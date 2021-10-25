Массовые увольнения медперсонала в Испании: как герои пандемии оказались безработными (09.07.2021)

Когда в 2020 году пандемия особенно сильно ударила по Испании, в короткие сроки на работу наняли тысячи медсестер. Тогда многие медработники и сами заболели, а некоторые даже умерли от вируса. Теперь же, когда статистика заражений пошла на убыль, медперсонал по всей стране оказался больше не нужен. Более тысячи медсестер и сиделок были уволены.