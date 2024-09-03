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Синагога в VR: как сохраняют наследие евреев Беларуси

Татьяна Гаргалык
3 сентября 2024 г.

В Meta Store появился первый объект архитектурного наследия Беларуси. В виртуальной реальности возродилась Волповская синагога - одна из красивейших деревянных синагог Европы, уничтоженная во время Второй мировой войны.

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VR-реконструкция Большой Волповской синагоги. Центр белорусско-еврейского культурного наследия
VR-реконструкция Большой Волповской синагоги. Центр белорусско-еврейского культурного наследияФото: VR-реконструкция Большой Волповской синагоги

Деревянная синагога в местечке Волпа в Гродненской области Беларуси считалась одной из красивейших в Европе. Ее построили в первой половине 18 века. Здание было украшено множеством резных деталей, а многокупольная конструкция крыши создавала впечатление, что потолок парит в воздухе. Во время Второй мировой войны синагога была полностью уничтожена нацистами.

Сегодня ее вновь можно увидеть в первоначальном облике - Центр белорусско-еврейского культурного наследия создал  VR-версию Большой Волповской синагоги, которая теперь доступна и в Meta Store. Это одна из четырех синагог Беларуси, которые планируют возродить в виртуальной реальности. 

"Беларусь можно назвать землей штетлов" 

Одна из целей Центра белорусско-еврейского культурного наследия (Belarusian-Jewish Cultural Heritage Center) - создание в Беларуси Еврейского музея. Основной частью экспозиции должен стать мультимедийный проект Belarus Shtetl ("Беларусь Штетл").

"Беларусь в прошлом можно назвать землей штетлов - небольших городов с преобладающим еврейским населением. Эти города, или местечки, были яркими центрами экономической, духовной и общественной жизни", - отмечают авторы проекта. Штетлы являлись "примером соседства различных этносов, религий и языков".

Центрами штетлов были синагоги. В Беларуси большинство из них были либо полностью уничтожены нацистами или советской властью, либо находятся в полуразрушенном и заброшенном состоянии. Сегодня есть возможность их возродить, пусть пока и в виртуальной реальности. Belarus Shtetl предполагает детальную VR-реконструкцию четырех значимых синагог, которые отражают разные исторические периоды и "демонстрируют архитектурное богатство и разнообразие белорусских штетлов".

VR-реконструкция Большой Волповской синагоги. Центр белорусско-еврейского культурного наследия
Центр белорусско-еврейского культурного наследия воссоздал две версии интерьера синагоги в Волпе. На этом изображении - интерьер до капитального ремонтаФото: VR-реконструкция Большой Волповской синагоги

Пилотный проект - VR-реконструкция синагоги в Слониме

В марте 2021 года Центр представил пилотный проект - VR-реконструкцию Большой хоральной синагоги в Слониме (Гродненская область). Проект был реализован при поддержке МИД Германии и Гете-Института в Беларуси.

Слонимская синагога, возведенная в 1642 году, пережила Вторую мировую войну, в послевоенные годы в ней размещался склад мебельного магазина.

Сейчас барочное здание пустует и приходит в упадок. В феврале 2024 года местные власти продали синагогу на торгах за 42 рубля (около 11,5 евро) московскому бизнесмену Денису Дудареву. Начаты ли там какие-то восстановительные работы, пока неизвестно.

"Синагога в Слониме очень значима для Восточной Европы. Это один из примеров барочных синагог с впечатляющим интерьером и росписями", - обращают внимание авторы проекта виртуальной реконструкции. Здание внесено в список значимых объектов еврейского наследия в мире, нуждающихся в реставрации. VR-реконструкция здания, по словам собеседников DW, по сути, является сегодня единственно возможной формой работы с исчезающим наследием и может помочь в физической реставрации синагоги, если она случится в будущем.

Во время работы над проектом историки нашли неизвестные ранее фото 1930-х годов, по которым смогли воссоздать утраченные детали интерьера и восстановить росписи. Виртуальная реставрация Слонимской синагоги стала пилотным проектом в рамках Belarus Shtetl - она еще будет дорабатываться для выпуска в формате VR-приложения и 3D тура.

VR-реконструкция Большой Волповской синагоги. Центр белорусско-еврейского культурного наследия
Туры по Волповской синагоге доступны в формате VR-приложения на платформе Meta и в 3D-версии на сайте Центра белорусско-еврейского культурного наследияФото: VR-реконструкция Большой Волповской синагоги

VR-реконструкция синагоги длилась год

Воссоздать в виртуальной реальности можно и полностью утраченные памятники архитектуры, как, к примеру, Большая Волповская синагога. Как рассказывала французскому изданию K-Laverue основательница Центра белорусско-еврейского культурного наследия Майя Кацнельсон, летом 2022 года, во время культурной резиденции в Париже, она увидела деревянную модель синагоги в Волпе в Музее искусства и истории иудаизма в Париже (MAHJ). Она была представлена как одна из самых значимых и красивых деревянных синагог мира. По словам Кацнельсон, Музей откликнулся на идею партнерского проекта, с этого и началась работа над VR-реконструкцией Волповской синагоги. Идею поддержали МИД Франции и Центр еврейского искусства при Еврейском университете в Иерусалиме.

Работа над проектом длилась больше года: вначале команда при экспертном сопровождении специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме собрала и исследовала архивные документы и фото синагоги, затем художники-реставраторы вручную отрисовали и восстановили здание, архитектурные элементы и росписи, которые после были помещены в виртуальную среду.

Для проекта подготовлен специальный аудиогид на русском, французском и английском языках. Виртуальные туры по синагоге доступны как формате VR-приложения на платформе Meta, так и в 3D-версии на сайте Центра белорусско-еврейского культурного наследия. 

На месте синагоги в Волпе - мемориальный сквер

Во время работы над проектом эксперты выяснили, что в 1920-30 годы в синагоге проходил капитальный ремонт, интерьеры, в первую очередь, роспись стен были значительно изменены. "Мы решили воссоздать две версии интерьера. У пользователей есть возможность переключать режимы и увидеть, как здание трансформировалось с годами", - отмечают в Центре белорусско-еврейского культурного наследия. 

Также можно перенестись в современную Беларусь и увидеть, что находится на месте синагоги сейчас. В Волпе это небольшой мемориальный сквер. "Это очень эмоциональный момент, потому что мы воссоздали синагогу в период ее расцвета. И когда ты переключаешься в наше время, понимаешь, что былое наследие стало призраком", - говорят авторы проекта.

Другой имидж страны

Помимо Слонимской и Волповской синагог в виртуальном пространстве планируется реконструировать Быховскую оборонительную синагогу 16 века (в городе Быхов Могилевской области) и синагогу 19 века в Ошмянах (Гродненская область). Эти здания хоть и сохранились, но заброшены и не используются.

Центр белорусско-еврейского культурного наследия работает "не только для еврейского сообщества". Там отмечают, что в современной Беларуси еврейская идентичность во многом размыта в связи с историческими обстоятельствами: "Евреи или те, кто имеет в какой-то степени еврейские корни, считают себя белорусами. Потомки белорусских евреев прошлых волн эмиграции часто идентифицируют себя как евреев из Российской империи или Литвы". 

Собеседники DW говорят, что белорусско-еврейское наследие не принято замечать, хотя это важнейшая часть белорусской и мировой истории и культуры. Одна из задач Центра - популяризировать ее в обществе, что "решило бы очень много важных социальных проблем как внутри страны, так и за ее пределами": "Это такой недостающий кусочек пазла, который способен сформировать совершенно другой имидж страны, другое видение идентичности современных белорусов, восстановить разорванные межкультурные связи".

 

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