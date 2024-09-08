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ПолитикаВенесуэла

Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

Алексей Волошинов
8 сентября 2024 г.

Один из главных оппонентов Николаса Мадуро улетел из Венесуэлы в Испанию.

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Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес (фото из архива)
Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес (фото из архива)Фото: Jeampier Arguinzones/dpa/picture alliance

Кандидат от оппозиции на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес улетел из страны в Испанию. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. "Эдмундо Гонсалес добровольно летит в Испанию на самолете испанских ВВС", - написал он. Министр уточнил, что правительство его страны "привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев".

Выезд Гонсалеса в Испанию в своем аккаунте в Instagram также подтвердила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. "...Венесуэла предоставила право безопасного транзита ради спокойствия и политического мира в стране", - написала она. До этого Эдмундо Гонсалес несколько дней находился в посольстве Испании в столице Венесуэлы в Каракасе, где запросил политическое убежище, уточнила Родригес.

До этого прокуратура в Каракасе объявила о выдаче ордера на арест Гонсалеса. Кроме того, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

Переизбрание Мадуро главой Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 27 человек.

США официально заявили о признании победителем на выборах кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса.  Евросоюз  призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по аналогичному сценарию, после чего его режим стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

Аргентина призвала прокурора МУС выдать ордер на арест Мадуро

В пятницу, 6 сентября, Министерство иностранных дел Аргентины призвало прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выдать ордера на арест Николаса Мадуро и "других лидеров режима" в Венесуэле. В МИД страны уверены, что доказательств, собранных в ходе расследования канцелярии прокурора МУС, и событий после президентских выборов 28 июля "достаточно для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест".

В тот же день силы безопасности Венесуэлы окружили территорию охранявшегося Бразилией посольства Аргентины в Каракасе, где в настоящее время укрываются шесть венесуэльских оппозиционеров. Дипмиссия находилась под защитой Бразилии после того, как Мадуро выслал аргентинский дипперсонал.

Позднее власти Венесуэлы отозвали разрешение Бразилии на защиту интересов Аргентины в стране. Однако в бразильском МИД пообещали игнорировать эти требования в соответствии с Венскими конвенциями до тех пор, пока Буэнос-Айрес не назначит другое государство для выполнения представительских функций в Каракасе. "В этом контексте правительство Бразилии подчеркивает неприкосновенность помещений дипломатической миссии Аргентины", - подчеркнули в министерстве.

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