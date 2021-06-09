Как будет работать ковид-сертификат ЕС, и смогут ли его получить россияне

Совет ЕС утвердил цифровые COVID-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри ЕС и в страны Шенгенской зоны. DW объясняет, как они действуют и будут ли их выдавать в случае вакцинации "Спутником V".
Цифровые COVID-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе с 1 июля. Регламенты об их введении Совет ЕС единогласно утвердил на своем заседании в Люксембурге в пятницу, 11 июня. При этом некоторые страны уже начали их выдавать, чтобы облегчить сезон отпусков в условиях пандемии. DW поясняет, как будут работать COVID-сертификаты и смогут ли ими воспользоваться граждане России и Беларуси.
Европейские COVID-сертификаты будут трех видов - подтверждающие полную вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление. Те, кто не успел сделать двойную прививку или не переболел ковидом, после каждого ПЦР или антиген-теста на коронавирус будут получать цифровое подтверждение о негативном результате. Эти свидетельства будут бесплатными.
Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя минимум 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела основанием для выдачи сертификатов не будут. Впрочем, регламент предусматривает такую возможность в будущем, если для этого будет достаточно научных данных.
Действовать сертификаты будут в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью Шенгенской зоны.
Выдавать сертификаты будут, прежде всего, тем, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. На сегодняшний день их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Государства ЕС и Шенгена на свое рассмотрение смогут выдавать и признавать сертификаты и в случае вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в этом списке сейчас индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также две китайские вакцины - Sinopharm и Sinovac.
Российский "Спутник V" пока не получил вердикта ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA, - они ожидают предоставления из РФ всей необходимой информации и проводят инспекции.
По желанию страны Евросоюза смогут выдавать сертификаты и на вакцины, получившие временный национальный допуск. Венгрия, например, уже несколько месяцев использует "Спутник V". Впрочем, признавать ли эти свидетельства, будет самостоятельно решать каждое государство.
Сертификат можно будет получить в цифровой и бумажной форме. В первом случае надо будет загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгенской зоны
создаст для этого свою программу. В Германии мобильное приложение называется CovPass. Запустили его 10 июня. Функцией загрузки сертификатов дополнено истарое приложение для отслеживания контактов Corona-Warn-App, действующее в ФРГ.
Получить ковид-сертификаты можно будет в клиниках, врачебных кабинетах и центрах вакцинации. В Германии их будут выдавать и аптеки.
COVID-сертификат будет содержать дату прививки или теста, данные о них и информацию о том, кем был выдан документ. Главным его элементом станет QR-код. С его помощью можно будет проверить аутентичность сертификата. Кто именно будет проводить проверку, решат власти каждой страны. В регламенте предусмотрено, что проверять QR-коды будут, в частности, в аэропортах, портах, на вокзалах и автостанциях.
Для взаимного признания сертификатов между разными странами Еврокомиссия создала портал, через который будут передаваться ключи для проверки аутентичности QR-кодов. Передача персональных данных через него запрещена. К этой системе подключились уже 12 стран.
Сертификаты должны облегчить поездки в условиях пандемии. Впрочем, если у человека есть такое свидетельство, это еще не означает, что он сможет путешествовать без ограничений. Все будет зависеть от правил в отдельно взятой стране или регионе. При этом если местные власти, к примеру, снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же условия должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом прививки от коронавируса.
Государства ЕС во время переговоров с Европарламентом настояли на внесении в ковидное свидетельство следующего текста: "Этот сертификат не является проездным документом… Перед путешествием проверьте, пожалуйста, меры защиты общественного здоровья в стране назначения и связанные с ними ограничения".
Первый из утвержденных регламентов вводит COVID-сертификаты для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны. Второй распространяет их действие на граждан третьих стран, проживающих в ЕС или Шенгене, либо же тех, кто легально въехал туда с любой целью, например, для туристической поездки. До этого в ЕС уже решили ослабить ограничения на въезд для граждан из третьих стран. Жители России или Беларуси, планирующие поездку в ЕС, будут иметь возможность получить сертификат, если представят "надежное доказательство" сделанного теста или вакцинации. Впрочем, до этого им нужно будет выяснить, какие страны выдают свидетельство после прививки "Спутником V".
В дальнейшем предусмотрен и второй вариант - признавать будут и выданные третьими странами сертификаты. Для этого Еврокомиссия должна будет проверить систему их выдачи и проверки и подтвердить, что она совместима с европейской. Правительство Украины, например, начало говорить об этом с Брюсселем еще в апреле, хотя до окончательного утверждения регламентов формальные переговоры начаться не могли.
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