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Сколько стоит жилье для студентов в Германии

Марина Борисова
30 сентября 2024 г.

В вузах Германии 1 октября начинается зимний семестр. Для тех, кто собирается здесь учиться, стоит учесть важный фактор: цены на жилье. Самый дорогой город для студентов в Германии - Мюнхен.

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Балконы многоквартирного дома
Средняя цена на жилье в Мюнхене - 807 евро за 30 квадратных метровФото: Stefan Sauer/ZB/picture alliance

Прежде чем выбирать вуз в Германии, стоит обратить внимание и на предстоящие расходы на аренду жилья. Самое дорогостоящее студенческое жилье - в Мюнхене, Берлине, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте. В этих городах студентам, заключающим первый контракт на аренду, предстоит заплатить наиболее высокую цену. Об этом говорят результаты нового исследования финансовой компании MLP и Института немецкой экономики (IW).

Самое дорогое жилье - в столице Баварии Мюнхене

Специалисты проанализировали рынок недвижимости в 38 немецких городах, в которых расположены университеты. В Мюнхене - самом дорогом для студентов городе - за аренду жилья студенты платят в среднем 807 евро за 30 квадратных метров. В Берлине аналогичная аренда жилья обойдется в 678 евро, во Франкфурте и Штутгарте - в 674 евро. Самые низкие цены на жилье - в Хемнице и Магдебурге: 333 евро. Не легче ситуация и при аренде комнаты в студенческой коммуналке (WG-Zimmer). В Мюнхене примерно за 20 квадратных метров студенты платят 588 евро. В Гамбурге - 542 евро.

Центр Мюнхена
В том, что касается любой недвижимости, Мюнхен - самый дорогой город ГерманииФото: Christian Offenberg/Zoonar/picture alliance

Эксперты отмечают тенденцию к росту цен на аренду жилья. Самый быстрый рост наблюдается в Берлине: цены за год выросли на девять процентов.

Сложная ситуация на рынке недвижимости для студентов объясняется общей ситуацией на рынке. Из-за высоких процентных ставок на кредиты в строительной сфере наблюдается спад. В результате предложение сильно сократилось в 29 из 38 исследуемых городах. Экономисты видят в этой тенденции фактор риска, так как нехватка жилья и высокие цены отпугивают молодых академиков. Это в свою очередь негативно скажется на местном рынке труда.

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