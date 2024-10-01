Эпоха берлинских техно-клубов подошла к концу?

Берлин - столица техно, Мекка для любителей ночных клубов со всего мира. Но будущее многих из них оказалось под вопросом.

Днем офисное здание со стеклянным фасадом на берегу Шпрее кажется самым обычным. Однако в выходные дни, ближе к полночи, у его входа образуется очередь. В течение 22 лет ночной клуб Watergate - с электронной музыкой и танцплощадками на двух этажах - был одним из самых востребованных в Берлине. На довольно недолговечной клубной сцене он продержался довольно долго. Но теперь Watergate объявил о своем закрытии к концу этого года. В новогоднюю ночь пройдет прощальная вечеринка. А в августе и клуб Wilde Renate сообщил о том, что прекратит работу. Тревожные сигналы?

"Надо понимать, что культура, особенно клубная, имеет еще и явную экономическую составляющую. На фоне прославления разнообразия клубной культуры в Берлине это, к сожалению, часто упускается из виду", - подчеркнул один из основателей Watergate Ули Вомбахер (Uli Wombacher) в своем сообщении о закрытии. По его мнению, Берлин с его индивидуальной, нишевой клубной культурой в международном сравнении утрачивает вес. "В гонорарах для диджеев мы не можем конкурировать, в то же время музыкальные фестивали становятся все важнее", - перечисляет он причины закрытия. Также высокая плата за аренду помещений, инфляция и общий рост цен сделали эту крайнюю меру необходимой - после пандемии ковида клуб не смог выйти из кризиса.

Ночной клуб Watergate. Вид со двора Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Золотой век берлинских клубов

В 1990-е и 2000-е годы Берлин превратился в столицу техно-клубов. После падения Стены появилось много пустующих зданий, которые без особых усилий и с большим энтузиазмом были преобразованы в храмы развлечений. Новости о популярности ночных заведений вроде Tresor, WMF или Berghain, размещенных в сводчатых подвалах и бывших промышленных зданиях, распространились далеко за пределы города. В период расцвета лоукостеров сюда приезжали со всей Европы, просто чтобы потусить на выходных. И в течение многих лет столичная туристическая отрасль хорошо на этом зарабатывала.

Однако ухудшение имиджа лоукостеров и отказ от авиаполетов ради заботы об экологии, а также закрытие культурно-развлекательных заведений в пандемию оставили глубокие шрамы на клубной жизни города. Помимо этого сказывается и стремление заработать на недвижимости. Для временного размещения в пустующих зданиях техно-клубы были подходящим вариантом. Но срок действия многих старых договоров аренды истекает, и большинство из них больше не могут удовлетворить новые требования по арендной плате. В частности, клуб Wilde Renate по этой причине вынужден покинуть свое помещение к концу 2025 года. Однако, в отличие от Watergate, этот клуб попытаются открыть в другом месте.

Техно-клуб Wilde Renate также закрывается, но будет искать новое помещение Фото: dts-Agentur/picture alliance

Watergate и Wilde Renate продолжают печальную тенденцию, которая усилилась в 2021 году. Среди других закрывшихся в последние годы заведений - клубы Mensch Meier, Rummels Bucht, Rosi's, Remise, Griessmühle, Magnet и Musik & Frieden.

Изменилась культура потребления музыки

Кристиан Тенцлер (Christian Tänzler) из столичной туристической маркетинговой компании Visit Berlin также считает, что клубная культура в Берлине сталкивается с серьезными проблемами. В дополнение к хорошо известным причинам - росту цен и арендной платы - в целом изменилась сама культура отдыха и потребления музыки.

"Сегодняшняя молодежь встречается у работающих допоздна магазинчиков, приносит с собой колонки и включает на них музыку со своих аккаунтов в Spotify. Чтобы проводить время вместе, им вовсе не нужно идти в ночной клуб", - отмечает Тенцлер в интервью DW.

Эксперты: сегодняшняя молодежь больше не нуждается в ночных клубах, чтобы провести время вместе Фото: Jürgen Held/Global Travel Images/picture alliance

Однако он уверен, что для берлинского туризма клубная культура - все еще важный фактор. Берлин сохраняет всемирную известность как столица техно. "Клубная культура - часть ДНК Берлина", - констатирует представитель городского маркетинга. В марте этого года ЮНЕСКО даже включила берлинскую техно-сцену в список нематериального Всемирного культурного наследия. Будущее клубов Тенцлер видит в их способности подстраиваться и расширять предложение. Так, культовый клуб Berghain в районе Фридрихсхайн проводит в своих помещениях не только техно-вечеринки, но и выставки.

По мнению основанного в 2000 году объединения владельцев клубов и организаторов мероприятий, сохранение нынешнего местоположения берлинских клубов - задача не из простых. В качестве возможных мер по спасению объединение предлагает политикам ввести потолок арендной платы для клубов, расположенных на территории, не принадлежащей Берлину.

Однако в целом открытость к переменам должна стать частью берлинской клубной культуры, считает представительница объединения Эмико Гойич (Emiko Gojic). То, что Watergate смог продержаться так долго, было скорее исключением. "Клубы переедут на окраины, как только исчезнут места в центре города. Снова появятся другие формы временного использования зданий, - прогнозирует она в беседе с DW. - И в будущем это снова будет несколько более гибкая сцена".