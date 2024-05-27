Зачем Зеленский ездил в Мадрид

Договор о безопасности между Испанией и Украиной подписали в Мадриде в понедельник, 27 мая, председатель испанского правительства Педро Санчес и украинский президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает ''долговременную военную поддержку Украины на стабильной основе'', а также обязательство Испании соблюдать экономические санкции против России и сотрудничать c Международным уголовным судом для расследования российских военных преступлений. К этому расследованию Испания подключилась еще в декабре 2022 года.

По словам министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса, договор призван ''придать уверенность'' Украине в надежности отношений с Испанией. В целом, по оценке министра, он схож с договоренностями, уже заключенными Киевом с Великобританией, Германией, Францией, Италией, Данией и Канадой.

Мадрид готов поддерживать Киев ''столько, сколько потребуется''

С официальным визитом президент Зеленский впервые приезжал в Испанию, отметил в беседе с DW профессор политологии Мадридского университета Франсиско Наварро. В октябре 2023 года он был в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества. По словам политолога, Зеленскому оказывается ''самый радушный прием'': он принят как председателем правительства, так и королем Испании Филиппом VI, который лично встретил его в аэропорту и дал в его честь обед. При этом власти Испании заверили Зеленского, что их страна будет помогать Украине ''столько, сколько потребуется''.

Испанцы солидарны с украинцами. Фото: Viktor Tscherezky/DW

В Испании нет сил, поддерживающих российскую агрессию. Испанцы солидарны с украинцами. Даже ультра-консерваторы из партии VOX (Голос) резко критикуют Кремль, несмотря на свои связи с такими деятелями как Виктор Орбан или Марин Ле Пен, занимающими особую позицию в Европе по отношению к режиму Путина.

Полномасштабное военное сотрудничество

Договор, с содержанием которого ознакомился корреспондент DW, предусматривает поставки Украине оружия, боеприпасов, обучение ее военнослужащих в Центре подготовки при общевойсковой академии в Толедо.

Речь идет также о сотрудничестве в сферах оборонной промышленности и кибербезопасности, обмене разведывательной информацией и лечении раненных украинцев в военном госпитале в Сарагосе. Вместе с тем документ не предусматривает ни участия испанских военных в отражении внешней агрессии против Украины, ни украинских - в случае агрессии против Испании.

Танки Leopard 2 A4, предназначенные Украине, находятся на капитальном ремонте. Фото: Viktor Tscherezky/DW

Стоимость поставляемого вооружения будет закладываться в ежегодный госбюджет Испании. Считается, что общая сумма поставок в ближайшие два года составит 1,129 млрд евро. Первый пакет помощи в соответствии с новым договором будет подготовлен до 30 июня этого года. В него войдут ракеты к зенитному комплексу Patriot, артиллерийские снаряды крупного калибра, станковые и ручные пулеметы, грузовики, бронетранспортеры, противотанковые ракеты, оборудование для обнаружения и уничтожения дронов, а также 10 танков Leopard 2 A4 из 19 обещанных ранее. В настоящее время эта техника, снятая 10 лет назад с вооружения в Испании, находится на капитальном ремонте.

Что уже поставила Испания Украине

Политолог Наварро не исключает, что в будущем помощь Украине будет оказываться не отдельными странами, а НАТО - как организацией, представляющей эти страны. В таком случае роль Испании сведется к ежегодному выделению порядка миллиарда евро в фонд альянса. По данным эксперта, гуманитарные и военные поставки идут из Испании практически с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

На пресс-конференции Владимира Зеленского и Педро Санчеса Фото: Oscar del Pozo/AFP

Страна поставила Киеву за это время десятки единиц бронетехники, патрульные катера, ракеты Patriot, Hawk, Mistral, Harpoon, Aspide, гаубицы, снаряды, беспилотные летательные аппараты, гранатометы, мины, стрелковое оружие, патроны, приборы ночного видения, средства связи. Поставлены также каски и бронежилеты, обмундирование, санитарные машины и медицинское оборудование, продовольствие.

Вопрос о депортации беженцев не стоит

По словам Наварро, вопрос об украинских беженцах в Испании в ходе нынешней встречи не затрагивался. В соответствии с данными статистики, на март 2024 года в Испании находилось 198537 беженцев.

Центр приема украинских беженцев в Мадриде Фото: Viktor Tscherezky/DW

Но граждан Украины в стране больше. Чтобы иметь полное представление об их числе, следует упомянуть и лиц, прибывших сюда до 2022 года. Видом на жительство среди них располагали в то время почти 111 тысяч человек. Однако, часть украинцев находилась и продолжает находиться в Испании нелегально. Без регистрации проживает и определенное число беженцев.

Что касается слухов о массовом выдворении украинцев, особенно лиц призывного возраста, то опрошенный DW мадридский адвокат Рауль Креспо ''исключил подобную возможность''. По его словам, испанский закон предусматривает экстрадицию из страны иностранцев только в судебном порядке при индивидуальном рассмотрении их дел. И только ''за преступления, совершенные в Испании или за ее пределами''. При этом процесс выдворения, как правило, растягивается на долгие месяцы.