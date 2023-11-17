Премия "Просветитель": Россия не стала царством безмолвия

Конференц-зал Forum Factory находится недалеко от контрольно-пропускного пунта Чекпойнт Чарли, во время холодной войны разделявшего Западный и Восточный Берлин. Просторное помещение с окнами в пол расположено на первом этаже бывшей фабрики, так что ярко-красный прямоугольник монитора с надписью "Премия "Просветитель" был виден еще при подходе к зданию.

Атмосфера в фойе концеренц-зала вечером 16 ноября была настолько шумной и радостной, что можно было предположить, что там проходит не церемония награждения книжной премией, а вечеринка близких друзей, не видевшихся, как минимум, несколько лет. Впрочем, в какой-то степени, так и есть: многие писатели, ученые, издатели, переводчики, литературные критики, блогеры и журналисты, собравшиеся в Forum Factory, уехали из России после начала полномасштабной войны в Украине, и вручение премии "Просветитель" для них - еще и возможность встретиться, обняться и поговорить с единомышленниками, рассеянными по всей Европе.

Телемост между Берлином, Москвой и Тель-Авивом

Последние два года вручение премии "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке проходит в режиме телемоста между Берлином, Москвой и Тель-Авивом, а трансляцию можно посмотреть в YouTubе и социальных сетях. Немецкая столица не случайно была выбрана одним из городов проведения церемонии: и прошлое Берлина, и место проведения встречи недалеко от КПП Чекпойнт Чарли "напоминают о том, что этот город не всегда был для радости, и не всегда объединял людей", отметил ведущий Владимир Раевский.

"Есть режимы, которые существуют с такой напыщенностью, что они кажутся вечными. Но на самом деле, они рассыпаются под разнонаправленными силами, им противостоящими. Возможно, сила просвещения - не самая разрушительная, но она тоже вступает в противодействие с тиранией, и каждый раз тирания ей проигрывает", - сказал на открытии церемонии Раевский.

Миссия премии "Просветитель" за 16 лет изменилась

Премия "Просветитель" была учреждена в 2008 году фондом Дмитрия Зимина "Династия", который в 2015 году прекратил деятельность после признания иностранным агентом. С 2016 года она проходит при поддержке Zimin Foundation. За 16 лет существования премии понимание ее миссии существенно поменялась, и это отметил сын основателя премии, глава Zimin Foundation, предприниматель и меценат Борис Зимин, приехавший в Берлин на церемонию вручения.

Глава Zimin Foundation Борис Зимин Фото: Marina Baranovska/DW

"Книжная премия "Просветитель" - это выражение нашей веры в книгу, как основу системного знания. Но сейчас не так важно знать, как устроены глубины космоса, а понимать, в чем состоят ценности, что важно, почему люди могут убивать друг друга и что сделать, чтобы этого не было", - сказал Зимин в разговоре с DW.

"Война патриотизмов" приводит к краху империй

Одним из изменений "Просветителя" стало появление специальной награды "ПолитПросвет", которую жюри под председательством политолога Екатерины Шульман присуждает уже второй год. Этой премией отмечают книги, которые помогают осмыслить общественно-политические процессы в России.

В 2023 году в короткий список номинантов на премию вошли "настолько выдающиеся книги", что выбрать победителя было крайне сложно, призналась Екатерина Шульман. "Остается только порадоваться, что у издательств внутри России каким-то чудом есть возможность это публиковать, а у читателя - читать", - отметила она.

Ведущий Владимир Раевский объявляет победителя премии "Просветитель" в категории "Гуманитарные науки" Фото: Marina Baranovska/DW

На этот раз лауреатом премии стала книга Владислава Аксенова "Война патриотизмов: Пропаганда и массовые настроения в России периода крушения империи". Получая награду в московской студии, автор признался, что книгу он начал писать в марте 2022 года с "психотерапевтической целью": он хотел понять, как россияне XIX века переживали "катастрофические события", схожие с теми, что происходят в России в настоящее время. "Мне удалось подобрать такие цитаты, что, кажется, они пришли из современного Telegram, Facebook" и других социальных сетей, отметил Владислав Аксенов.

Вторая же цель книги, по словам писателя, состояла в том, чтобы показать, как попытка превратить патриотизм в идеологическую доктрину приводит к войнам, и как война патриотизмов привела к крушению Российской империи. "Катастрофа Первой мировой войны стала конвульсией старого режима. И мне очень хочется надеяться, что мы сегодня тоже переживаем такие конвульсии, за которыми все-таки наступит действительно то, что мы хотим", - сказал Владислав Аксенов.

Книга о крахе трех европейских диктатур - бестселлер в РФ

Награждение книги о психологии российского патриотизма XIX - начала ХХ веков, которая, как можно заключить из слов автора, немногим изменилась за сто лет, стало неожиданным для некоторых присутствующих на церемонии вручении премии. Букмекерских прогнозов на имя лауреата премии "Просветитель" пока не делают, но, тем не менее, было немало тех, кто делал ставку на книгу Александра Баунова "Конец режима: Как закончились три европейские диктатуры", рассказывающей о падении тоталитарных режимов в Испании, Португалии и Греции и превращении этих стран в демократии.

Председатель премии "ПолитПросвет" Екатерина Шульман Фото: Marina Baranovska/DW

Очевидно, что книга Баунова была фаворитом и у некоторых членов жюри, поэтому Екатерина Шульман объявила, что "после длительных баталий" было принято решение отметить книгу Баунова специальным призом. Присутствующие в берлинском зале отреагировали на это объявление радостными возгласами и аплодисментами. Екатерина Шульман также отметила, что у обоих лауреатов премии "ПолитПросвет" в названии книг есть слово "крушение" или "конец". "О чем это говорит, доктор?", - с улыбкой спросила Шульман. Ее вопрос потонул в смехе и аплодисментах публики в берлинском зале.

Книга "Конец режима" стала бестселлером в России: она выдержала несколько тиражей, а за минувший год было продано более 40 тысяч экземпляров. Журналист и литературный критик Галина Юзефович объяснила, почему книга, в которой нет ни слова упоминания о российском режиме, пользуется таким успехом у читателей. "При всей суховатой безэмоциональности книга Баунова очень утешительная, - говорит Юзефович в разговоре с DW. - Диктатуры Франко, Салазара и "черных полковников", о которых пишет Баунов, во многом схожи с нашей ситуацией. Книга показывает, что из этих историй может быть если и не хороший выход - из авторитарной или тоталитарной диктатуры нет хорошего выхода - но, как минимум, некатастрофический. И это дает надежду на то, что, возможно, так будет и в нашем случае".

Премии книгам о климате и о подпольных миллионерах в СССР

В номинации "Гуманитарные науки" премии "Просветитель" награду получила книга Олега Хлевнюка "Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР". Председатель жюри премии Александр Архангельский в беседе с DW назвал эту книгу "предельно актуальной" для современной России, потому что она рассказывает "не только о терроре, к которому все привыкли, но и о коррупции, разложении и распаде той системы, которая считалась цельной". В номинации "Естественные и точные науки" лауреатом премии стал Рамиз Алиев за книгу "Что случилось с климатом".

Зрители и участники церемонии награждения премией "Просветитель" в Берлине Фото: Marina Baranovska/DW

С 2019 года в рамках премии "Просветитель. Перевод" награды получают также редакторы и переводчики лучших научно-популярных книг, переведенных на русский язык. В этом году в категории "Естественные и точные науки" была награждена книга Сиддхартхи Мукерджи "Ген. Очень личная история" (переводчики Ольга Волкова и Ксения Сайфулина, редактор -Ольга Волкова), а в категории "Гуманитарные науки" - книга Анила Сета "Быть собой. Новая теория создания" (переводчик Мария Десятова, редакторы Ольга Ивашкина и Наталья Нарциссова).

"Русскоязычная культура здорового человека" сопротивляется злу

Вручение премии "Просветитель", по словам Галины Юзефович, в нынешнее время приобрело особый смысл: церемония позволяет ощутить, что "мир русскоязычной культуры "здорового человека" до сих пор существует, сопротивляется и не подвержен злу". "Для меня было большой радостью увидеть, как ничего не боятся люди, выступавшие из Москвы", - призналась Юзефович.

По словам Галины Юзефович, уехавшей из России после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, многие из тех, кто остался в Москве, "пришли к пониманию, что стелить соломку не имеет смысла, потому что не знаешь, с какой стороны ее надо подстилать и в каком количестве". "Поэтому уровень свободомыслия и свободовыражения гораздо выше, чем принято думать", - говорит российский литературный обозреватель.

Филолог, доцент филологического факультета МГУ Александра Борисенко и литературный обозреватель Галина Юзефович Фото: Marina Baranovska/DW

"Я бываю в России регулярно, поэтому для меня это неудивительно. Но когда я рассказываю, что Россия не превратилась в царство безмолвия, мне не доверяют. А когда это видишь своими глазами, мне кажется, это очень полезно и терапевтично и для оставшихся, и для уехавших. В целом же создается мощное ощущение единого, большого свободного культурного пространства", - резюмировала Галина Юзефович.

В ходе церемонии участники и лауреаты премии "Просветитель" неоднократно говорили о ее значении и важности. Но, кажется, наиболее точно смысл этой премии сформулировал политолог Кирилл Рогов: просветительство не свергает режимы, просветительство не меняет мир в моменте. Но просветители и просветительство в ответе за то, что происходит после.

"И премия, и, в целом, движение по прививанию людям каких-то ценностей, отличных от людоедских, - это работа на будущее, - говорит и Галина Юзефович. - Мы живем в ужасном и кровавом настоящем, нам хотелось бы что-то быстро изменить, но это долгий процесс, и всем его участникам необходимо долгое дыхание. Тем не менее, приятно и радостно видеть, что работа ведется".

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