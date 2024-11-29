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КультураГермания

Труд стеклодувов признан нематериальным культурным наследием

Павел Мыльников
29 ноября 2024 г.

На признание ремесла стеклодувов нематериальным культурным наследием ушло несколько лет. Для вручения сертификата был выбран бывший стекольный завод.

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Стеклодув за работой
Стеклодув за работойФото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

Знания, техника ремесла и навыки ручного производства стекла внесены в список нематериального культурного наследия. Соответствующий сертификат представитель министерства иностранных дел Германии Харальд Херрман (Harald Herrmann) и профессор Кристоф Вульф (Christoph Wulf) из Немецкой комиссии ЮНЕСКО вручили на днях мастерам-стеклодувам в музее, расположенном в бывшем стекольном заводе в Гернхайме. Тем самым в многолетнем процессе признания официально поставлена точка.

Стекловарение было номинировано на получение статуса нематериального культурного наследия в конце 2023 года на основании заявки, поданной шестью странами. Помимо Германии, в проекте участвовали Финляндия, Франция, Испания, Чехия и Венгрия. Межправительственный комитет ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию ежегодно принимает решение о включении в перечень новых культурных форм.

Секретам мастерства стеклодувов - сотни лет

Ремеслу стеклодувов более двух тысяч лет. Самое главное в стекловарении - работа с печью. Вязкое стекло вынимают из печи с помощью специальной трубки, когда его температура достигает 900 градусов по Цельсию. А в дальнейшей обработке помогают законы физики.

В процессе постоянного вращения и нагревания используются инструменты, которые превращают заготовку в полое изделие или плоское стекло. Стеклодувы опираются на огромный опыт, начиная от оценки правильной температуры стекла и заканчивая определением прочности материала.

Завод с конической башней - важная немецкая достопримечательность

Не менее интересна история самого музея, где состоялась церемония вручения сертификата. В 1812 году два бременских купца, Иоганн Фридрих Кристоф Шрадер (Johann Friedrich Christoph Schrader) и Корнелиус Лампе (Cornelius Lampe), основали стекольный завод в Гернхайме к северу от Петерсхагена (федеральная земля - Северный Рейн - Вестфалия). Уже 1 октября того же года в новом здании была выдута первая бутылка.

Бывший стекольный завод в Гернхайме
Бывший стекольный завод в ГернхаймеФото: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

В последующие годы в городке, расположенном на реке Везер, был построен фабричный поселок. Украшающая предприятие коническая башня была возведена в 1826 году и сохранилась до наших дней. Завод на протяжении многих лет считался в Пруссии образцовым.

Завод не работает, зато есть музей

В Гернхайме работали как немецкие стеклодувы, так и их коллеги из других стран. В период своего расцвета на предприятии трудились 280 человек: стеклодувы, плавильщики, мастера по резке стекла и по золочению, а также другие специалисты. Фабрика стала ключевым работодателем региона, но была закрыта в 1877 году из-за отсутствия железнодорожного сообщения.

Спустя век с небольшим бывший завод получил новую жизнь: после основания сети музеев промышленной культуры в 1979 году предприятие-памятник стало ее частью и финансируется краевым союзом Вестфалия-Липпе.

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