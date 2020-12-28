Коронавирус: впервые новая мутация выявлена в США

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 82 млн жителей планеты. Около 1,8 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 58 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 30 декабря (время московское).

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В связи с пандемией коронавируса каникулы в московских школах продлены до 17 января, объявил столичный мэр Сергей Собянин. Сейчас в Москве в школу ходят ученики с первого класса по пятый, а остальные обучаются дистанционно.

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Из-за напряженной эпидемиологической ситуации британские клиники находятся на грани перегрузки, заявили представители ряда больниц. Учитывая это обстоятельство, некоторые научные эксперты призвали правительство в Лондоне продлить рождественские и новогодние каникулы и не открывать школы на следующей неделе.

Сейчас в британских больницах лечатся больше пациентов с COVID-19, чем в апреле, на пике первой волны пандемии. 28 декабря их было в общей сложности 20 426. Максимальное число пациентов с коронавирусом в британских клиниках в апреле составляло 18 974 человека.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) считает отмену локдауна в стране 10 января маловероятной. "На сегодняшний момент число новых заражений далеко от того, каким мы хотели бы его видеть, - заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD. - Несомненно, 10 января (в этот день в Германии истекает срок действия текущего режима локдауна. - Ред.) будут приняты меры".

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Первый случай заражения мутировавшим коронавирусом выявлен в США

В американском штате Колорадо зафиксирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса, получившим особенно широкое распространение в Великобритании. По данным офиса губернатора штата, инфекция была выявлена у молодого человека, который в последнее время не предпринимал никаких поездок. Сейчас этот пациент находится на самоизоляции.

После появления информации о мутации коронавируса многие штаты США ввели ограничения на въезд путешественников из Великобритании.

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В Германии муниципальные власти призывают население отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. "К сожалению, в этом необычном году нам не удалось уверенно взять под контроль ситуацию с распространением инфекции. Поэтому власти городов призывают граждан: оставайтесь на Новый год дома и празднуйте в тесном кругу друзей", - заявил глава Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В некоторых городах Германии действует запрет на запуск фейерверка не только в общественных местах, но и на придомовых участках. С помощью этого ограничения правительство ФРГ надеется избежать перегрузки больничных отделений неотложной помощи, в которые ежегодно попадают люди с травмами, полученными при запуске новогодних ракет и петард.

Хроника пандемии 29 декабря >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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