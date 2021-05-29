Коронавирус: в Германии до конца июля привьют почти всех желающих

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, почти 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 31 мая (время московское).

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Власти Азербайджана с 31 мая возобновили работу метрополитена Баку, который был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса. Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных мер. При этом метрополитен вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным. В стране также снят запрет на работу межрегионального общественного транспорта, а с 10 июня будут открыты для посещения мечети и храмы

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Власти Египта приняли решение снять ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров. С 1 июня пункты общепита и магазины смогут вернуться к режиму работы по летнему расписанию, то есть до полуночи. Помимо снятия ограничений, египетское правительство сообщило о намерениях вакцинировать всех жителей двух курортов - Хургады и Шарм-эш-Шейха.

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В Германии до середины июля получить вакцину от коронавируса смогут 90 процентов всех желающих, заявил министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn). По его данным, сделать прививку хотят порядка 70-75 процентов жителей Германии.

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Украина ослабит карантинные ограничения на летний период, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления", - заявил министр в интервью "ТСН. Неделя".

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 мая >>>

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