоз и разрушение объектов культурного наследия военным преступлением, Россия пытается уничтожить право Украины на существование", - заявил во время дебатов, предшествовавших голосованию за резолюцию, польский евродепутат от Европейской народной партии Томаш Франковски. И подчеркнул, что создание механизма чрезвычайного реагирования ЕС для поддержки культурной сферы Украины, по его выражению, "поможет бороться с варварством", которое творит российская армия.

Война России с Украиной несет не только смерть и разрушение украинских городов и сел, но и уничтожение культурных памятников. ЕС фиксирует множество сообщений о разрушениях десятков учреждений культуры, церквей, библиотек. "Россияне грабят музеи, вывозя иконы, монеты, картины, другие предметы старины", - указала в своем выступлении польский евродепутат от консерваторов Эльжбета Крук. И отметила, что опыт Польши после Второй мировой войны свидетельствует, что Украине будет трудно вернуть украденное.

Ниязи Кизилюрек, евродепутат от Кипра, представляющий группу левых, считает настоящей трагедией то, что украинские художники превратились в беженцев: "Они спасаются от войны, они гибнут и нуждаются в нашей поддержке. ЕС должен создать механизм помощи культурному сектору Украины и не ждать, пока это сделают благотворительные фонды".

"Отменять русскую культуру - неприемлемо"

Многие ораторы почтили память дирижера Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко, которого, как сообщило украинское министерство культуры, российские военные застрелили в собственном доме после отказа сотрудничать с ними. "Эта российская машина разрушения и уничтожения не уважает международные конвенции", - констатировала французский евродепутат от фракции либералов Натали Луазо. Политик также назвала организацию ЮНЕСКО "беспомощной", поскольку "все ждут от нее большей решительности и смелости" в реагировании на действия России в Украине.

Несмотря на острую критику и обвинения в адрес российских властей, в выступлениях депутатов звучали и слова о неприемлемости движения по так называемой "отмене русской культуры" в Европе. "Путинский режим не имеет ничего общего с литературой и музыкой, которую Россия давала миру на протяжении веков. Нужно бить по Путину, а не по русской культуре. Защита роли культурного диалога - это первый шаг к прекращению огня", - подчеркнул итальянский депутат от социалистов Массимилиано Смериджио.

А его коллега по фракции, немецкий депутат Петра Каммереверт (Petra Kammerevert) считает неправильным убирать с полок библиотек книги российских писателей или отменять контракты с российскими певцами и танцорами, "если только они открыто не занимают пропутинскую позицию или не выступают против европейских ценностей". "Культура может строить мосты, возможно, не сейчас, но, возможно, и не в таком далеком будущем", - заключила Каммереверт.

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