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Писанка и вытинанка пополнили список ЮНЕСКО

Павел Мыльников
4 декабря 2024 г.

Участники сессии ЮНЕСКО в Парагвае расширили перечень нематериального культурного наследия. Помимо писанки и вытинанки к нему отнесен ритуал вызывания дождя из Ботсваны и искусство мыловарения в Алеппо.

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Расписные яйца в плетеной корзине в преддверии Пасхи в Украине
Расписные яйца в преддверии Пасхи в УкраинеФото: Lilia Rzheutska/DW

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в среду, 4 декабря, внесло еще 19 культурных практик в список нематериального культурного наследия. Перечень пополнили, среди прочего, украинская традиция - писанка (роспись яиц в традиционной культуре ряда славянских народов), а также вытинанка (традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси), искусство верховой езды из Португалии и приготовление ферментированных соусов из Южной Кореи.

Писанка заключается в нанесении традиционных узоров и символов на яйцо с помощью воска и распространена в Украине и Эстонии, пояснили в ЮНЕСКО. В наши дни этой обычай ассоциируется с Пасхой, однако традиция возникла еще до христианства и является значимой для украинских общин независимо от вероисповедания, указали эксперты института ООН.

Вытинанки ранее использовали в церквях, теперь ими украшают дома и офисы, оформляют с их помощью печатную продукцию, а также используют в театральных декорациях и общественных местах, отметили в ЮНЕСКО.

Кроме того, эксперты отнесли к нематериальному наследию восану - ритуал вызывания дождя, соблюдаемый в северо-восточных и центральных районах Ботсваны, индонезийский театрализованный танец Reog Ponorogo, "наивное искусство" сербского города Ковачица, которое является средством передачи и истории словацкой общины в Сербии, и искусство мыловарения в Алеппо, при котором ингредиенты после варки выливают на пол помещения, а мастера дробят остывшую плиту на кубики с помощью больших деревянных туфель и грабель.

Театрализованный танец из Индонезии
Театрализованный танец из ИндонезииФото: Kartik Byma/NurPhoto/picture alliance

Предложения из Германии не обсуждаются

Девятнадцатая сессия межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия проходит в Парагвае со 2 по 7 декабря. На обсуждение вынесено около 60 культурных практик, включая празднование китайского Нового года и производство сакэ в Японии.

Предложения из Германии в ходе нынешней сессии не обсуждаются. В список нематериального культурного наследия в ФРГ входит около полутора сотен традиций, праздников и обычаев, в том числе органная музыка, соколиная охота, почтовые голуби и акушерство. В 2023 году от Германии нематериальным культурным наследием было признано стекловарение. Соответствующий сертификат представитель министерства иностранных дел Германии Харальд Херрман (Harald Herrmann) и профессор Кристоф Вульф (Christoph Wulf) из Немецкой комиссии ЮНЕСКО вручили на днях мастерам-стеклодувам в музее, расположенном в бывшем стекольном заводе в Гернхайме. Помимо Германии, в проекте участвовали Финляндия, Франция, Испания, Чехия и Венгрия. 

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