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Испания

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Испания".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Spain's Unidas Podemos (Together We Can) candidate for Madrid regional elections, Pablo Iglesias arrives to a meeting in Madrid, Spain, April 23, 2021. REUTERS/Juan Medina

Левопопулистов из "Подемос" в Испании незаконно финансировали из Венесуэлы? 25.10.2021

В Испании начато расследование предполагаемого финансирования Венесуэлой левопопулистской партии "Подемос". Вероятная цель - распространение революционных идей в Испании.
France's Kylian Mbappe, left, kicks the ball past Spain's goalkeeper Unai Simon to score his team's second goal during the UEFA Nations League final soccer match between Spain and France at the San Siro stadium, in Milan, Italy, Sunday, Oct. 10, 2021. (Massimo Paolone/LaPresse via AP)

Сборная Франции по футболу стала победителем в Лиге наций 10.10.2021

В финальном матче Лиги наций французы взяли верх над испанцами со счетом 2:1 и стали второй в истории командой-победительницей этого турнира.
11.09.2021 BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 11: People wave Catalan pro-independence Estelada flags during a demonstration marking the Diada, national day of Catalonia, in Barcelona, Spain on September 11, 2021. Adria Puig / Anadolu Agency

В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании 11.09.2021

Массовое шествие по улицам Барселоны с требованием о предоставлении Каталонии суверенитета состоялось за несколько дней до переговоров по этому вопросу между региональным правительством и правительством Испании.
Madrid, Spanien+++Sendedatum: 13.08.2021 Drei Personen lassen sich im Madrider Zendal-Krankenhaus impfen.

Почему Испания стала рекордсменом по вакцинации от COVID-19 10.09.2021

В Испании полностью привиты 72,5 процента населения - без давления властей и принудительной вакцинации. Как стране удалось достичь таких завидных показателей - в материале DW.
26.02.2014 Blick über die Stadt und den Hafen von Ceuta vom 26.02.2014 . Ceuta ist ein begehrtes Ziel illegaler Einwanderung von Afrika nach Europa. In den vergangenen Jahren wurde deshalb von den spanischen und marokkanischen Behörden die Befestigung und Überwachung der Grenze massiv verstärkt. Foto: Rolf Haid (c) picture-alliance/dpa/R. Haid

Испания не пустила в свой порт российские военные корабли 19.08.2021

Правительство Испании не дало согласия на заход в порт Сеута двух российских военных кораблей для их техобслуживания.

Как Испания стала лидером ЕС по вакцинации от коронавируса? (13.08.2021) 13.08.2021

60 процентов населения Испании уже полностью привиты от COVID-19. К концу этого месяца доля привитых составит долгожданные 70 процентов. Подавляющее большинство испанцев хотят как можно скорее привиться от коронавируса. Почему в этой стране практически нет противников вакцинации?

Отпуск и коронавирус: в Испании растет число заболевших COVID-19 (28.07.2021) 28.07.2021

В Испании половина населения полностью привита от коронавируса. Но теперь заражаются все больше молодых испанцев.

Рекордная смертность от коронавируса в России: реальная статистика выше? DW Новости (14.07.21) 14.07.2021

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной. За сутки от ковида умерли 786 человек. Это максимум с начала пандемии. Суточный прирост заболевших составил почти 24 тысячи человек. И многие эксперты считают, что реальные цифры гораздо выше.

Травма пандемии: врачи Испании откровенно рассказывают о своем шокирующем опыте (14.07.2021) 14.07.2021

Психическое здоровье медицинских работников в Испании оказалось под угрозой из-за опыта, который они пережили во время пиков пандемии. Некоторые предпочитают уволиться с работы.

Талибы уже в Москве: что ждет Афганистан после вывода войск США на самом деле? DW Новости (09.07.21) 09.07.2021

Захватят ли талибы всю страну и чего они добиваются? И зачем в Москву пригласили делегацию запрещенной в РФ террористической организации "Талибан".

Массовые увольнения медперсонала в Испании: как герои пандемии оказались безработными (09.07.2021) 09.07.2021

Когда в 2020 году пандемия особенно сильно ударила по Испании, в короткие сроки на работу наняли тысячи медсестер. Тогда многие медработники и сами заболели, а некоторые даже умерли от вируса. Теперь же, когда статистика заражений пошла на убыль, медперсонал по всей стране оказался больше не нужен. Более тысячи медсестер и сиделок были уволены.
Spain's forward Alvaro Morata (2nd-R) scores the equaliser during the UEFA EURO 2020 semi-final football match between Italy and Spain at Wembley Stadium in London on July 6, 2021. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

Италия вырвала победу у Испании и вышла в финал Евро-2020 06.07.2021

В полуфинале Евро-2020 Испания отыграла пропущенный мяч и вышла в серию послематчевых пенальти. Но для победы этого не хватило. Италия в финале!

Туризм после пандемии уже не будет прежним: что хотят изменить испанцы после катастрофы с ковидом? (25.06.2021) 25.06.2021

В сезон отпусков Испания - магнит для туристов. Но не все в Испании хотят, чтобы к ним приезжали только на пляжи. В Малагу планируют привлекать туристов другого уровня и учитывать при этом интересы местного населения.
Demo für die Freilassung der inhaftierten separatistischen Politiker aus Katalonien, Juni 2021

Испания помиловала каталонских политиков. Кто выйдет на свободу 22.06.2021

Правительство Испании в надежде нормализовать ситуацию в Каталонии приняло решение о помиловании отбывающих тюремный срок каталонских политиков. Кого освободят и какова реакция на это?
A permit used to be required to visit the Isla del Lobos due to the high number of tourists. This has changed since the pandemic. Credit Sarah Hucal Alt text: Turquoise blue waters of the Isla del Lobos off of the coast of the town of Corralejo on the island of Fuerteventura

Коронавирус: Испания открывает границы для вакцинированных со всего мира 06.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 6 июня.
In der Altstadt von Cadiz. Kreuzfahrtschiff AIDA sol im Hintergrund,

Коронавирус: Испания готовится вновь принимать круизные лайнеры 29.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 170 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 29 мая.
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