Коронавирус: в Великобритании назвали число пострадавших после прививки AstraZeneca

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 145 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 123 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 23 апреля (время московское).

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В Великобритании, по предварительным данным, в общей сложности выявлены 168 случаев тромбозов в связи с вакцинацией шведско-британским препаратом Vaxzevria (AstraZeneca). Из них 32 случая закончились летальным исходом, причем 10 из них в период между 5 и 14 апреля. Об этом сообщило британское агентство по лекарственным средствам MHRA по итогам оценки данных до 14 апреля. Всего за этот период первую дозу вакцины от AstraZeneca в Великобритании получили 21,2 миллиона человек.

В 77 из 168 случаев был поставлен диагноз "тромбоз венозных синусов", средний возраст пострадавших составил 47 лет. В остальных случаях, согласно данным агентства, имели место "иные серьезные тромбоэмболические патологии", в частности тромбоцитопения. Здесь средний возраст пострадавших составил 55 лет.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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