Труд стеклодувов признан нематериальным культурным наследием

На признание ремесла стеклодувов нематериальным культурным наследием ушло несколько лет. Для вручения сертификата был выбран бывший стекольный завод.

Знания, техника ремесла и навыки ручного производства стекла внесены в список нематериального культурного наследия. Соответствующий сертификат представитель министерства иностранных дел Германии Харальд Херрман (Harald Herrmann) и профессор Кристоф Вульф (Christoph Wulf) из Немецкой комиссии ЮНЕСКО вручили на днях мастерам-стеклодувам в музее, расположенном в бывшем стекольном заводе в Гернхайме . Тем самым в многолетнем процессе признания официально поставлена точка.

Стекловарение было номинировано на получение статуса нематериального культурного наследия в конце 2023 года на основании заявки, поданной шестью странами. Помимо Германии, в проекте участвовали Финляндия, Франция, Испания, Чехия и Венгрия. Межправительственный комитет ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию ежегодно принимает решение о включении в перечень новых культурных форм.

Секретам мастерства стеклодувов - сотни лет

Ремеслу стеклодувов более двух тысяч лет. Самое главное в стекловарении - работа с печью. Вязкое стекло вынимают из печи с помощью специальной трубки, когда его температура достигает 900 градусов по Цельсию. А в дальнейшей обработке помогают законы физики.

В процессе постоянного вращения и нагревания используются инструменты, которые превращают заготовку в полое изделие или плоское стекло. Стеклодувы опираются на огромный опыт, начиная от оценки правильной температуры стекла и заканчивая определением прочности материала.

Завод с конической башней - важная немецкая достопримечательность

Не менее интересна история самого музея, где состоялась церемония вручения сертификата. В 1812 году два бременских купца, Иоганн Фридрих Кристоф Шрадер (Johann Friedrich Christoph Schrader) и Корнелиус Лампе (Cornelius Lampe), основали стекольный завод в Гернхайме к северу от Петерсхагена (федеральная земля - Северный Рейн - Вестфалия). Уже 1 октября того же года в новом здании была выдута первая бутылка.

Бывший стекольный завод в Гернхайме Фото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

В последующие годы в городке, расположенном на реке Везер, был построен фабричный поселок. Украшающая предприятие коническая башня была возведена в 1826 году и сохранилась до наших дней. Завод на протяжении многих лет считался в Пруссии образцовым.

Завод не работает, зато есть музей

В Гернхайме работали как немецкие стеклодувы, так и их коллеги из других стран. В период своего расцвета на предприятии трудились 280 человек: стеклодувы, плавильщики, мастера по резке стекла и по золочению, а также другие специалисты. Фабрика стала ключевым работодателем региона, но была закрыта в 1877 году из-за отсутствия железнодорожного сообщения.

Спустя век с небольшим бывший завод получил новую жизнь: после основания сети музеев промышленной культуры в 1979 году предприятие-памятник стало ее частью и финансируется краевым союзом Вестфалия-Липпе.