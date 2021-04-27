Коронавирус: индийский вариант обнаружен в 17 странах

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19, в том числе, с помощью вакцинации населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 149 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 126 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 апреля (время московское).

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Парламент Италии одобрил план восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса в объеме 222 миллиардов евро. В нижней палате парламента за него проголосовали 442 депутата, против – 19, 51 депутат воздержался. В Сенате план одобрен 224 голосами против 16-ти. План предусматривает инвестиции в инфраструктуру, зеленую энергетику, развитие интернета и цифровизацию госуправления. Примерно 40 процентов средств должно быть потрачено в южных регионах страны, значительно отстающих в развитии от севера Италии. В прошлом году экономика Италии сократилась на 8,9 процента, более миллиона человек лишились работы. Из 222 миллиардов 191,5 миллиарда Италия получит от Евросоюза в виде ссуд и дотаций, остальные 30,6 миллиарда она займет в виде кредитов.

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Мутация коронавируса B.1.617, впервые выявленная в Индии,обнаружена уже в как минимум 17 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чаще всего B.1.617 встречается в Индии, Великобритании, США и Сингапуре. По данным ВОЗ, промежуточные результаты исследований показывают. Что эта мутация распространяется быстрее, чем другие варианты SARS-CoV-2, циркулирующие в Индии. Как отмечают эксперты ВОЗ, стремительному распространению вируса в Индии способствуют и другие факторы, такие как массовые мероприятия и халатное отношение населения к соблюдению антикоронавирусных правил. За прошедшие сутки в Индии вирусом заразились более 350 тысяч человек.

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В Бразилии за сутки от последствий заражения коронавирусом скончалось 3 086 человек, заразились 72 тысячи человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 14,4 миллиона инфицированных SARS-CoV-2, число смертельных случаев превысило 395 тысяч.

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