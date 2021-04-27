 Коронавирус: индийский вариант обнаружен в 17 странах | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 28.04.2021

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Коронавирус

Коронавирус: индийский вариант обнаружен в 17 странах

Коронавирусом заразились более 149 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 126 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 апреля.

Кремация умерших от COVID-19 в Индии

Кремация умерших от COVID-19 в Индии

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 149 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 126 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 апреля (время московское).

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Парламент Италии одобрил план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса в объеме 222 миллиардов евро. В нижней палате парламента за него проголосовали 442 депутата, против – 19, 51 депутат воздержался. В Сенате план одобрен 224 голосами против 16-ти. План предусматривает инвестиции в инфраструктуру, зеленую энергетику, развитие интернета и цифровизацию госуправления. Примерно 40 процентов средств должно быть потрачено в южных регионах страны, значительно отстающих в развитии от севера Италии. В прошлом году экономика Италии сократилась на 8,9 процента, более миллиона человек лишились работы. Из 222 миллиардов 191,5 миллиарда Италия получит от Евросоюза в виде ссуд и дотаций, остальные 30,6 миллиарда она займет в виде кредитов.

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Мутация коронавируса B.1.617, впервые выявленная в Индии,обнаружена уже в как минимум 17 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего  B.1.617 встречается в Индии, Великобритании, США и Сингапуре. По данным ВОЗ, промежуточные результаты исследований показывают. Что эта мутация распространяется быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2, циркулирующие в Индии. Как отмечают эксперты ВОЗ, стремительному распространению вируса в Индии способствуют и другие факторы, такие как массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил. За прошедшие сутки в Индии вирусом заразились более 350 тысяч человек.

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В Бразилии за сутки от последствий заражения коронавирусом скончалось 3 086 человек, заразились 72 тысячи человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 14,4 миллиона инфицированных SARS-CoV-2, число смертельных случаев превысило 395 тысяч.

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    Скорбь и траур по всей стране

    Пандемия коронавируса стремительно распространяется в Индии. Более 330 тысяч новых случаев заражения за сутки - пока таких показателей не было ни в одной другой стране мира. Таким образом, только за последние четверо суток в Индии были инфицированы более миллиона человек. На фото: убитые горем родственники умершего пациента с ковидом возле одной из больниц в индийском Ахмадабаде.

  • Indien Bildergalerie Coronavirus | Neu Delhi, Krankenhaus

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    Переполненные больницы

    Пациенты с COVID-19 ожидают своей очереди в больнице Нью-Дели. Многие лечебные учреждение в стране переполнены. "Нам остро не хватает кроватей, кислорода, лекарств, - рассказывает DW индийский врач, директор сети больниц Шухин Байай. - Мы вынуждены отказывать больным. То, что происходит в стране - это просто апокалипсис".

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    Рикша вместо комнаты ожидания

    Многие больные все же добираются до медиков - но должны часами ждать возле больниц, как, к примеру, мужчина на фото в моторикше в Ахмадабаде. Ему повезло - достался дефицитный кислородный баллон. Только в Дели, по официальным данным, не хватает около 5000 коек в реанимации. В некоторых больницах кислород уже практически закончился.

  • TABLEAU | Indien Coronakrise Impfungen Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Борьба за кислород

    По всей стране родственники больных теснятся на заправочных станциях с пустыми баллонами, чтобы обеспечить своих близких кислородом (на фото: в Аллахабаде). На черном рынке он уже продается по грабительским ценам. Правительство рассматривает возможность остановки нефтеперерабатывающих и других заводов, использующих кислород в своем производстве. Вместо этого кислород будет поставляться в больницы.

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    Пожар в реанимации

    Однажды ночью в больнице в окрестностях Мумбая вспыхнул пожар, причина его до сих пор не выяснена. Полностью сгорело отделение интенсивной терапии, погибли не менее 13 пациентов с ковидом. Пожары - не редкость в Индии, в том числе и в больницах. Зачастую они вспыхивают из-за плохого или устаревшего оборудования. Меры пожарной безопасности крайне слабы, почти нигде нет аварийных выходов.

  • Weltspiegel 23.04.2021 | Indien Coronakrise Krematorien

    Коронавирус бушует в Индии

    Перегруженные крематории

    С начала пандемии от последствий коронавируса умерло уже свыше 185 тысяч жителей Индии. Ежедневно число жертв увеличивается более чем на 2000. Единственный разрешаемый индуизмом вид похорон - кремация. Но во многих регионах страны (на фото: в Дели) крематории едва справляются с сожжением трупов.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    "Двойной мутант": индийский вариант коронавируса

    Ситуация в стране усугубляется стремительным распространением особенно заразной двойной мутацией коронавируса. Из-за варианта B.1.617 многие страны запретили въезд прибывающим из Индии - в США это касается даже привитых от коронавируса.

  • TABLEAU | Bildergalerie Indien Coronavirus | Ahmedabad, Impfzentrum

    Коронавирус бушует в Индии

    В ожидании вакцины

    В Индии живет более 1,3 миллиарда человек, но лишь мизерная часть - менее двух процентов взрослого населения - уже вакцинировано. При этом страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире. Но далеко не сразу индийским фармацевтическим фирмам было дано распоряжение в первую очередь удовлетворить внутренний спрос. С 1 мая вакцины должны быть доступны для всех индийцев старше 18 лет.

  • Indien Kumbh mela in Haridwar

    Коронавирус бушует в Индии

    Паломники во время пандемии

    Впрочем, эксперты видят причину быстрого распространения инфекции не только в низких темпах вакцинации: ему способствуют и массовые религиозные, политические и спортивные мероприятия по всей стране. В Кумбха Меле, обряде массового паломничества, приняли участие несколько миллионов индуистов. Во время ритуального купания в Ганге никто не носил маски и не соблюдал дистанцию.

  • Indien, Kalkutta | Parlamentswahlen Narendra Modi

    Коронавирус бушует в Индии

    Избирательная кампания вместо антивирусных мер

    Политики тоже подавали скорее плохой пример. В штате Западная Бенгалия в начале апреля прошли региональные выборы. В ходе предвыборной кампании в мегаполисе Колкате прошли массовые мероприятия с участием ведущих политиков. Присутствовал на них и премьер-министр Нарендра Моди - яблоку было негде упасть среди тысяч его сторонников.

    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


 

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