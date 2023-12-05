Почему студенты так любят Берлин

В ежегодном глобальном рейтинге лучших городов для жизни студентов Берлин занял второе место. Учащихся вузов привлекает дружелюбие, культурная и клубная жизнь города и удобный транспорт. Но есть и проблемы.

Берлин занял второе место в глобальном рейтинге лучших городов для жизни студентов The Campus Advisor - 2023, уступив пальму первенства лишь австралийскому Мельбурну. И это неудивительно - популярность динамичной, бурлящей жизнью немецкой столицы среди молодежи с каждым годом растет.

При составлении рейтинга The Campus Advisor обычно не учитывается качество обучения в вузе - речь идет исключительно о возможностях, которые предлагает город студентам, и об уровне жизни: стоимости проживания, качестве общественного транспорта, культурных событиях.

Берлин - европейская столица клубной жизни

За последний год Берлину удалось подняться в рейтинге с шестого на второе место: особенно высоко участники опроса The Campus Advisor оценили удобную и хорошо развитую систему городского транспорта (в сочетании со сравнительно недорогим студенческим проездным билетом) и, конечно же, культурную жизнь и знаменитые берлинские ночные клубы.

Особой популярностью среди студентов немецкой столицы пользуются такие тусовочные районы как альтернативный Кройцберг, богемный Пренцлауэр-Берг, отличающийся постиндустриальным лоском, испещренный граффити и похожий на арт-галерею под открытым небом Фридрихсхайн, многолюдный и богатый культурными достопримечательностями Шёнеберг. В студенческой среде востребованы также районы Нойкельн, Веддинг и Моабит.

Основная проблема Берлина - жилье

Однако у популярности немецкой столицы среди студентов есть и обратный эффект: найти жилье в Берлине становится все сложнее. Эта проблема - пожалуй, самая серьезная для учащихся вузов немецкой столицы - полностью игнорируется в рейтинге. Лекции зимнего семестра начались еще в октябре, а тысячи студентов до сих пор не имеют своего жилья. Только в студенческом союзе Studierendenwerk в очереди на комнату в общежитии стоят 4900 студентов.

Объявлениями о поисках жилья оклеены столбы во многих районах Берлина Фото: Frank Sorge/IMAGO

По данным этой организации, в первый день нового семестра 3600 берлинских студентов все еще оставались без жилья. Это, впрочем, меньше, чем год назад, когда их число составляло 4600 человек. На сегодняшний день желающим получить комнату в общежитии приходится ждать до трех семестров.

Вторым немецким городом, попавшим в рейтинг The Campus Advisor, стал Мюнхен. Как и Берлину, участники опроса поставили столице Баварии высокие оценки за систему городского транспорта и клубную жизнь. А вот стоимость проживания, наоборот, была названа очень высокой - возможно, поэтому Мюнхен оказался в нижней части рейтинга, заняв лишь 36 место.

Рейтинг экспатов: Берлин в конце списка

Однако не все, кто живет в Берлине, довольны жизнью в этом городе. В середине ноября крупнейшее в мире сообщество экспатов Internations провело опрос, в котором предложило выяснить степень удовлетворенности жизнью в немецкой столице.

Участников просили оценить факторы, влияющие на уровень жизни, такие как ситуация с жильем и возможность заводить новые знакомства. В этом рейтинге Берлин оказался на 45-м месте из 50-ти, опередив лишь Гамбург, Ванкувер, Рим и Милан. Кстати, в опросе The Campus Advisor Милан тоже занял последнее место.

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