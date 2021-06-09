 Как будет работать ковид-сертификат ЕС, и смогут ли его получить россияне | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.06.2021

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Европа

Как будет работать ковид-сертификат ЕС, и смогут ли его получить россияне

Совет ЕС утвердил цифровые COVID-сертификаты, которые должны упростить поездки внутри ЕС и в страны Шенгенской зоны. DW объясняет, как они действуют и будут ли их выдавать в случае вакцинации "Спутником V".

Ковид-сертификат на фоне изображения коронавируса

Цифровые COVID-сертификаты начнут действовать в Евросоюзе с 1 июля. Регламенты об их введении Совет ЕС единогласно утвердил на своем заседании в Люксембурге в пятницу, 11 июня. При этом некоторые страны уже начали их выдавать, чтобы облегчить сезон отпусков в условиях пандемии. DW поясняет, как будут работать COVID-сертификаты и смогут ли ими воспользоваться граждане России и Беларуси.

Три ковид-сертификата Евросоюза

Европейские COVID-сертификаты будут трех видов - подтверждающие полную вакцинацию от коронавируса, негативный тест или выздоровление. Те, кто не успел сделать двойную прививку или не переболел ковидом, после каждого ПЦР или антиген-теста на коронавирус будут получать цифровое подтверждение о негативном результате. Эти свидетельства будут бесплатными.

Ковид-сертификат, немецкие паспорта и билеты на самолет

Ковид-сертификаты призваны облегчить сезон отпусков в условиях пандемии

Люди, заразившиеся коронавирусом, смогут получить сертификат спустя минимум 11 дней после положительного ПЦР-теста. Действовать он будет 180 дней. Тесты на антитела основанием для выдачи сертификатов не будут. Впрочем, регламент предусматривает такую возможность в будущем, если для этого будет достаточно научных данных.

Действовать сертификаты будут в 31 стране: 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, не входящих в ЕС, но являющихся частью Шенгенской зоны.

Будут ли в ЕС ковид-сертификаты для "Спутника V"?

Выдавать сертификаты будут, прежде всего, тем, кто прошел вакцинацию зарегистрированными в Евросоюзе препаратами. На сегодняшний день их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Ампулы с вакциной Спутник V

Российский "Спутник V" пока не получил вердикт ни ВОЗ, ни европейского регулятора EMA

Государства ЕС и Шенгена на свое рассмотрение смогут выдавать и признавать сертификаты и в случае вакцинации препаратами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к использованию в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме четырех допущенных в ЕС, в этом списке сейчас индийский аналог AstraZeneca Covishield, а также две китайские вакцины - Sinopharm и Sinovac.

Российский "Спутник V" пока не получил вердикта ни от ВОЗ, ни от европейского регулятора EMA, - они ожидают предоставления из РФ всей необходимой информации и проводят инспекции.

По желанию страны Евросоюза смогут выдавать сертификаты и на вакцины, получившие временный национальный допуск. Венгрия, например, уже несколько месяцев использует "Спутник V". Впрочем, признавать ли эти свидетельства, будет самостоятельно решать каждое государство.

Каким будет ковидный сертификат Евросоюза

Сертификат можно будет получить в цифровой и бумажной форме. В первом случае надо будет загрузить отдельное приложение. Каждая страна ЕС или Шенгенской зоны
создаст для этого свою программу. В Германии мобильное приложение называется CovPass. Запустили его 10 июня. Функцией загрузки сертификатов дополнено истарое приложение для отслеживания контактов  Corona-Warn-App, действующее в ФРГ.

Цифровой ковид-сертификат

Сертификат можно будет получить в цифровой и в бумажной форме

Получить ковид-сертификаты можно будет в клиниках, врачебных кабинетах и центрах вакцинации. В Германии их будут выдавать и аптеки.

COVID-сертификат будет содержать дату прививки или теста, данные о них и информацию о том, кем был выдан документ. Главным его элементом станет QR-код. С его помощью можно будет проверить аутентичность сертификата. Кто именно будет проводить проверку, решат власти каждой страны. В регламенте предусмотрено, что проверять QR-коды будут, в частности, в аэропортах, портах, на вокзалах и автостанциях.

Для взаимного признания сертификатов  между разными странами Еврокомиссия создала портал, через который будут передаваться ключи для проверки аутентичности QR-кодов. Передача персональных данных через него запрещена. К этой системе подключились уже 12 стран.

Как можно будет воспользоваться ковид-сертификатом?

Сертификаты должны облегчить поездки в условиях пандемии. Впрочем, если у человека есть такое свидетельство, это еще не означает, что он сможет путешествовать без ограничений. Все будет зависеть от правил в отдельно взятой стране или регионе. При этом если местные власти, к примеру, снимают какие-либо ограничения для полностью вакцинированных жителей своей страны, эти же условия должны распространяться и на граждан других стран с сертификатом прививки от коронавируса.

Государства ЕС во время переговоров с Европарламентом настояли на внесении в ковидное свидетельство следующего текста: "Этот сертификат не является проездным документом… Перед путешествием проверьте, пожалуйста, меры защиты общественного здоровья в стране назначения и связанные с ними ограничения".

Смогут ли россияне получать ковид-сертификаты ЕС?

Первый из утвержденных регламентов вводит COVID-сертификаты  для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны. Второй распространяет их действие на граждан третьих стран, проживающих в ЕС или Шенгене, либо же тех, кто легально въехал туда с любой целью, например, для туристической поездки. До этого в ЕС уже решили ослабить ограничения на въезд для граждан из третьих стран. Жители России или Беларуси, планирующие поездку в ЕС, будут иметь возможность получить сертификат, если представят "надежное доказательство" сделанного теста или вакцинации. Впрочем, до этого им нужно будет выяснить, какие страны выдают свидетельство после прививки "Спутником V".

В дальнейшем предусмотрен и второй вариант - признавать будут и выданные третьими странами сертификаты. Для этого Еврокомиссия должна будет проверить систему их выдачи и проверки и подтвердить, что она совместима с европейской. Правительство Украины, например, начало говорить об этом с Брюсселем еще в апреле, хотя до окончательного утверждения регламентов формальные переговоры начаться не могли.

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    Автор: Андрей Гурков


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