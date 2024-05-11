ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие солдат ЕС в боях на стороне украинской армии косвенно исключается, сообщает Welt am Sonntag.

Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономической помощь этой стране, подвергшейся вооруженной агрессии со стороны России, сообщило в субботу, 11 мая, еженедельнк Welt am Sonntag , в распоряжении которого находится проект документа, согласованного на уровне послов стран ЕС.

По сведениям издания, в настоящее время проект договора еще согласовывается Европейской службой внешних связей и правительством в Киеве. Документ должен вступить в силу к началу июля и будет действовать до вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Войска ЕС не будут воевать на стороне Украины

Согласно проекту договора, Евросоюз гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину в том случае, если такие консультации были заранее одобрены обеими сторонами. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений на Украину косвенно исключается.

В то же время Брюссель обещает Киеву дальнейшие поставки летальных и нелетальных вооружений, обучение солдат, содействие в реформировании силовых структур, разминировании местности и сотрудничество в отражении гибридных угроз и кибератак. Евросоюз также обязуется масштабно поддерживать Украину в деле восстановления инфраструктуры.