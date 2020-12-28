Коронавирус: число смертей в Германии впервые превысило 1000 за сутки

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 82 млн жителей планеты. Около 1,8 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 58 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 30 декабря (время московское).
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Избранный член Палаты представителей Конгресса США Люк Летлоу (республиканец от штата Луизиана) умер от последствий COVID-19 в возрасте 41 года. Об этом сообщил губернатор штата Джон Белл Эдвардс. Он отметил, что Летоу активно работал, поддерживая команду бывшего губернатора Бобби Джиндала, а также руководил штатом конгрессмена Ральфа Авраама (республиканец), которого должен был вскоре сменить. По словам Эдвардса, Летоу воспитывал двоих детей.
В ФРГ - впервые свыше 1000 смертей, связанных с коронавирусом, за сутки
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Впервые в Германии число летальных случаев, связанных с коронавирусом, превысило 1000. По данным Института имени Роберта Коха, за последние сутки в стране умерло 1129 пациентов, в общей сложности с начала пандемии - 32 107. За 24 часа выявлено 22 459 новых случаев заражения, общее число инфицированных превысило 1,68 млн.
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В ближайшие месяцы в Германии будет расти готовность населения сделать прививку от коронавируса. Такое мнение высказал в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава германской Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt). "Привитые перестают бояться пандемии, они могут расслабиться и чувствуют себя лучше. Это станет заразным - но уже в позитивном смысле", - подчеркнул эксперт.
По данным соцопросов, сегодня чуть больше половины жителей Германии готовы сделать прививку от коронавируса. Для формирования стадного иммунитета, однако, необходимо, чтобы вакцинировались от 65 до 70 процентов населения.
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Мэр Москвы Сергей Собянин обещал разблокировать соцкарты москвичей, привившихся от коронавируса. По его словам, в числе первых вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда смогут пожилые люди, студенты и граждане с хроническими заболеваниями. В то же время льготные карты учащихся с 6 по 11 классы останутся заблокированными как минимум до 17 января - даты окончания продленных новогодних каникул.
На сайте московской мэрии указано, что к 29 декабря прививку от COVID-19 уже сделали около 50 тысяч жителей столицы, еще 70 тысяч записались на вакцинацию.
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Евросоюз заказал у компаний BioNTech и Pfizer дополнительные 100 млн доз вакцины от коронавируса. "Таким образом, у нас в распоряжении будет 300 млн доз вакцины, которая считается безопасной и эффективной", - написала в этой связи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на своей странице в Twitter. В ноябре ЕС закупил у BioNTech/Pfizer 200 млн доз вакцины с опцией заказа дополнительных 100 млн порций.
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В связи с пандемией коронавируса каникулы в московских школах продлены на неделю, до 17 января, объявил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве в школу ходят ученики с первого класса по пятый, а остальные обучаются дистанционно.
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Из-за напряженной эпидемиологической ситуации британские клиники находятся на грани перегрузки, заявили представители ряда больниц. Учитывая это обстоятельство, некоторые научные эксперты призвали правительство в Лондоне продлить рождественские и новогодние каникулы и не открывать школы на следующей неделе.
В одной из лондонских больниц
Сейчас в британских больницах лечатся больше пациентов с COVID-19, чем в апреле, на пике первой волны пандемии. 28 декабря их было в общей сложности 20 426. Максимальное число пациентов с коронавирусом в британских клиниках в апреле составляло 18 974 человека.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) считает отмену локдауна в стране 10 января маловероятной. "На сегодняшний момент число новых заражений далеко от того, каким мы хотели бы его видеть, - заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD. - Несомненно, 10 января (в этот день в Германии истекает срок действия текущего режима локдауна. - Ред.) будут приняты меры".
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Новый вариант коронавируса добрался до США
Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом выявлен в США
В американском штате Колорадо зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса, получившим особенно широкое распространение в Великобритании. По данным офиса губернатора штата, инфекция была выявлена у молодого человека, который в последнее время не предпринимал никаких поездок. Сейчас этот пациент находится на самоизоляции.
После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.
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В Германии муниципальные власти призывают население отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. "К сожалению, в этом необычном году нам не удалось уверенно взять под контроль ситуацию с распространением инфекции. Поэтому власти городов призывают граждан: оставайтесь на Новый год дома и празднуйте в тесном кругу друзей", - заявил глава Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.
В некоторых городах Германии действует запрет на запуск фейерверка не только в общественных местах, но и на придомовых участках. С помощью этого ограничения правительство ФРГ надеется избежать перегрузки больничных отделений неотложной помощи, в которые ежегодно попадают люди с травмами, полученными при запуске новогодних ракет и петард.
Хроника пандемии 29 декабря >>>
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Коронавирус в Германии - 2020
Без святой воды
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
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Коронавирус в Германии - 2020
Осел в маске
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
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Коронавирус в Германии - 2020
Оставайтесь дома!
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
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Коронавирус в Германии - 2020
Съедобная бумага
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
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Коронавирус в Германии - 2020
Любовь во время короны
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
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Коронавирус в Германии - 2020
Хоум-офис для балерины
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
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Коронавирус в Германии - 2020
Дурацкий коронавирус!
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
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Коронавирус в Германии - 2020
Без Октоберфеста
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
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Коронавирус в Германии - 2020
Маски для монархистов
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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Коронавирус в Германии - 2020
Концерт на грузовике
Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.
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Коронавирус в Германии - 2020
Первая тренировка
В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.
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Коронавирус в Германии - 2020
Очереди за щенками
Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.
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Коронавирус в Германии - 2020
Кинотеатр для олдтаймеров
После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Коронавирус в Германии - 2020
Пустые бордели
Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.
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Коронавирус в Германии - 2020
Не поедем на Майорку
Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
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Коронавирус в Германии - 2020
И яйца, и радость
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
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Коронавирус в Германии - 2020
Коронавирусный колокол
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
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Коронавирус в Германии - 2020
COVID-отрицатели
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
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Коронавирус в Германии - 2020
Курящий вирусолог
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
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Коронавирус в Германии - 2020
Плюшевая "Панда-Мия"
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.
Автор: Максим Нелюбин