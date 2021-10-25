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60 процентов населения Испании уже полностью привиты от COVID-19. К концу этого месяца доля привитых составит долгожданные 70 процентов. Подавляющее большинство испанцев хотят как можно скорее привиться от коронавируса. Почему в этой стране практически нет противников вакцинации?
Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. За сутки от ковида умерли 786 человек. Это максимум с начала пандемии. Суточный прирост заболевших составил почти 24 тысячи человек. И многие эксперты считают, что реальные цифры гораздо выше.
Когда в 2020 году пандемия особенно сильно ударила по Испании, в короткие сроки на работу наняли тысячи медсестер. Тогда многие медработники и сами заболели, а некоторые даже умерли от вируса. Теперь же, когда статистика заражений пошла на убыль, медперсонал по всей стране оказался больше не нужен. Более тысячи медсестер и сиделок были уволены.
В сезон отпусков Испания - магнит для туристов. Но не все в Испании хотят, чтобы к ним приезжали только на пляжи. В Малагу планируют привлекать туристов другого уровня и учитывать при этом интересы местного населения.