  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины

Сергей Ромашенко
11 мая 2024 г.

ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие солдат ЕС в боях на стороне украинской армии косвенно исключается, сообщает Welt am Sonntag.

https://p.dw.com/p/4fjZo
Флаги ЕС и Украины перед зданием Европарламента по случаю второй годовщины российской агрессии против Украины
Флаги ЕС и Украины перед зданием Европарламента по случаю второй годовщины российской агрессии против УкраиныФото: Philippe Stirnweiss/European Union 2024

Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономической помощь этой стране, подвергшейся вооруженной агрессии со стороны России, сообщило в субботу, 11 мая, еженедельнк Welt am Sonntag, в распоряжении которого находится проект документа, согласованного на уровне послов стран ЕС.

По сведениям издания, в настоящее время проект договора еще согласовывается Европейской службой внешних связей и правительством в Киеве. Документ должен вступить в силу к началу июля и будет действовать до вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Войска ЕС не будут воевать на стороне Украины

Согласно проекту договора, Евросоюз гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину в том случае, если такие консультации были заранее одобрены обеими сторонами. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений на Украину косвенно исключается.

В то же время Брюссель обещает Киеву дальнейшие поставки летальных и нелетальных вооружений, обучение солдат, содействие в реформировании силовых структур, разминировании местности и сотрудничество в отражении гибридных угроз и кибератак. Евросоюз также обязуется масштабно поддерживать Украину в деле восстановления инфраструктуры.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

За что Зеленского критикуют в Украине и не боятся ли в Киеве сокращения западной помощи

За что Зеленского критикуют в Украине и не боятся ли в Киеве сокращения западной помощи

Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады из фракции Европейская солидарность, считает, что президент Украины Владимир Зеленский стал проявлять автократические наклонности. По мнению парламентария, несмотря на войну, настало время говорить об этом. Гончаренко выступает против отставки Зеленского, однако поддерживает идею формирования правительства национального единства.
Политика26 апреля 2024 г.26:01 мин.
Национальные флаги, среди которых и флаг Украины, у здания Европарламента в Страсбурге

Выборы в Европарламент. Как они повлияют на поддержку Украины

Выборы в Европарламент. Как они повлияют на поддержку Украины

Правым популистам прогнозируют успех на предстоящих выборах в Европарламент. Если прогнозы оправдаются, пошатнется ли единство ЕП в вопросе поддержки Украины? DW спросила об этом аналитиков в Брюсселе.
Политика11 мая 2024 г.
Показать еще