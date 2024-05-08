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Corriere della Sera: НАТО не пошлет войска в Украину

Сергей Ромашенко
8 мая 2024 г.

Альянс собирается прописать отказ от отправки войск в Украину в декларации, которая будет принята на июльском саммите. Координировать помощь Киеву впредь будет не Пентагон, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в БрюсселеФото: Government of North Macedonia

НАТО собирается закрепить отказ от отправки войск в Украину в декларации, которая должна быть принята на саммите альянса в июле, утверждает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на якобы уже готовый проект итогового заявления. Российские СМИ обратили внимание на эту публикацию 8 мая. Официального подтверждения данной информации нет.

По сведениям издания, в декларации также пропишут, что военную помощь НАТО Украине впредь будет координировать не глава Пентагона Ллойд Остин, а штаб-квартира альянса в Брюсселе. Corriere della Sera в этой связи отмечает, что основной объем помощи Украина и так уже получает не от США, а от других членов НАТО. Но есть и политический момент: координация помощи структурами НАТО будет выглядеть более единодушной и для мирового сообщества, и для президента РФ Владимира Путина, поясняет газета.

В остальном, пишет Corriere della Sera, подход НАТО к помощи Украине и предотвращению исходящей от России угрозы не изменится. Североатлантический альянс в числе прочего продолжит укреплять свои восточные границы, чтобы в случае необходимости на их защиту "от стран Балтии до Болгарии" могли оперативно встать до 300 тысяч солдат.

Поставки Украине систем ПВО Patriot

Страны НАТО также изыскивают возможности для поставки Киеву новой партии зенитно-ракетных комплексов Patriot. По расчетам украинских властей, 25 таких комплексов будет достаточно, чтобы защитить все воздушное пространство страны, а семь ЗРК Patriot позволят закрыть от российских атак с воздуха основные индустриальные центры.

В то же время, отмечает Corriere della Sera, на данный момент имеются предварительные договоренности о поставке Украине лишь двух комплексов Patriot - из Германии и Испании. Нидерланды в целом согласны передать Киеву свой комплекс Patriot, но обсуждают юридические аспекты, а Польша и Греция ответили отказом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже неоднократно заявлял, что альянс не собирается отправлять войска в Украину, но президент входящей в НАТО Франции Эммануэль Макрон в последние месяцы несколько раз публично рассуждал на тему отправки войск в Украину и даже озвучивал условия, при которых это может произойти. На фоне оживления данной дискуссии Россия объявила о проведении учений с применением тактического ядерного оружия и вызвала в МИД послов Франции и Великобритании.

 

 

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